’J’ai adoré’ : Verstappen s’est régalé dans son duel avec Hamilton au Canada
Max ne s’attendait pas à monter sur le podium
Max Verstappen a retrouvé le sourire à Montréal. Dans un Grand Prix du Canada disputé dans des conditions piégeuses, le pilote Red Bull a signé son premier podium de la saison 2026 après une bataille intense avec Lewis Hamilton en fin de course. Le quadruple champion du monde a savouré ce duel roue contre roue, tout en reconnaissant que la RB22 restait délicate à exploiter sur l’ensemble du week-end.
Interrogé sur son affrontement avec Hamilton, Verstappen n’a pas caché son plaisir devant les médias.
"Oui, c’était vraiment très bien. J’ai beaucoup aimé," a-t-il confié. Le Néerlandais estime que les caractéristiques des monoplaces 2026 ont joué un rôle important dans cette lutte rapprochée.
"Je pense aussi que lorsque vous êtes à moins d’une seconde ici, nous sommes très limités en énergie sur ce circuit et, bien sûr, quand vous êtes dans cette fenêtre, vous pouvez dépenser un peu plus d’énergie. Dans les lignes droites, cela permet de gagner un peu de vitesse et ici c’est très efficace," a expliqué Verstappen.
Le pilote Red Bull a tenté jusqu’au bout de reprendre l’avantage sur Hamilton dans les derniers tours.
"Oui, dans les derniers tours, j’ai essayé de revenir, mais c’était bien. Nous attaquions à fond et, honnêtement, c’était très sympa pour moi," a-t-il ajouté.
Verstappen a également souligné le caractère inhabituellement calme de sa course après plusieurs week-ends agités depuis le début de saison.
"Je pense aussi que c’est ma première course de l’année où j’ai simplement eu une course normale, sans rien de fou qui se produise. Donc ça aussi, c’était agréable," a-t-il lancé avec le sourire.
Malgré ce podium, le Néerlandais reconnaît avoir été surpris par le résultat final compte tenu des difficultés rencontrées par Red Bull tout au long du week-end.
"Pour être honnête, je me sentais mieux avec la voiture à Miami, donc je suis un peu surpris d’être sur le podium ici," a-t-il admis.
Verstappen rappelle néanmoins que les circonstances de course ont joué en sa faveur.
"Il faut aussi regarder cela avec l’abandon de George et les McLaren qui ont complètement raté leur stratégie. Donc pour moi, être ici, évidemment, je suis très heureux," a-t-il expliqué.
"Je pense que nous étions un peu plus compétitifs avec les tendres. Ensuite, avec les mediums, je n’ai jamais vraiment réussi à mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement."
"Les pneus n’étaient tout simplement pas dans la bonne plage pour nous et ce relais est devenu beaucoup plus compliqué pour trouver de l’adhérence," a poursuivi Verstappen, qui retient toutefois le positif de ce week-end canadien.
"Malgré tout, nous avons fait du bon travail. Pour nous, décrocher ce premier podium est très positif et évidemment je suis très content de cela dans des conditions assez compliquées."
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