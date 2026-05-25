Antonelli sur Russell : on était à la limite, mais j’étais plus rapide que lui

Jamais trois sans quatre ! Andrea Kimi Antonelli est devenu le premier pilote de l’histoire à remporter ses 4 premiers Grands Prix consécutivement. L’Italien a certes bénéficié de l’abandon de son coéquipier George Russell, sur panne mécanique, hier à Montréal… mais il était de toute manière dans la lutte pour la victoire. Surtout, il creuse un écart déjà notable au classement, avec 43 points d’avance sur George Russell.

4 à la suite : Andrea Kimi Antonelli savourait donc ce nouveau succès, en essayant aussi de relativiser la malchance de George Russell au Canada.

« Oui, bien sûr, c’était agréable de bien terminer le week-end. Évidemment, ce n’est pas vraiment de cette façon que je voulais gagner, car la bataille avec George était serrée et je crois que cela serait allé jusqu’au bout. Mais nous prenons cette victoire avec plaisir, et cette fois les choses ont tourné à mon avantage et en sa défaveur. Il se pourrait qu’une autre fois ce soit l’inverse. Alors oui, nous devons simplement continuer à maximiser notre potentiel et saisir chaque opportunité qui se présente. Et maintenant, nous allons aller de l’avant. »

La course avait pourtant commencé de manière problématique pour Andrea Kimi Antonelli : une fois de plus, les Mercedes ont été surprises au départ par d’autres voitures (les McLaren, qui étaient parties en intermédiaires).

« Oui, c’était vraiment difficile » poursuit l’Italien sur ces conditions de piste au départ.

« Ce n’était pas une situation simple car il a commencé à bruiner un peu plus fort. On voyait que la piste devenait un peu humide mais nous savions, ou du moins nous étions assez confiants, que cela ne durerait pas si longtemps et que l’on pouvait survivre. Nous avons donc évidemment opté pour les pneus slicks. »

« Et bien sûr, j’ai été surpris de voir les McLaren en intermédiaires, surtout parce qu’à mon avis c’étaient les seuls. C’était donc un pari énorme et s’il avait commencé à pleuvoir, cela aurait été une excellente affaire pour eux, mais ce ne fut pas le cas. Alors oui, ce n’était clairement pas l’idéal. Mais le départ n’a pas été facile, c’était particulièrement facile de bloquer les roues, les vibreurs étaient un peu piégeux, au moins lors des deux premiers tours. Les conditions n’étaient donc pas simples, mais une fois la voiture lancée, la piste a complètement séché après quelques tours et c’était parfait pour la course. »

Une bataille extraordinaire contre George Russell

Evoquons désormais cette bataille quasiment épique entre les deux Mercedes F1 : les changements de position étaient légion et tout cela, sans froisser le carbone, au plus grand plaisir de Toto Wolff ! L’Italien estime avec le recul qu’il était plus rapide que son coéquipier : la petite guerre psychologique continue…

« Eh bien, il me semble qu’à la fin du relais j’avais un peu le dessus car j’avais un meilleur rythme. À mon avis, il était un peu plus rapide au début mais ses pneus se sont ensuite un peu plus dégradés, l’écart aurait été très serré. Et bien sûr, c’était triste de le voir subir une panne car, comme je l’ai dit, la bataille aurait été très intense jusqu’à la fin. Il aurait été intéressant de voir comment cela se serait terminé mais, oui, c’est vraiment difficile à dire. »

George Russell dit avoir adoré cette bataille : est-ce le cas aussi d’Antonelli ?

« Oui, c’était une lutte acharnée. Je crois qu’à quelques reprises nous étions peut-être un peu à la limite, mais nous nous rendions coup pour coup. Nous attaquions tous les deux et nous voulions tous les deux la victoire. Et c’était, selon moi, plutôt divertissant pour tous ceux qui regardaient. Ce relais a donc été très amusant car nous étions tous les deux à la limite et nous donnions tout ce que nous avions. »

Avec 43 points d’avance sur George Russell, Andrea Kimi Antonelli est devenu le grand favori pour le titre mondial... Et pourtant, assure-t-il, il ne pense pas encore au titre suprême (est-ce un peu de la langue de bois ?).

« Pour être honnête, je ne songe pas au championnat. Je me concentre simplement course après course. Il est encore très tôt pour en parler. Et bien sûr, j’ai cet écart, mais cela ne signifie pas que je peux me détendre et lever le pied. Au contraire, je dois continuer à élever mon niveau et à placer la barre plus haut car ce ne sera pas facile, les adversaires se rapprochent, et George est également extrêmement rapide. Je vais donc très certainement essayer de me concentrer sur moi-même, de prendre du plaisir au volant et de rouler vraiment le plus vite possible. »

Mercedes F1 largement première force du plateau ?

Le Grand Prix du Canada marquera un tournant de la saison à cause de l’abandon de George Russell, mais aussi en raison des évolutions apportées par Mercedes F1 : le nouveau package a bien fonctionné, permettant à l’équipe de verrouiller la première ligne. Mais finalement, Lewis Hamilton n’était qu’à dix secondes et nul ne sait le véritable rythme qu’auraient pu avoir Lando Norris et Oscar Piastri…

Antonelli reste par ailleurs prudent sur l’apport du nouveau package d’évolutions de son équipe.

« Pour être franc, nous n’avons pas encore une idée très claire sur ce package, car ce week-end a été très étrange au niveau des pneus. Il était très difficile de les placer dans la bonne fenêtre d’exploitation et cela a joué un rôle majeur. Le simple fait d’avoir le pneu dans la bonne fenêtre aidait énormément. Je suis convaincu que nous aurons une meilleure vision du package lors des prochaines courses. »