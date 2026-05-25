Malgré le spectacle, Hamilton et Verstappen enfoncent encore le pilotage des F1

La F1 a-t-elle vraiment besoin de revoir son règlement pour l’an prochain ? En effet, le Grand Prix du Canada a offert un superbe spectacle, les voitures pouvant se suivre plus facilement en piste, comme l’a même avoué Max Verstappen dans la ‘cool room’. Cependant les négociations se poursuivent afin, pour résumer, de passer à une répartition de la puissance délivrée avec 60 % venant du thermique et 40 % de l’électrique, contre 50 / 50 aujourd’hui. Pour autant, si les pilotes saluent les progrès au niveau du châssis pour suivre une autre voiture, ils demeurent très sceptiques sur ce règlement moteur.

Les courses actuelles ont été décrites comme trop artificielles, avec le différentiel d’énergie de virage en virage. Or au Canada, il n’y a pas eu d’effet yoyo et aucun dépassement artificiel aux yeux du public du moins. Était-ce lié à la piste ? Ou bien les pilotes arrivent-ils à mieux comprendre le règlement ? Les pilotes prennent-ils plus de plaisir ?

Lewis Hamilton était clair après le Grand Prix du Canada : le pilotage n’était pas du tout naturel, quoi qu’on ait vu à l’écran.

« Ce n’est absolument pas naturel, c’est certain. À mon avis, cela reste une sensation étrange. On accélère, on ouvre le système, et puis la puissance s’effondre à mi-ligne droite et les tours/min commencent à chuter. Ce n’est pas l’essence même du sport automobile. Le moteur devrait hurler jusqu’au bout de la ligne droite et continuer à pousser sans cesse. C’est ce qu’ils faisaient à l’époque des V8 ou des V10. Ils poussaient et poussaient encore. »

« C’est un nouvel élément de course qui n’existait pas avant, et c’est peut-être pour cela que c’est... Au final, la voiture a fondamentalement une meilleure conception globale, ce qui nous permet de faire la course, de nous rapprocher et de nous suivre de près, et c’est la meilleure partie. L’aspect puissance est moins excitant, selon moi. Mais ceux qui ont la meilleure puissance, c’est à vous d’en parler (en regardant Antonelli et Verstappen à ses côtés en conférence, ndlr). Vous pouvez peut-être nous donner quelques conseils à ce sujet. »

Le vainqueur de l’épreuve canadienne, Andrea Kimi Antonelli, était un peu moins sceptique ; il saluait notamment les changements opérés par la FIA pour d’ores et déjà ajuster la donne en limitant le phénomène de récupération d’énergie.

« Oui, mais le fonctionnement du système reste parfois un peu déroutant. Cependant, avec les changements apportés, et le fait que la FIA ait donné aux équipes un peu plus de marge de manœuvre sur le système, cela a incontestablement aidé à faciliter un peu les choses. »

« Les voitures, pour le moment du moins, sont bien meilleures à suivre que l’année dernière. On peut vraiment se suivre de beaucoup plus près, ce qui crée clairement plus de spectacle en piste. Du côté de l’unité de puissance, je ne peux absolument pas me plaindre de la mienne car l’équipe a accompli un travail incroyable, tout comme du côté du châssis, bien sûr. Toutefois, avec l’unité de puissance, il reste évidemment du travail à faire et il sera intéressant de voir ce qu’il va se passer dans les deux prochaines années, si la réglementation va changer, s’ils vont accorder un peu plus de puissance au thermique et un peu moins à l’électrique, comment cela va se dérouler et si cela va se concrétiser. Cela représenterait un pas de plus dans la bonne direction. Mais c’est déjà beaucoup aujourd’hui. Au niveau du système, c’est mieux qu’au début de la saison et, pour moi aussi, cela devient nettement plus naturel par rapport à ce que c’était à Melbourne, par exemple. »

Max Verstappen a été enfin parmi les voix les plus négatives autour de ce nouveau règlement. Le Néerlandais, qui revient du Nürburgring, dresse une comparaison assassine avec la F1 actuelle. Mais il aime la F1 pour autre chose : les circuits, le niveau de la compétition…

« Pour ma part, même cette saison, j’ai évidemment couru dans différents types de voitures, et particulièrement au Nürburgring, ce qui me rappelle à quel point le sport automobile peut être pur et les courses fantastiques. Donc, oui, quand je reviens en Formule 1, la réalité ici est que la plupart des pilotes sont les meilleurs au monde. Même si vous nous donniez une voiture de location, nous assurerions le spectacle et nous nous battrions très dur. En ce sens, cela n’a rien à voir avec les règles. »

Le pilote Red Bull tacle donc une nouvelle fois le nouveau règlement.

« Mais au volant, oui, c’est un peu confus. Ce n’est pas l’essence de la Formule 1. C’est beaucoup trop complexe. Pour la plupart des règles, les fans ne savent même pas à quoi nous sommes confrontés en pilotant, ce qui est autorisé quand on est derrière ou quand on est la voiture de devant, ce que nous devons faire lors d’un tour de formation ou d’un tour de sortie, ou encore la quantité de batterie que nous sommes autorisés à recharger. C’est vraiment dommage de devoir gérer toutes ces choses. »

« Pour moi, la F1 doit simplement retrouver de la pureté et j’espère vraiment que ce qu’ils essaient de faire pour l’année prochaine va aboutir. C’est le strict minimum nécessaire pour rendre les choses un peu plus naturelles et revenir un peu à la normale, ou du moins à une course un peu plus pure. Mais comme je l’ai dit, en tant que pilotes, donnez-nous n’importe quelle voiture, nous ferons toujours la course et nous assurerons le spectacle. Peu importe si les gens disent : Oh, mais regardez maintenant, le spectacle est génial, les voitures se battaient… cela n’a rien à voir avec la monoplace. Il faut juste que ce soit plus authentique. »