McLaren F1 pointe ’un manque de chance’ et défend sa décision des pneus intermédiaires au départ

La décision de McLaren F1 de faire partir Lando Norris et Oscar Piastri en pneus intermédiaires pour le Grand Prix du Canada était un choix stratégique qui a raté, mais que l’équipe et ses pilotes continuent aujourd’hui de défendre, malgré le fiasco qui s’est ensuivi. Alors que Norris s’est emparé de la tête au départ de la course, lui et Piastri ont tous deux été contraints à des arrêts aux stands prématurés pour chausser des pneus slicks, ce qui a ruiné leurs chances de victoire.

Bien qu’ils n’aient pas été la seule équipe à faire ce choix, puisqu’un total de sept voitures avaient également opté pour les intermédiaires, ils étaient les seuls à l’avoir fait en s’élançant dans le top 10, mais ce risque semblait à ce moment-là être une décision prudente.

"C’était une décision collective" a déclaré Piastri après le drapeau à damier. "J’ai fait partie des personnes qui ont dit oui aux intermédiaires."

Norris a également dit que c’était sa décision, ajoutant que le premier tour lui a donné raison : "J’avais juste beaucoup plus de grip, c’est aussi simple que ça. Franchement, cela montre à quel point c’était glissant pour eux au début, et j’avais deux secondes d’avance après un tour. Ce n’était donc pas stupide d’être sur ce pneu."

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, a également participé à cette décision collective concernant le choix des pneus de départ, le directeur de McLaren expliquant plus en détail le raisonnement derrière ce choix.

"En termes de prise de décision, en réalité, elle a été relativement partagée par l’équipe et les pilotes" a déclaré Stella. "J’ai même donné mon propre avis, car au moment où il fallait trancher, je voulais simplement m’assurer que nous étions sur des pneus capables de résister au premier tour."

Ce sont les trois procédures de départ et le temps perdu en conséquence qui ont laissé penser que les intermédiaires n’étaient pas un bon choix, mais Stella assure que la décision sur le moment était la meilleure selon l’équipe.

"Eh bien, il faut prendre en compte que les pneus sont montés cinq minutes avant le départ. Et cela correspond à environ sept minutes par rapport au moment où nous devions prendre une décision sur le plan opérationnel. À notre avis, la piste était grasse."

"C’était déjà difficile de maintenir la température dans les pneus sur une piste sèche, mais à ce moment-là, c’était gras et il pleuvait. Nous avons donc pensé qu’au moment de choisir les pneus, c’était le bon pneu pour l’instant. Après cela, la pluie s’est arrêtée très rapidement."

"Au moment où il faut décider de ce qu’il faut monter, et sans avoir forcément une idée claire de quand la pluie s’arrêterait, la piste était grasse. Le bon pneu à ce moment-là était le pneu intermédiaire."

"J’étais donc vraiment curieux de voir un départ de course au moment où elle aurait dû commencer, car je ne sais pas combien de temps a pris ce double tour de formation supplémentaire, mais clairement, si vous regardez la voie des stands, elle est passée de gris foncé à gris, genre sec."

"Je pense que c’est un peu un manque de chance avec le fait que la pluie se soit juste arrêtée, et le fait qu’il y ait eu un double tour de formation supplémentaire, ce dont je ne suis pas sûr de la dernière fois que nous l’avons vu."

"Donc, avec le recul, nous avons été pénalisés par cette décision. Mais au moment où la décision devait être prise, je pense que les conditions existaient pour monter un pneu intermédiaire."

"Je pense donc qu’il faut toujours être un peu prudent lorsqu’on juge des décisions simplement à partir du résultat. Je pense qu’il faut juger la décision au moment où elle devait être prise."

"Comme je le dis, le simple fait que la pluie s’arrête pratiquement après le signal des cinq minutes, puis le double tour de formation supplémentaire, a infligé une nette pénalité au fait de partir en intermédiaires."

"Mais si la pluie avait duré quelques minutes de plus, et que le départ de la course avait eu lieu au bon moment, nous aurions pu voir, je pense, des voitures en difficulté avec les pneus pour le sec."