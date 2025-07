Météo F1 - GP de Grande-Bretagne : De la pluie pour aider Ferrari, Mercedes et Red Bull ?

La Grande-Bretagne accueillera la 12e manche de la saison 2025 de F1 ce week-end, et la météo va réserver des surprises aux pilotes à Silverstone. Et cela ne pourrait pas aider McLaren F1, qui domine actuellement le peloton.

En l’état actuel des choses, des conditions variables pourraient être au rendez-vous lors des trois jours de course, avec un soleil en début de week-end laissant place à des averses au fil du week-end pouvant perturber notamment les qualifications et la course.

McLaren était l’écurie à battre lors de la dernière course en Autriche, où les températures ont grimpé en flèche tout au long de l’épreuve. L’équipe espère gagner chez elle mais cette météo fraiche et possiblement pluvieuse sont autant d’opportunités pour toutes ses rivales.

Mercedes préfère les températures plus fraîches. Max Verstappen pourrait faire la danse de la pluie, tout comme Lewis Hamilton, qui rêverait d’une nouvelle victoire devant les siens... en rouge cette fois.

VENDREDI 4 JUILLET – EL1 ET EL2

Conditions : Début ensoleillé, puis formation de nuages, mais après-midi sec prévu. Légère brise d’ouest-sud-ouest.

EL1 : 24 °C // EL2 : 25 °C

Température maximale prévue : 25 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Probabilité de pluie : <20 %

SAMEDI 5 JUILLET – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Ciel nuageux mais sec au début, avant qu’un front pluvieux ne traverse l’Angleterre en fin d’après-midi lors des qualifications. Horaire et intensité à confirmer (2 à 5 mm max.). Vent modéré de sud-ouest avec des rafales jusqu’à 55 km/h.

EL3 : 19 °C // Q : 20 °C

Température maximale prévue : 20 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Probabilité de pluie : 60 %

DIMANCHE 6 JUILLET – COURSE

Conditions : L’arrière du front pluvieux sera encore présent, avec un temps instable et des averses modérées (jusqu’à 5 mm en journée), portées par un vent d’ouest constant. Départ : 19 °C

Température maximale prévue : 19 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Probabilité de pluie : 60 %