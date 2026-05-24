Pourquoi McLaren perd en vitesse de pointe face à Mercedes F1

Le circuit de Montréal a mis en lumière une différence technique importante entre les monoplaces de McLaren et de Mercedes. Un choix distinct au niveau des rapports de boîte de vitesses semble en effet avoir eu un impact direct sur les performances en qualifications pour le GP du Canada, avec des compromis très différents entre vitesse de pointe et accélération.

Pour cette saison, McLaren a choisi des rapports de boîte légèrement plus courts que ceux utilisés par Mercedes. Concrètement, cela signifie que les pilotes de l’écurie de Woking passent un rapport supplémentaire à trois endroits du tour et montent également les vitesses plus tôt en phase d’accélération.

Ce choix technique présente à la fois des avantages et des inconvénients. D’un côté, la McLaren bénéficie d’une meilleure accélération en sortie de virage, un atout qui peut offrir de précieux dixièmes dans certaines portions du circuit. De l’autre, cette configuration pénalise davantage la voiture dans les longues lignes droites, notamment entre l’épingle du virage 10 et la dernière chicane, où Lando Norris a notamment perdu du temps face à la Mercedes de George Russell, auteur de la pole position avec 0"151 d’avance.

Cette architecture mécanique pourrait également avoir des conséquences plus subtiles sur la stratégie de récupération d’énergie, devenue un élément central avec la réglementation 2026.

Bien que McLaren utilise le groupe propulseur Mercedes, l’équipe britannique conçoit et produit elle-même sa boîte de vitesses. Cela lui offre une liberté totale dans le choix des rapports, contrairement à des équipes clientes comme Alpine et Williams, qui utilisent les boîtes Mercedes et restent donc limitées soit aux rapports de l’équipe usine, soit à ceux de la saison précédente.

Interrogé au sujet de cette différence visible à Montréal, le directeur de McLaren, Andrea Stella, a confirmé ce choix technique.

"Il y a clairement des avantages et des inconvénients avec les rapports de boîte," a expliqué l’Italien. "Votre observation est correcte, nous sommes du côté des rapports plus courts par rapport à Mercedes."

"Cela peut vous donner certains avantages en accélération, par exemple au départ, ou encore dans certaines phases de ligne droite selon la vitesse atteinte."

Mais il reconnaît également les limites de cette approche sur un circuit comme Montréal.

"Cela peut aussi avoir des inconvénients. Par exemple, lorsque l’on atteint des vitesses élevées dans une longue ligne droite, comme entre les virages 10 et 13, on peut souhaiter avoir un huitième rapport un peu plus long. C’est donc un compromis permanent sur le choix idéal des rapports."

En Formule 1, les rapports de boîte avant doivent être homologués au début de la saison et restent figés pour toute l’année. Toutefois, le règlement 2026 autorise une modification exceptionnelle, assimilable à un joker, permettant d’ajuster les rapports et la transmission finale.

Malgré cette possibilité, McLaren n’envisage pas de revoir sa copie pour le moment.

"À l’heure actuelle, nous sommes satisfaits de notre situation," a assuré Stella. "Nous n’envisageons pas de revoir notre configuration, même si le règlement nous permet de le faire."

"Nous pensons que les avantages que nous obtenons dans d’autres conditions que les très longues lignes droites restent globalement positifs."