’De héros à crétins’, McLaren F1 a tout perdu avec la stratégie au Canada

McLaren F1 a connu une course très difficile au Grand Prix du Canada, avec un zéro pointé ce dimanche à Montréal. Oscar Piastri a terminé à la porte des points après une erreur stratégique, un accrochage dont il a été responsable avec Alex Albon, et une pénalité pour cet incident, tandis que Lando Norris a abandonné. Piastri reconnait que le dimanche ne s’est pas passé comme prévu pour son équipe sur le Circuit Gilles Villeneuve, avec un départ en pneus intermédiaires qui a coûté cher.

Alors que la pluie était présente mais légère sur le tracé et que les tours de mise en grille avaient été très compliqués, les pilotes McLaren se sont élancés en pneus intermédiaires pour piste mouillée. Mais avec deux faux départs et une averse qui s’éloignait, ils ont dû passer par les stands dès le début de course.

"Il pleuvait et, entre l’hymne national et le moment où l’on montait dans la voiture, la piste était trempée. On voyait clairement où c’était sec et où c’était mouillé. Rejoindre la grille de départ avec des pneus slicks n’était pas facile, et atteindre la pleine puissance était difficile" raconte Piastri.

"Donc les intermédiaires étaient un choix qui se justifiait. Malheureusement pour nous, la pluie a cessé. S’il avait plu un peu plus, on aurait eu l’air de héros. Mais comme il n’a pas plu, on a eu l’air de crétins."

L’Australien est clair quant au fait qu’il a fait une erreur dans son dépassement sur Albon, qui était en fait une double attaque, mais surtout un freinage raté au terme du quel sa voiture est allée taper la Williams et ouvrir le ponton d’Albon, ce qui a fait abandonner le Thaïlandais.

"Il y a eu de la confusion devant moi sur un dépassement et j’ai cru pouvoir en profiter mais j’ai freiné trop tard pour pouvoir éviter Alex. Je suis désolé pour lui. C’était vraiment très difficile sur la piste avec l’adhérence."

"J’avais l’impression d’aborder le virage avec beaucoup de prudence, j’ai bien verrouillé le train avant, et puis c’était fini. Ce n’était clairement pas mon meilleur moment, et je présente mes excuses à Alex et Williams, car cela a causé des dégâts inutiles à nous deux, et surtout à eux."

Norris détaille quant à lui les raisons de son abandon, qui sont clairement le fait d’un problème mécanique : "Il y avait plein de débris métalliques là où il n’aurait pas dû y en avoir quand je suis sorti de la voiture, donc il s’est passé quelque chose d’inhabituel."

Le champion du monde en titre avait réussi à tenir en piste un tour de plus que Piastri, qui est rentré à la fin de la première boucle, alors qu’il était en tête : "Le point positif, c’était le premier tour, et puis j’ai dû abandonner sur un gros boum, brutalement, littéralement."

"Ce n’était tout simplement pas notre jour, du point de vue des décisions à prendre. Nous avons pris la décision concernant les pneus intermédiaires en équipe et j’ai aussi insisté pour cela, donc j’en prends la responsabilité."

"Je ne pense pas que nous avions le rythme nécessaire aujourd’hui de toute façon. Nous n’étions tout simplement pas bien placés avec ces températures glaciales. Rien n’a tourné en notre faveur, alors on encaisse, on tire les leçons et on passe à autre chose."

Le Britannique a pris le meilleur départ du groupe de tête, et s’est propulsé de la troisième à la première place au premier virage, mais il a vite compris que ses pneus intermédiaires étaient un mauvais choix : "Oui ! Mais probablement pendant le tour de chauffe je me suis dit que c’était mort."

"Je crois que la pluie s’était déjà un peu calmée à ce moment-là, donc oui, avec le recul, c’était une mauvaise décision. Évidemment, ça m’a permis de tenir le coup pendant un tour et d’éviter les ennuis. Mais au final, c’était la mauvaise décision."

"Comme je l’ai dit, je ne regrette pas mes choix. Il y avait des raisons valables de faire ce que nous avons fait. Je suis content qu’on ait tenté quelque chose et qu’on s’y soit tenu. Ça ne marche pas toujours, c’est comme ça, alors on encaisse et on en tire des leçons."

"Mais j’avais beaucoup plus d’adhérence au départ. Ça montre à quel point la piste était glissante pour eux au début, et j’avais deux secondes d’avance après un tour, donc ce n’était pas idiot d’avoir ces pneus... La piste séchait, et bien sûr, une fois que leurs pneus ont atteint leur température optimale, ça a fonctionné pour les autres."

"Un peu plus de pluie, 1 % de plus, ou quelques gouttes de bruine par-ci par-là, et ça nous aurait vraiment beaucoup plus convenu. Ça arrive parfois, et rien n’a vraiment tourné en notre faveur aujourd’hui. Je ne pense pas que notre rythme aurait été exceptionnel de toute façon, compte tenu des températures, et on a fini par abandonner, donc un peu de malchance."

Le pari était pourtant calculé, puisqu’il espérait le chaos au départ : "Dès le tour de chauffe, nous pensions qu’il y avait encore de fortes chances d’une intervention de la voiture de sécurité. Même en restant en piste, une voiture de sécurité représente 10 secondes de perte."

"J’avais deux secondes d’avance, et si la voiture de sécurité était entrée en piste, et que tout le monde avait été relégué derrière, j’aurais pu repartir avec des pneus slicks neufs, probablement dans le top 10, voire mieux. J’aurais probablement fait encore mieux."