Max Verstappen aurait dit ’oui’ à un transfert chez Mercedes F1

Le marché des transferts s’agiterait-il enfin ? Max Verstappen serait bien prêt à quitter Red Bull après avoir accepté de manière verbale rejoindre Mercedes F1 !

Nous gardons le conditionnel mais selon la chaine Sky Sports, très affirmative, Verstappen a bien déjà dit "oui à Toto Wolff" et serait proche de rejoindre Mercedes après des négociations concrètes qui ont eu lieu ces derniers jours et initiées "dans le plus grand secret" il y a quelques semaines déjà.

Il reste selon les informations de la chaine une ultime étape à franchir : celle du conseil d’administration de Mercedes, qui n’a pas encore eu le temps de se réunir pour l’approuver.

L’avenir de Verstappen en F1 a fait l’objet d’intenses débats et spéculations, dans un contexte de difficultés persistantes de Red Bull.

Verstappen a subi un coup dur dans ses espoirs de défendre son titre mondial après avoir été éliminé par Kimi Antonelli au Grand Prix d’Autriche. L’abandon le place à 61 points du leader du championnat, Oscar Piastri, qui dispose de plus d’une McLaren bien plus performante que la Red Bull, tout comme son équipier, Lando Norris.

Hier, Robert Doornbos, un ami de longue date de Verstappen, rapportait déjà de manière très affirmative que la clause de sortie du Néerlandais de son contrat était "activable, voire même déjà activée".

Wolff a déclaré lors du Grand Prix d’Autriche que Mercedes déciderait de son duo pour 2026 juste avant ou pendant la pause estivale d’août. L’Autrichien a également confirmé que des discussions avaient eu lieu avec Verstappen et son entourage.

"Je ne veux faire attendre aucun pilote mais nous avons encore beaucoup de temps. À un moment donné, d’ici la fin de la pause estivale, tout sera réglé."

Il reste donc à attendre des confirmations ou démentis de cette information lors de ce week-end à Silverstone.

Certains pensent que le duo Mercedes de 2026 pourrait être composée de Verstappen et du prometteur protégé de Wolff, Kimi Antonelli, âgé de 18 ans, qui a éliminé le Néerlandais du GP d’Autriche.

"Kimi et Max étaient-ils si gentils l’un avec l’autre après cela parce qu’ils seront coéquipiers l’année prochaine ?" a demandé l’ancien pilote de F1 Alex Wurz à Wolff.

Wolff a répondu : "Ils se respectent tout simplement. Je pense que Max apprécie la carrière de Kimi. Il y a énormément de parallèles entre les deux."

Wurz, toujours aussi impertinent, a ironisé : "Pas de réponse donc !"

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a cependant un conseil à donner à Wolff.

"Quiconque est à côté de Max fait mauvaise impression. Et pour Antonelli, qui en sera à sa deuxième année en Formule 1, Max serait là vraiment trop tôt pour lui."