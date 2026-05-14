Règles F1 2027 et évolutions moteurs : le plan risque de créer de nouvelles inégalités

La volonté de la FIA et des motoristes F1 de revoir dès 2027 l’équilibre entre moteur thermique et puissance électrique ne soulève pas seulement des questions techniques autour des châssis et des réservoirs . Une autre problématique, plus politique encore, va agiter les coulisses de la Formule 1 : celle du système ADUO, le mécanisme censé aider les motoristes en difficulté à rattraper leur retard. La FIA vient d’ailleurs d’en dévoiler les contours , avec une mise en action confirmée après le Grand Prix du Canada.

Pour rappel, la FIA a validé en principe une évolution majeure des groupes propulseurs à partir de 2027, avec un abandon partiel du ratio théorique 50/50 entre thermique et électrique. L’idée est d’augmenter la contribution du moteur à combustion interne de 50 kW grâce à une hausse du débit de carburant, tandis que la puissance électrique serait réduite de 350 à 300 kW, avec, peut-être une augmentation de la taille des batteries de 4 à 5 MJ de capacité par tour.

Mais derrière cette orientation se cache une conséquence directe : les motoristes devront revoir une partie importante de leurs concepts actuels.

Une hausse de 50 kW peut sembler relativement limitée sur le papier, mais les unités de puissance actuelles ont été conçues autour des contraintes réglementaires prévues pour 2026. Les composants n’ont donc pas été développés ni testés pour fonctionner plus intensément ou à des régimes de sollicitation plus élevés.

Adapter les moteurs pour les rendre plus robustes d’ici 2027 reste techniquement faisable dans les délais actuels, mais cette évolution ouvre une question sensible concernant le règlement ADUO (Additional Design and Upgrade Opportunities).

Ce système de rattrapage, introduit par la FIA avec les nouvelles règles moteur, repose sur une analyse en temps réel des performances des différents motoristes. Dans un contexte d’homologation stricte, il permet aux constructeurs les plus en retrait d’obtenir davantage d’heures de développement et de travail au banc d’essai afin de revenir au niveau de référence.

Or, si le débit de carburant augmente et modifie de façon significative les caractéristiques des moteurs, certains acteurs estiment qu’il ne s’agirait plus simplement d’une évolution mineure, mais bien d’une refonte partielle des groupes propulseurs.

Dans ce cas, les motoristes qui vont bénéficier du dispositif ADUO en 2026 - tous sauf Mercedes ? - pourraient disposer d’un avantage important pour préparer 2027, grâce à un volume supérieur d’essais et à des budgets de développement plus conséquents pour travailler sur ces moteurs remaniés. Une situation qui risque de faire grincer des dents dans le paddock !

Certains constructeurs pourraient en effet juger inacceptable qu’un concurrent profite d’un temps de développement supplémentaire sur une architecture moteur finalement amenée à évoluer plus profondément que prévu.

La solution pourrait alors passer par une remise à zéro complète des avantages ADUO au début de la saison 2027. Mais là encore, le sujet est loin d’être simple.

Car Honda, notamment, semble actuellement avoir un besoin urgent de soutien pour combler son retard sur les références du plateau. A tel point que la FIA a introduit un créneau pour les Japonais avec 10 % de retard ou plus ! Supprimer ou réinitialiser totalement le système d’aide pourrait donc pénaliser le constructeur japonais au moment même où celui-ci tente de revenir dans la course.

Contrairement au dossier des réservoirs et des châssis, qui relève surtout de compromis financiers et logistiques, les enjeux autour de l’ADUO touchent directement à l’équilibre politique et sportif entre les motoristes.

C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que la FIA est restée prudente dans son communiqué publié après la réunion de vendredi, en précisant seulement que le nouvel équilibre moteur avait été approuvé "en principe".

Les prochaines semaines devraient désormais être consacrées à des discussions techniques approfondies entre la FIA, les équipes et les motoristes afin d’évaluer toutes les implications réglementaires, politiques et sportives de cette réforme.

C’est seulement à ce moment-là que la Formule 1 saura réellement si cette ambitieuse évolution des moteurs pourra être mise en place dès le début de la saison 2027.