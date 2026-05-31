Mercedes va-t-elle y perdre ? La F1 ferme enfin une faille controversée sur les moteurs

Le Grand Prix de Monaco marquera l’entrée en vigueur d’une modification réglementaire importante concernant les groupes propulseurs 2026. À partir de demain, le 1er juin, la FIA appliquera une nouvelle méthode de contrôle du taux de compression des moteurs, un changement qui intervient après plusieurs mois de controverses autour d’un supposé avantage technique exploité par Mercedes.

Cette évolution réglementaire, avancée de deux mois par rapport au calendrier initial, constitue l’un des premiers ajustements majeurs apportés à la nouvelle génération de motorisations. Si son impact réel sur la hiérarchie reste encore incertain, elle place une nouvelle fois Mercedes au centre des débats techniques qui animent le paddock depuis l’hiver dernier.

Depuis le lancement des nouvelles unités de puissance en 2026, des rumeurs persistantes suggéraient que Mercedes avait identifié une faille réglementaire susceptible de lui offrir un avantage significatif face à ses concurrents. Plusieurs constructeurs rivaux, notamment Audi, Honda et Ferrari, ont rapidement exprimé leurs inquiétudes concernant la manière dont le motoriste allemand respectait la limite de taux de compression fixée à 16:1.

Cette valeur constituait l’un des piliers fondamentaux du nouveau règlement moteur, alors que le ratio autorisé était auparavant de 18:1 sous l’ancienne réglementation. Le point de friction concernait la méthode de mesure, initialement effectuée uniquement lorsque le moteur était froid et à l’arrêt.

Selon les soupçons de certains concurrents, Mercedes aurait exploité intelligemment les propriétés de certains matériaux afin d’augmenter le taux de compression lorsque le moteur atteignait sa température de fonctionnement. L’expansion thermique peut en effet modifier les valeurs observées, ouvrant potentiellement la porte à un gain de performance.

Face à ces interrogations, les concurrents de Mercedes ont exercé une pression importante auprès de la FIA avant même le début de saison en Australie. Le 28 février dernier, l’instance dirigeante a finalement confirmé l’introduction d’un nouveau protocole de contrôle.

Dans un communiqué publié à l’époque, la FIA expliquait : "Un effort important a été consacré à la recherche d’une solution concernant la question du taux de compression."

"Ce paramètre, qui constituait l’un des objectifs fondamentaux de cette réglementation afin d’attirer de nouveaux constructeurs dans le sport, est limité à 16:1 et mesuré dans des conditions à froid."

"La FIA a travaillé afin de trouver une solution de compromis déterminant que le taux de compression sera contrôlé à la fois dans des conditions à chaud et à froid à partir du 1er juin, puis uniquement dans les conditions de fonctionnement normales (130°C) à partir de 2027."

Initialement prévue pour le 1er août, cette modification entrera donc en vigueur six Grands Prix plus tôt que prévu. Désormais, les contrôles incluront des mesures lorsque la température ambiante du moteur atteindra 130°C.

Cette affaire n’a toutefois pas empêché Mercedes de dominer outrageusement le début de saison. L’écurie allemande a remporté les cinq premiers Grands Prix de l’année, ne laissant échapper que la course Sprint de Miami, remportée par Lando Norris pour McLaren.

Les estimations concernant l’éventuel bénéfice procuré par cette interprétation réglementaire divergent fortement. Certaines évaluations évoquent jusqu’à trois dixièmes de seconde au tour, tandis que le directeur de Mercedes, Toto Wolff, minimise largement son importance.

"C’est une tempête dans un verre d’eau," assurait-il. "Des chiffres circulaient qui étaient... si ces chiffres avaient été réels, je comprendrais parfaitement pourquoi certains auraient voulu se battre contre cela, mais au final cela ne valait pas la peine."

"Cela ne change rien pour nous, que nous restions avec l’ancienne interprétation ou que nous passions à la nouvelle, et cela a fait partie du processus. Mais nous voulons aussi être de bons citoyens de ce sport parce que cela ne fait pas une grande différence. Nous avons donc changé d’avis et nous n’avons pas mis d’opposition à ce changement de protocole de mesure."

Avant même le début du championnat, Max Verstappen avait ironisé sur les affirmations de Mercedes concernant un gain limité à seulement 2 ou 3 chevaux.

"Il faut clairement ajouter un zéro à ce chiffre," avait plaisanté le quadruple champion du monde lors des essais hivernaux.

Du côté de Ferrari, le patron de l’écurie Fred Vasseur se montre également sceptique quant aux conséquences de cette mesure sur la hiérarchie actuelle.

"Je ne suis pas convaincu que la nouvelle règle concernant le taux de compression soit un énorme facteur de changement," estimait-il lors du Grand Prix de Chine. "Je pense davantage que l’arrivée de l’ADUO constituera une opportunité pour nous de réduire l’écart."

Même au sein du clan Red Bull, les positions ont semblé évoluer au fil des mois. En janvier, le responsable moteur Ben Hodgkinson avait qualifié l’affaire de "beaucoup de bruit pour rien". Plus récemment, le directeur de l’équipe Laurent Mekies reconnaissait toutefois une certaine confusion autour de la position de son équipe.

"Parfois, j’avais l’impression que nous n’étions pas vraiment sûrs de la position de Red Bull. C’est au moins ce que je lisais et entendais de votre part," déclarait-il aux journalistes. "La simple vérité est que cela nous importe peu que le règlement aille dans un sens ou dans l’autre."

La FIA elle-même a régulièrement cherché à calmer le jeu. Son directeur des monoplaces, Nikolas Tombazis, jugeait ainsi que "je ne pense pas que ce sujet ait jamais mérité un tel niveau d’attention" durant l’intersaison.

Reste désormais à savoir si cette évolution réglementaire modifiera l’ordre établi. Monaco ne constitue toutefois pas le terrain idéal pour en mesurer immédiatement les effets. Le tracé monégasque est en effet le circuit le moins sensible à la puissance du calendrier.

Par ailleurs, Ferrari figure parmi les équipes susceptibles de briller le week-end prochain, la faiblesse de sa vitesse de pointe étant beaucoup moins pénalisante dans les rues de Monte-Carlo. Même si Mercedes venait à perdre une partie de son avantage potentiel, il sera donc difficile de déterminer dès ce week-end quelle part de la hiérarchie découle réellement de ce changement réglementaire.