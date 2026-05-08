Officiel : la FIA ajuste les règles de développement des moteurs, coup de pouce pour Honda F1

La FIA a confirmé avoir modifié le règlement encadrant le système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), à la suite des récents changements apportés au calendrier de la saison 2026 de Formule 1.

Introduit avant le début de cette nouvelle ère réglementaire, l’ADUO a été conçu pour offrir un soutien supplémentaire aux motoristes accusant un retard de performance par rapport à la référence du plateau. Cette mesure accompagne l’arrivée des nouveaux groupes propulseurs inaugurés cette saison.

Initialement, la FIA avait prévu trois points d’évaluation au cours de l’année afin d’analyser les performances des différents constructeurs moteurs, après les sixième, douzième et dix-huitième manches du championnat.

Mais l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite a provisoirement réduit le calendrier à 22 courses, poussant la Fédération à revoir son dispositif.

La première révision ADUO interviendra désormais après la cinquième manche de la saison, à Montréal, lors du Grand Prix du Canada. La deuxième évaluation aura lieu après la onzième épreuve, actuellement prévue en Hongrie, tandis que la troisième reste programmée après la 18e manche, le Grand Prix de Mexico.

La FIA a également ajusté le volume d’heures de développement supplémentaires accordées aux constructeurs en difficulté. Désormais, un motoriste présentant un déficit supérieur ou égal à 10 % par rapport au meilleur moteur du plateau bénéficiera de 230 heures de développement additionnelles au banc d’essais.

Le nouveau barème établi par la FIA est le suivant :

Écart inférieur à 2 % : 0 heure supplémentaire

Entre 2 % et 4 % : 70 heures

Entre 4 % et 6 % : 110 heures

Entre 6 % et 8 % : 150 heures

Entre 8 % et 10 % : 190 heures

Supérieur ou égal à 10 % : 230 heures

Depuis le début de saison, il est rapidement apparu que Honda accusait un retard significatif sur la référence actuelle du plateau pour son retour comme motoriste officiel en Formule 1. Le constructeur japonais devrait ainsi être l’un des principaux bénéficiaires du système ADUO. Le fait d’avoir étendu les pourcentages de développement jusqu’à 10 % et plus semble suggérer qu’Honda a pris un retard bien plus conséquent que les 4 % qui étaient imaginés au départ pour le système.

Si les motoristes soutiennent globalement cette mesure, Toto Wolff a récemment rappelé que ce mécanisme devait uniquement servir à permettre à un concurrent de revenir au niveau, et non à modifier artificiellement la hiérarchie du championnat.