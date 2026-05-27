Pourquoi la probable agression de Salo en Thaïlande inquiète le pays et la F1

Victime d’une blessure inhabituelle à Bangkok, Mika Salo a dû être hospitalisé et recevoir 28 points de suture après un incident initialement jugé inquiétant. L’ancien pilote de Formule 1 a finalement tempéré les spéculations, alors que la police thaïlandaise poursuit son enquête sur un épisode encore flou.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur en Thaïlande et en Finlande après la blessure impressionnante subie par Mika Salo lors d’un séjour à Bangkok. L’ancien pilote de Formule 1 a été touché à la jambe, nécessitant 28 points de suture, après avoir ressenti ce qu’il décrit comme un simple choc en traversant une rue.

Dans un premier temps, certaines informations médicales ont alimenté les inquiétudes, des médecins évoquant la possibilité d’une blessure causée par un objet tranchant de type couteau. Une hypothèse qui a rapidement enflammé les médias, notamment en raison de l’impact potentiel sur l’image touristique de la Thaïlande, pays qui ambitionne d’accueillir un Grand Prix de Formule 1 d’ici quelques années.

Face à l’ampleur de la médiatisation, Mika Salo, qui officie en F1 en tant que commissaire sportif, a toutefois tenu à calmer le jeu et à relativiser les circonstances de l’incident.

"Je n’ai pas eu l’impression d’avoir été attaqué," a-t-il expliqué.

L’ancien pilote ne dément pas une attaque ratée mais pensait sur le coup que la blessure pourrait être accidentelle et causée par le contact avec une plaque d’immatriculation de moto. La télévision thaïlandaise PPTV a également rapporté que Salo ne considère pas l’incident comme une agression.

"Il insiste sur le fait qu’il ne pense pas qu’il s’agisse d’une agression car il n’a pas eu l’impression d’être attaqué et aucun bien ne lui a été volé," a indiqué le média.

Mais cette hypothèse ne tient pas ! La police de Bangkok poursuit son travail d’enquête. Les autorités examinent notamment des images de vidéosurveillance et plusieurs signalements de blessures similaires survenus chez d’autres habitants et touristes au même moment. Ce qui contredirait donc l’hypothèse d’un accident avec une moto.

Le personnel hospitalier aurait même signalé aux forces de l’ordre plusieurs cas de coupures comparables enregistrés durant la même soirée, renforçant la nécessité d’analyses plus poussées.

Des informations ont également circulé affirmant que Salo aurait été "conduit" par la police pour être interrogé, ce que l’intéressé a formellement démenti.

"La police a appelé et m’a demandé si elle pouvait me parler," a-t-il expliqué au média finlandais Uuno. "Je n’ai donc été emmené nulle part."

L’ancien pilote de 59 ans a par ailleurs tenu à saluer le travail des autorités locales, estimant que la réaction a été rapide et efficace compte tenu des circonstances.

"Je dois féliciter la police thaïlandaise," a déclaré Salo. "Ils ont obtenu des images de vidéosurveillance et d’autres éléments très rapidement."

Il a également rappelé la sensibilité du sujet dans un pays fortement dépendant du tourisme, et c’est pourquoi il ne voulait pas porter d’accusations sans être certain à 100 %.

"Une blessure sur un touriste est quelque chose de très important ici," a-t-il ajouté.

Malgré la nature impressionnante de l’incident, Mika Salo assure conserver une image positive de la Thaïlande et n’exclut pas d’y retourner prochainement, convaincu que le pays reste sûr pour les visiteurs.