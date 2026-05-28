Le DLC 2026 du jeu vidéo F1 25 arrive, avec un pilotage mis à jour

EA et Codemasters ont confirmé la sortie, prévue pour le 3 juin, du DLC 2026 de F1 25, le jeu vidéo officiel de la Formule 1. Pendant qu’il restructure son jeu en développant un nouveau moteur graphique et un nouveau moteur physique pour offrir une expérience renouvelée aux joueurs. Mais il était difficile pour l’éditeur de ne pas proposer une nouvelle itération de son jeu, et c’est donc simplement un DLC de la saison en cours qui sort, sur la base de F1 25.

Il sera donc possible de jouer deux générations de monoplaces et, dans le contenu de la version 2026, les équipes Audi et Cadillac feront leur arrivée, puisque toutes les voitures et tous les pilotes de la saison en cours seront disponibles.

De plus, le circuit de Madrid sera également prêt, même si sa préparation dans la vraie vie laisse penser qu’à l’instar de Yeongam dans F1 2010, on pourrait voir dans le jeu des lieux ou bâtiments qui ne sont pas construits dans la réalité.

Mais une autre énorme nouveauté de ce F1 2026 est le changement de mécanique des monoplaces, avec les moteurs de 2026 qui obligent forcément à davantage de gestion de l’énergie.

Et d’après les premiers tours que l’on peut voir du jeu, les phénomènes de super clipping et de gestion de l’énergie dans son ensemble sont bien présents, avec en prime les baisses de vitesse en ligne droite quand l’énergie est épuisée.

De la même manière, le jeu propose aussi le mode ligne droite des nouvelles monoplaces, qui remplace le DRS. Il fonctionne de la même façon, hormis l’activation qui se fait une fois par tour et qui permet de l’ouvrir sur chacune des zones du circuit.

Les retours des pré-tests laissent entendre que les modes overtake et ligne droite ont un effet redoutable en batailles contre les adversaires, et qu’il est facile de dépasser, mais aussi facile de se faire repasser. En somme, un défi similaire à ce que vivent les pilotes actuellement.

Comme cela a toujours été le cas, il existe différents niveau d’automatisation de la gestion d’énergie, afin de ne pas compliquer le jeu pour les joueurs dits "casual", qui veulent juste se concentrer sur le pilotage. Pour les autres, il sera intéressant de gérer cela avec les différents modes, mais aussi en usant du lift and coast au freinage, en relâchant la pédale.

Le DLC sera achetable à partir du 3 juin pour 29,99 euros sur console (Xbox Series S/X, Xbox One, PS5, PS4, Switch) et 24,99 € sur PC.