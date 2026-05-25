Russell craque à Montréal et se retrouve en plus sanctionné par la FIA !
Une amende consécutive à son abandon
George Russell a vécu un dimanche aussi spectaculaire que cruel à Montréal. Longtemps en tête du Grand Prix du Canada au terme d’un duel intense avec son équipier Kimi Antonelli, le pilote Mercedes a finalement abandonné sur un problème de batterie avant de laisser éclater sa frustration au bord de la piste, un geste qui lui a valu une sanction de la FIA après l’arrivée.
Le Britannique et Antonelli ont animé la première moitié de course au Circuit Gilles Villeneuve avec plusieurs échanges de position musclés, avant que la Mercedes W17 de Russell ne ralentisse brutalement à la sortie de la chicane précédant l’épingle. Parti dans l’herbe, Russell a rapidement compris que son Grand Prix était terminé, avant d’immobiliser sa monoplace quelques mètres plus tard, laissant le champ libre à Antonelli vers la victoire.
Au moment de quitter sa voiture, Russell a alors lancé son appuie-tête sur la piste sous le coup de la frustration, un geste immédiatement remarqué par les commissaires sportifs. Convoqué après la course, le pilote Mercedes a reconnu son erreur et présenté ses excuses.
Dans leur verdict, les commissaires expliquent : "Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture n°63, un représentant de l’équipe, et ont examiné les preuves vidéo."
"Le pilote a expliqué qu’il était extrêmement frustré de ne pas avoir terminé la course, et a exprimé son embarras concernant ce qui a suivi."
Russell a également reconnu que son comportement n’était pas exemplaire.
"Il s’est excusé auprès des commissaires pour son action et a reconnu que cela ne donnait pas une bonne image, proposant même de présenter des excuses publiquement," ajoute le rapport officiel.
Les commissaires ont finalement choisi la clémence compte tenu du contexte émotionnel de l’abandon et de l’attitude du pilote après les faits.
"Les commissaires ont pris acte de cela et accepté ses excuses," conclut la FIA.
Russell écope d’une amende de 5000 euros, suspendue pendant douze mois. Cela signifie que la sanction financière ne sera appliquée qu’en cas de récidive dans l’année à venir.
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