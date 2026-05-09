Pourquoi les nouveaux moteurs 2027 créent déjà un casse-tête pour les équipes F1

L’officialisation hier par la FIA d’une importante révision des groupes propulseurs dès 2027, avec l’abandon progressif du ratio de puissance 50/50 entre thermique et électrique, soulève déjà une série de complications techniques et financières pour les équipes de Formule 1.

Derrière l’objectif affiché de rendre les monoplaces plus naturelles à piloter et moins dépendantes de la récupération d’énergie, un problème majeur commence à émerger : celui du châssis et des réservoirs de carburant.

Dans son communiqué officialisant les futures modifications réglementaires, la FIA a évoqué une augmentation du débit de carburant afin d’accroître la puissance du moteur thermique de 50 kW. Une évolution qui paraît simple sur le papier, mais qui entraîne en réalité des conséquences bien plus complexes.

Car augmenter le débit de carburant signifie aussi augmenter la quantité d’essence nécessaire en course. Et cela implique logiquement des réservoirs plus grands.

Dans une situation classique, la solution serait relativement évidente : concevoir des châssis 2027 intégrant des réservoirs plus volumineux. Mais le contexte actuel de la F1 rend cette perspective beaucoup moins simple qu’il n’y paraît.

Avec les contraintes du plafond budgétaire et les investissements déjà massifs consentis pour préparer l’arrivée du nouveau règlement technique 2026, plusieurs équipes cherchent désormais à réduire leurs dépenses pour 2027 afin de retrouver un équilibre financier plus stable et de réallouer davantage de ressources au développement.

Plusieurs écuries envisageaient même de conserver leur châssis 2026 pour la saison suivante afin de limiter les coûts. Une stratégie qui deviendrait impossible si la FIA impose finalement des réservoirs plus importants.

La situation pourrait devenir encore plus délicate si les discussions parallèles autour d’une augmentation de la capacité des batteries (de 25 %) aboutissaient également. Le programme prévoit une augmentation des limites de production d’énergie, qui passeraient de 350 kW actuellement à une puissance supérieure, ainsi que la possibilité d’utiliser des batteries de plus grande capacité.

Actuellement, la capacité des batteries est limitée à 4 MJ. Une des solutions envisagées consiste à la porter à 5 MJ. Ce qui demandera donc d’augmenter son poids mais surtout sa taille. Une puissance accrue, captée plus rapidement, avec une capacité de stockage plus importante et une restitution plus progressive, devrait permettre à la Formule 1 d’atteindre des profils de vitesse plus réguliers et de corriger en grande partie les anomalies les plus flagrantes du règlement actuel.

Face à cette équation complexe, trois solutions principales seraient actuellement envisagées dans le paddock.

La première consisterait à assouplir temporairement le plafond budgétaire afin d’accorder aux équipes une marge financière supplémentaire pour développer un nouveau châssis en 2027. L’objectif serait d’éviter que les structures ne soient contraintes soit de dépasser le plafond des coûts, soit de sacrifier des ressources dans d’autres domaines de performance.

La deuxième option serait nettement plus controversée. Si les réservoirs ne peuvent pas être agrandis, la seule manière d’augmenter le débit de carburant serait alors de réduire la distance des Grands Prix afin de compenser la consommation supplémentaire.

Les estimations évoquent une hausse du débit de carburant d’environ 10 % pour générer les 50 kW additionnels souhaités par la FIA. Une telle évolution pourrait donc entraîner une réduction similaire de la distance totale des courses.

La troisième piste étudiée apparaît comme la plus pragmatique à court terme. Elle consisterait à autoriser un débit de carburant plus élevé uniquement en qualifications, avant de revenir aux valeurs actuelles pour la course afin de conserver une consommation identique à celle observée aujourd’hui.

Une telle solution permettrait aux voitures d’afficher des profils de performance plus proches des attentes le samedi, tout en limitant les impacts sur la gestion énergétique le dimanche. D’autant que les courses disputées jusqu’ici ont globalement offert un spectacle jugé satisfaisant malgré les contraintes actuelles.

Cette approche pourrait également servir de phase transitoire avant une mise en œuvre complète du nouveau package moteur sur l’ensemble du week-end à partir de 2028.

En voulant corriger rapidement les effets indésirables de la réglementation actuelle, la FIA ouvre donc un nouveau chantier technique majeur. Et celui-ci pourrait rapidement dépasser le simple cadre des groupes propulseurs pour venir impacter directement la conception des monoplaces, les budgets des équipes et même le format des Grands Prix.