Ben Sulayem veut supprimer les limites de mandats de présidence de la FIA

Mohammed Ben Sulayem souhaite modifier les statuts de la FIA afin de supprimer les limites de mandats imposées à plusieurs fonctions dirigeantes, dont la sienne : celle de président. Une réforme qui pourrait permettre à l’actuel patron de l’instance de rester en poste au-delà des douze années actuellement autorisées.

Actuellement, les règles prévoient un mandat présidentiel de quatre ans renouvelable deux fois, soit une durée maximale de douze ans à la tête de la FIA. Une éventuelle modification des statuts permettrait donc au dirigeant émirati de prolonger son mandat au-delà de cette limite.

Réélu sans opposition en décembre dernier, à la faveur de règles électorales qui avaient empêché tout autre candidat de se présenter, Ben Sulayem pourrait ainsi renforcer encore davantage sa position au sein de l’institution.

Le projet doit être discuté puis soumis au vote lors de l’Assemblée générale de la FIA le mois prochain. Selon plusieurs observateurs, son adoption par les membres apparaît probable.

Un porte-parole de la FIA a confirmé à la BBC l’existence de cette proposition tout en assurant qu’elle s’inscrivait dans une logique d’harmonisation des règles internes.

"Une proposition a été formulée afin d’établir une approche cohérente concernant la durée des mandats dans tous les organes de la FIA, similaire à ce qui existe actuellement pour les Conseils mondiaux et le Sénat," a-t-il expliqué.

La FIA insiste également sur le fait que les mécanismes démocratiques resteraient inchangés malgré cette réforme potentielle.

"La proposition est soumise à l’approbation des Conseils mondiaux et de l’Assemblée générale. Les organes de la FIA conservent pleinement leur autorité pour élire démocratiquement les titulaires des fonctions," a ajouté le porte-parole.

Outre la présidence de la FIA, d’autres postes actuellement soumis à des limites de mandats pourraient être concernés, notamment celui de président du comité antidopage ou encore la direction du comité chargé du plafond budgétaire en Formule 1.

Le système actuel des trois mandats maximum avait été instauré sous la présidence de Jean Todt. Le Français avait succédé à Max Mosley, resté à la tête de la FIA de 1993 jusqu’à sa décision de ne pas se représenter après son conflit avec les équipes de Formule 1 en 2009.

Interrogée par la BBC sur les raisons ayant conduit à vouloir supprimer les limites existantes plutôt qu’à les étendre aux postes qui n’en disposent pas encore, la FIA n’a pas apporté de réponse précise.

Le porte-parole de l’instance a toutefois cité l’exemple du commissaire de la NFL, Roger Goodell, en poste depuis 2006. Selon la FIA, il aurait "transformé ce sport en une marque mondiale avec une gouvernance remarquable".

Le débat relance également les comparaisons avec d’autres grandes organisations sportives internationales. L’an dernier, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, avait refusé la possibilité de rester plus de douze ans à son poste, malgré la possibilité de modifier les statuts.

"Notre organisation est mieux servie par un changement de direction ; les nouvelles époques appellent de nouveaux dirigeants," avait alors déclaré Bach.

Cette volonté de suppression des limites de mandats suscite cependant des critiques. Tim Mayer, empêché l’an dernier de se présenter face à Ben Sulayem en raison des règles électorales de la FIA, estime que cette réforme poserait un problème majeur de gouvernance.

"Les limites de mandats ne sont pas un détail bureaucratique," a déclaré Mayer à BBC Sport. "Elles constituent une protection fondamentale de la bonne gouvernance, reconnue comme essentielle pour empêcher la concentration du pouvoir, assurer le renouvellement des dirigeants et maintenir la responsabilité envers ceux que l’organisation est censée servir."

Mayer a également pris l’exemple du CIO et de Thomas Bach pour défendre sa position. Selon lui, le Comité international olympique a "considéré cela comme un principe fondamental de gouvernance".