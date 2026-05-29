Officiel : la F1 se passera de son aéro active à Monaco, le mode dépassement reste

La FIA a décidé qu’aucune zone de mode "ligne droite" ne serait utilisée lors du Grand Prix de Monaco. Malgré l’introduction de l’aéro active dans la réglementation 2026, les pilotes évolueront donc sans activation des ailes sur le tracé de la Principauté.

Cette décision marque une différence importante avec le précédent système de DRS, autrefois autorisé sur la ligne droite de départ-arrivée. La FIA estime toutefois que les spécificités du circuit monégasque ne permettent pas une utilisation suffisamment sûre et efficace du nouveau dispositif aérodynamique actif.

La Formule 1 disputera donc le Grand Prix de Monaco sans aucune utilisation du mode "ligne droite" introduit cette saison avec les nouvelles monoplaces 2026. La FIA a confirmé, via la première carte officielle du circuit publiée pour l’épreuve monégasque, qu’aucune zone d’activation ne serait présente tout au long du week-end.

Cette décision peut surprendre au premier abord, notamment parce que certaines portions du circuit semblaient théoriquement compatibles avec l’ouverture des ailes actives. Par le passé, le DRS était d’ailleurs autorisé sur la courte ligne droite de départ-arrivée.

Mais le fonctionnement du nouveau système diffère profondément de l’ancien dispositif de réduction de traînée.

Dans le cadre de la réglementation 2026, les monoplaces disposent désormais d’ailerons avant et arrière actifs permettant de réduire la traînée aérodynamique en ligne droite. Les pilotes peuvent basculer leurs ailes en mode plat dans des zones définies par la FIA afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la vitesse de pointe, avant que les éléments ne retrouvent leur position générant un appui maximal dans les virages.

Mais la FIA a choisi de ne prévoir aucune zone à Monaco car le circuit ne répond pas aux critères retenus pour l’utilisation du système sur les autres tracés du calendrier. L’instance dirigeante considère notamment que le mode "ligne droite" ne doit être activé que dans des portions où les voitures ne roulent pas à la limite de l’adhérence des pneumatiques.

Cela concerne non seulement les charges latérales en virage, mais également les phases de motricité et de freinage, durant lesquelles l’activation ou la désactivation du système pourrait affecter la stabilité des monoplaces. Monaco est rempli de telles zones. Au revoir donc la possibilité d’activation sous le tunnel !

D’autres critères techniques ont également été pris en compte. La FIA impose notamment une durée minimale supérieure à trois secondes pour chaque zone d’activation. L’objectif est d’éviter des utilisations trop brèves qui augmenteraient inutilement la charge de travail des pilotes sans réel bénéfice en matière de performance ou d’efficacité énergétique.

La sécurité a aussi joué un rôle central dans l’analyse de la FIA. Toute zone retenue doit pouvoir rester sûre dans toutes les conditions, aussi bien lors des qualifications avec peu d’essence qu’en fin de relais lorsque les pneumatiques se dégradent fortement.

L’impact du gain de vitesse généré par le système a également été étudié avec attention. Le mode "ligne droite" réduit la traînée d’environ 20 % et peut augmenter la vitesse de pointe jusqu’à 20 km/h. Sur un circuit comme Monaco, cela pourrait entraîner des arrivées trop rapides dans certains virages étroits et augmenter les risques pour les pilotes.

Avec un bénéfice limité en matière de performance et des enjeux sécuritaires importants, la FIA a donc préféré exclure totalement l’aéro active du week-end monégasque.

Cette philosophie diffère aussi fortement de celle du DRS utilisé jusque-là comme outil favorisant les dépassements. Le mode "ligne droite" n’a pas été conçu pour faciliter les attaques en piste, mais avant tout pour réduire la traînée et limiter la consommation d’énergie nécessaire pour propulser les voitures dans l’air.

Pour favoriser les dépassements en 2026, la Formule 1 mise désormais davantage sur les modes de puissance et le mode dépassement (Overtake). Ce dernier restera bien présent à Monaco. Les pilotes bénéficieront toujours d’un supplément d’énergie lorsqu’ils se trouvent à moins d’une seconde de la voiture qui précède au niveau d’une zone d’activation spécifique. À Monaco, cette zone d’activation dédiée aux dépassements sera située avant le dernier virage du circuit.