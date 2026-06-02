La F1 adopte un jour d’essais en plus pour 2027, un indice pour les futurs moteurs ?

La FIA a validé aujourd’hui lors de la réunion de la Commission F1 une évolution notable du calendrier de préparation de la Formule 1 pour la saison 2027, en augmentant le nombre de journées de tests de pré-saison. Une décision adoptée à Londres, qui vise à accompagner les futures évolutions réglementaires et techniques attendues.

Jusqu’ici limitée à trois journées, la préparation hivernale des équipes va gagner en flexibilité à partir de 2027. Réunis dans les bureaux londoniens de la FIA, sous la présidence de Nikolas Tombazis et du PDG de la F1 Stefano Domenicali, les acteurs du championnat ont validé une proposition portant ce total à quatre jours de tests.

Cette séance supplémentaire devrait, sauf surprise, être organisée à Bahreïn, circuit désormais traditionnel pour les essais de pré-saison, à l’approche d’un retour du championnat dans le Golfe pour l’ouverture du calendrier en mars. Ces dernières années, la première course s’est tenue en Australie, en raison notamment du Ramadan observé dans la région.

Cette extension répond également à une logique d’adaptation aux évolutions techniques à venir, notamment en cas de validation d’un changement de répartition énergétique des unités de puissance. Le projet évoque une évolution du ratio actuel 50-50 entre moteur thermique et énergie électrique vers une configuration 60-40, ce qui rendrait ce jour supplémentaire particulièrement utile pour les équipes et les motoristes.

Plusieurs ajustements ont également été validés sur le plan aérodynamique et concernant les éléments de carrosserie, même si aucun détail précis n’a été communiqué à ce stade. Ces modifications s’inscrivent dans une volonté d’encadrer les évolutions techniques tout en laissant une certaine marge d’adaptation aux écuries.

Enfin, la FIA a également entériné des changements concernant les essais de F1 anciennes (TPC), notamment sur les circuits autorisés. Désormais, des restrictions plus strictes s’appliqueront aux tests réalisés sur des tracés appelés à accueillir un Grand Prix lors de la saison suivante, afin de mieux encadrer l’utilisation des infrastructures et limiter les écarts entre équipes. En effet certaines équipes avaient loué Portimao et Istanbul, cela ne sera donc pas possible !

Toutes ces décisions devront encore être soumises à l’approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, dernière étape avant leur officialisation.