Un programme TV princier et complet pour le GP de Monaco F1

A l’occasion du 72ème Grand Prix de Monaco, CANAL+ emmène ses abonnés sur le rocher pour vivre un week-end de course hors norme. Toutes les sessions s’enchainent sur CANAL+, avec en prélude une émission spéciale "En Pole" programmée ce jeudi sur le plateau CANAL+ à Monaco pour lancer le week-end et des documentaires inédits.

Egalement au programme, F1 Kids reviendra sur la course dans un format pour les enfants, le mercredi suivant sur CANAL+KIDS.

UNE EMISSION SPECIALE POUR LANCER LE WEEK-END

"EN POLE" : jeudi 4 juin à 19H35 en clair sur CANAL+

Dès jeudi, une édition spéciale de "EN POLE" en direct du circuit lancera ce week-end de gala. Margot Laffite accompagnée de Julien Fébreau, Franck Montagny, Adrien Tambay, Pauline Sanzey et Laurent Dupin recevront de nombreux invités pour lancer ce week-end très spécial.

PLATEAU À MONACO

Tout le week-end, dès le vendredi, l’équipe CANAL+ fera vivre le Grand Prix de Monaco depuis un plateau en direct situé au coeur du port de Monaco, avec de nombreux invités prestigieux et Lucien Gasparac qui fera vivre avec humour les à-côtés du Grand Prix pour les abonnés.

UN DIMANCHE A MONACO

Dimanche, les abonnés seront au coeur d’un dimanche à Monaco et vivront l’ambiance comme s’ils étaient autour du circuit. Le Grand Prix de Formule 1 mais aussi les courses de Formule 2, Formule 3, Posche Super Cup, la parade des pilotes et la remontée de la Grille... ils ne rateront rien.

LES EQUIPES SUR PLACE

Au commentaire : Julien Fébreau et Jacques Villeneuve

Présentation : Margot Laffite, Laurent Dupin et Pauline Sanzey

Consultants : Franck Montagny , Adrien Tambay et Gunther Steiner

LE PROGRAMME COMPLET

Vendredi 5 juin

10H55 : QUALIFICATIONS FORMULE 3 sur CANAL+SPORT

13H15 : ESSAIS 1 FORMULE 1 sur CANAL+SPORT

15H05 : QUALIFICATIONS FORMULE 2 sur CANAL+SPORT

16H45 : ESSAIS 2 FORMULE 1 sur CANAL+SPORT

Samedi 6 juin

10H35 : COURSE SPRINT FORMULE 3 sur CANAL+SPORT

12H15 : ESSAIS 3 FORMULE 1 sur CANAL+SPORT

14H05 : COURSE SPRINT FORMULE 2 sur CANAL+SPORT

15H30 : QUALIFICATIONS FORMULE 1 sur CANAL+

Dimanche 7 juin

07H40 : COURSE FORMULE 3 sur CANAL+

09H20 : COURSE FORMULE 2 sur CANAL+

10H35 : LE ROCHER DES CHAMPIONS sur CANAL+

DOCUMENTAIRE INÉDIT

Contre toute attente, le plus petit pays du monde est devenu un des plus grands centres de formation de sport. Dans le documentaire "Le Rocher des Champions", les athlètes "Made in Monaco" se racontent, expliquent ce qui les pousse à se dépasser, et partagent les règles de vie qu’ils se sont données pour atteindre les sommets.

11H40 : PORSHE SUPER CUP sur CANAL+

12H55 : PARADE DES PILOTES sur CANAL+

13H55 : LA GRILLE FORMULE 1 sur CANAL+SPORT360

15H00 : GRAND PRIX DE MONACO FORMULE 1 sur CANAL+

16H45 : LE PODIUM FORMULE 1 sur CANAL+

17H00 : FORMULA ONE - LE MAG sur CANAL+

17H30 : F1- LE FILM sur CANAL+

F1 KIDS MONACO

Une édition de F1 KIDS est programmée le mercredi suivant le Grand Prix de Monaco, à 14h30 sur CANAL+KIDS.

Aux commentaires, Pauline Sanzey accompagnée d’Arnaud Rakoto et de leur invitée Julia Montlaur, 13 ans et pilote de karting au sein de l’académie Mercedes.

F1 KIDS, c’est le rendez-vous incontorunable des jeunes fans de 8-12 ans qui se passionnent pour la course automobile. Un grand format du Grand Prix spécialement éditorialisé, avec des graphismes colorés, plus lisibles et attractifs, mais aussi une approche pédagogique, ludique et pleine de bonne humeur.