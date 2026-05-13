La F1 révèle en détails les règles des évolutions permises (ADUO) pour les moteurs

Pour la nouvelle réglementation moteur de la Formule 1 en 2026, la FIA a mis en place un mécanisme inédit destiné à éviter qu’un constructeur de groupes propulseurs ne prenne une avance trop importante sur ses rivaux pendant plusieurs saisons. Baptisé ADUO, pour Additional Development and Upgrade Opportunities, ce système permettra aux motoristes les plus en difficulté de bénéficier d’opportunités de développement supplémentaires afin de réduire l’écart de performance. Encadré à la fois par le règlement technique et le plafond budgétaire imposé aux constructeurs de moteurs, ce dispositif vise avant tout à préserver une concurrence serrée sur la grille, sans instaurer un véritable système d’équilibrage des performances. Tour d’horizon avant son entrée en scène prévue juste après le GP du Canada.

Qu’est-ce que l’ADUO ?

Le mécanisme ADUO, intégré au règlement technique 2026 de la F1, autorisera certains motoristes à faire évoluer un groupe propulseur pourtant déjà homologué au cours de la saison, ou lors de la suivante, si plusieurs critères précis sont remplis. L’objectif affiché est clair : éviter qu’un constructeur reste durablement décroché sur le plan des performances moteur. Entre 2026 et 2030, la FIA surveillera ainsi régulièrement les performances de la partie thermique des groupes propulseurs fournis par chaque motoriste aux équipes clientes.

Pour cela, l’instance calculera un "indice de performance ICE" basé sur plusieurs paramètres : le couple transmis à l’arbre moteur, le régime moteur, la puissance du MGU-K ainsi qu’une pondération tenant compte de l’impact de la puissance sur le temps au tour. Les mesures seront réalisées directement sur les monoplaces en piste.

Dès l’élaboration du règlement, la FIA et les motoristes ont convenu que plusieurs facteurs pouvant influencer les performances du moteur thermique, comme les températures des fluides, l’aérodynamique externe ou d’autres variables similaires, seraient intégrés aux mesures effectuées en conditions réelles, sans appliquer de correction spécifique.

La FIA précise également que l’ADUO se concentre uniquement sur le moteur thermique et ne reflète donc pas les performances globales du groupe propulseur, puisque le système hybride ERS joue lui aussi un rôle majeur dans la puissance totale.

Concrètement, un motoriste dont le moteur thermique affiche un déficit d’au moins 2 % par rapport au meilleur moteur thermique du plateau pourra bénéficier de l’ADUO.

Un mécanisme lié au plafond budgétaire

Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un système d’équilibrage artificiel des performances.

"Il est important de préciser que l’ADUO n’est pas une forme de Balance of Performance. Une équipe ou un constructeur ne recevra pas soudainement un débit de carburant supérieur ou moins de lest."

"Il s’agit en réalité d’un mécanisme d’assouplissement du plafond budgétaire, par lequel un motoriste remplissant les critères de l’ADUO pendant une période d’évaluation obtient une opportunité de développer son moteur grâce à un ajustement à la baisse."

Tombazis rappelle toutefois que le système ne garantit aucunement le succès.

"Cela ne veut pas dire qu’un constructeur n’aura plus besoin de produire le meilleur moteur pour gagner. Ce n’est pas une solution miracle, ni une manière pour la FIA de distribuer des avantages à quelqu’un qui est en retard. Cela leur donne simplement davantage de marge pour développer leur groupe propulseur dans le cadre défini par le règlement technique."

Jusqu’à 11 millions de dollars de marge supplémentaire

Le règlement financier 2026 détaille précisément les marges de dépenses supplémentaires accordées aux motoristes en difficulté via l’article E4.1.1.t.

Les constructeurs accusant un retard compris entre 2 et 4 % pourront bénéficier d’un allègement budgétaire allant jusqu’à 3 millions de dollars. Cette enveloppe passera à : 4,65 millions de dollars pour un déficit compris entre 4 et 6 % ; 6,35 millions entre 6 et 8 % et enfin 8 millions entre 8 et 10 %.

Enfin, un constructeur affichant un retard supérieur à 10 % pourra disposer d’une marge allant jusqu’à 11 millions de dollars par période ADUO. On pense ici à Honda, très en retard !

Pour la seule saison 2026, ces motoristes pourront également anticiper jusqu’à 8 millions de dollars de plafond budgétaire provenant des périodes futures afin d’accélérer leur développement.

Des périodes d’évaluation adaptées après les changements du calendrier

L’annexe C5 du règlement technique 2026 divise initialement la saison en trois périodes d’analyse : les courses 1 à 6 ; les courses 7 à 12 et enfin les courses 13 à 18.

Cependant, la première période a dû être modifiée en raison des événements actuels au Moyen-Orient et des ajustements du calendrier. La première phase d’analyse couvrira désormais les cinq premiers Grands Prix de la saison : l’Australie, la Chine, le Japon, Miami et le Canada.

Les résultats seront communiqués au plus tard deux semaines après le Grand Prix du Canada. La deuxième période couvrira les manches allant de Monaco à la Hongrie, tandis que la troisième s’étendra du Grand Prix des Pays-Bas à celui de Mexico.

Une fois les résultats officialisés, les motoristes éligibles recevront une notification précisant les marges supplémentaires accordées. Ils pourront alors introduire leurs évolutions dès la course suivante.

Comment les motoristes obtiennent-ils des évolutions supplémentaires ?

Le règlement prévoit plusieurs niveaux d’assistance. Un motoriste dont l’indice de performance moteur se situe entre 2 et 4 % derrière le meilleur moteur thermique pourra bénéficier d’une évolution supplémentaire durant la saison en cours et d’une autre évolution lors de la saison suivante.

En revanche, un déficit supérieur à 4 % ouvrira droit à deux évolutions supplémentaires pendant la saison et deux évolutions supplémentaires l’année suivante.

La FIA précise néanmoins qu’un motoriste n’ayant pas obtenu l’ADUO lors des deux premières périodes d’évaluation d’une saison ne pourra plus y prétendre après la troisième et dernière période de cette même année.

Les évolutions sont-elles cumulables ?

Les évolutions ADUO accordées au cours d’une même saison ne sont pas cumulables. Elles ne sont attribuées qu’une seule fois, lors de la première évaluation où le constructeur devient éligible. En revanche, les évolutions prévues pour la saison suivante peuvent s’ajouter à de nouvelles évolutions obtenues l’année d’après.

La FIA donne l’exemple d’un constructeur bénéficiant de deux évolutions pour 2026 et deux autres pour 2027 après le Grand Prix du Canada 2026. Si ce même constructeur reste à nouveau au-delà du seuil des 4 % après la première période de 2027, il recevra encore deux évolutions supplémentaires pour 2027 ainsi que deux pour 2028.

Dans ce cas précis, il pourra donc introduire quatre évolutions au total durant la saison 2027.

Impossible de conserver des évolutions non utilisées

Le règlement interdit de reporter une évolution non utilisée d’une saison à l’autre. Ainsi, un constructeur obtenant une évolution supplémentaire pour 2026 devra impérativement l’introduire avant la dernière manche de cette saison, faute de quoi cette opportunité sera définitivement perdue. En revanche, les évolutions attribuées pour la saison suivante resteront valables.

Quels composants pourront être modifiés ?

Même si l’ADUO repose uniquement sur les performances du moteur thermique, les évolutions autorisées pourront concerner de nombreux éléments périphériques ou liés au groupe propulseur.

Le règlement autorise notamment des modifications sur certains composants du moteur thermique, le système d’échappement, le turbo et la wastegate, les composants électriques et capteurs liés au moteur, le système ERS et ses systèmes de refroidissement, le MGU-K, l’électronique de contrôle, certaines fonctions hydrauliques, les fluides et le lest.