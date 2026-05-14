Madrid n’a ’aucun doute’ sur la tenue de son GP malgré le timing des travaux

Luis Garcia Abad, directeur général du nouveau Grand Prix d’Espagne, a balayé les rumeurs selon lesquelles l’événement serait remplacé au calendrier de cette année en raison de retards dans la construction du circuit Madring, à Madrid.

La manche est prévue du 11 au 13 septembre, mais des images récentes indiquaient que la construction semblait en retard sur le calendrier. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles, si le circuit n’est pas achevé à temps ou s’il ne passe pas les tests d’homologation nécessaires de la FIA.

La F1 pourrait chercher une course de substitution si le retard venait à être trop important. L’annulation de deux courses a déjà réduit la durée de la saison, et la Formule 1 ne voudrait sûrement pas perdre une troisième course dans sa saison 2026. Mais Madrid assure qu’il n’y aura pas de remplacement direct.

"Ce n’est pas possible au regard du contrat. Les rumeurs sont des rumeurs, chaque jour, partout dans le paddock de la F1. Mais ce n’est pas le cas. Nous avons entendu des rumeurs sur Imola, la Turquie, mais ce sont le genre de rumeurs qui, lorsque vous visitez le site, ne constituent pas un gros problème en termes de temps" a déclaré Garcia Abad à RN365.

"Aucun doute là-dessus. La FIA, la FOM et nous-mêmes, nous n’avons aucun problème pour organiser l’événement correctement."

La principale source d’inquiétude est la construction, en particulier les infrastructures autour du circuit, comme les tribunes et de nombreuses autres installations nécessaires pour garantir le bon déroulement du week-end. Mais Madrid est dans une situation avantageuse à ce niveau.

"Avec ce genre de choses, il faut suivre les experts, la construction, les plans, et tout arrive au moment que nous avions prévu" a déclaré Garcia Abad, qui a confirmé que la pose de l’asphalte serait terminée à la fin de ce mois.

"Les choses se présentent donc bien en termes de livraison du projet, en termes de construction. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais l’un des points importants est que nous utilisons les installations préexistantes de l’IFEMA, qui sont là depuis 35 ans."

"Nous avons donc l’énergie, le parking et une station de métro à l’entrée principale. Nous avons le wifi et des toilettes, des choses qui, pour un circuit normal, sont un fantasme, mais ici, nous les avons déjà avant même le départ."

Mais faire partie du complexe de l’IFEMA a aussi ses désavantages : "Le principal problème au cours du dernier mois est que nous avons dû synchroniser les activités de construction avec l’activité du centre d’exposition. Nous devons donc respecter le travail que nous avons accompli car c’est quelque chose d’important et quelque chose que nous devons gérer au jour le jour."

Mettant en avant le fait que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a récemment inspecté le site, Garcia Abad a déclaré : "Ensemble, nous suivons tout ce qui concerne la construction. Pour être honnête, nous couvrons les choses les plus importantes sans aucune inquiétude particulière."