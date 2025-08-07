Règle des deux arrêts à Monaco : Vowles ne comprend pas la FIA

La semaine dernière, la FIA a confirmé que la règle des deux arrêts obligatoires à Monaco serait reconduite en 2026, malgré l’échec qu’elle a produit cette année pour sa première utilisation. La course avait tourné au fiasco avec des équipes faisant des tactiques de blocage et de roulage très lent afin de s’offrir des arrêts au stand.

James Vowles, le team principal de Williams F1, a montré son étonnement en Hongrie ce week-end lorsqu’il a été interrogé sur le sujet. Il compte travailler avec la FIA pour comprendre les motivations de ramener une règle qui n’a pas offert un spectacle très positif.

"Bonne question, elle n’a en fait pas été discutée lors de la Commission F1" a déclaré Vowles, qui s’est abstenu d’attribuer la responsabilité de cette décision à la FIA mais a clairement indiqué qu’il comptait obtenir des réponses.

"Ce n’est pas ce que j’ai dit non plus. J’espère que cela fera partie d’une prochaine discussion. J’aurai une réunion avec Nikolas [Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA] où je veux aborder précisément ce sujet, savoir où cela a été discuté, et alors j’en aurai le cœur net."

La règle imposant deux arrêts obligatoires à Monaco a suscité de vives critiques de la part des pilotes et des chefs d’équipe, qui ont remis en question son impact sur le spectacle.

Vowles reconnait qu’il aurait aimé éviter que la course ressemble à ce qu’elle a été, mais que Williams a dû jouer le même jeu que ses concurrents : "Pour être clair, nous n’avons pas été les premiers à le faire. J’ai dû réagir en fonction du peloton. Je n’ai pas aimé ça. C’est la situation la plus inconfortable que j’ai vécue."

"J’aime aller chercher les points sur la performance, pas en contournant le système pour y parvenir. Je maintiens néanmoins que, quand c’est arrivé jusqu’à nous, j’ai attendu aussi longtemps que possible pendant la course, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un point en jeu, et à ce moment-là, il faut penser au championnat et prendre ce point."

"Je pense que le vrai débat est : est-ce que ça a offert un meilleur spectacle ? Peu importe. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que ce sont les fans qui doivent y répondre. Mais personnellement, je n’aime pas le manque de course propre que ce type de stratégie entraîne."

La FIA a révélé qu’elle cherche encore à comprendre comment faire pour rendre la règle viable, tout en sachant que les équipes auront des données qui pourront rendre leurs stratégies encore plus efficaces, et donc potentiellement plus bloquantes pour le spectacle.

"Le sujet des stratégies de manipulation potentielle a été ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité consultatif sportif de la FIA, qui examine ce type de règles."

"La FIA souhaite faire tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer les tentatives de contourner le système à partir de 2026, d’autant plus que toutes les équipes sont désormais conscientes de l’efficacité que peut avoir une stratégie visant à bloquer ses adversaires, si elle est bien exécutée."

"Une des options envisagées pourrait être de sanctionner les pilotes jugés volontairement trop lents dans le but de ralentir le peloton, même si cela serait complexe à surveiller et à appliquer."