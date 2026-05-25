Aston Martin F1 ’n’avait pas le rythme’ pour faire mieux que 15e au Canada

Aston Martin F1 a perçu quelques moments encourageants ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Canada, quand Fernando Alonso a atteint la SQ2 lors de la Qualif Sprint, ou quand il a occupé une place dans le top 10 en course. Mais c’est Lance Stroll qui a apporté la meilleure position à l’arrivée pour l’équipe, avec une 15e position sous le drapeau à damier, et un dimanche aussi compliqué que le reste du week-end pour le héros local, qui

Malgré une fiabilité un peu plus rassurante, l’équipe a écopé de deux amendes pour des unsafe release en qualifications, et l’AMR26 n’a jamais été dans le coup pour mettre ses pneus en performance.

"Ce fut un week-end difficile à Montréal. Nous n’avons pas réussi à faire monter les pneus à la température nécessaire et nous avons manqué d’adhérence tout au long de la course" a déclaré Stroll après l’arrivée.

"Nous n’avions pas non plus le rythme nécessaire dans les lignes droites. Les performances de la voiture ne sont pas encore au niveau requis et il reste encore beaucoup de travail à faire pour y parvenir."

Fernando Alonso a donc dû abandonner, et de manière étonnante, c’est ce qu’Aston Martin décrit comme "un problème avec son siège" qui a forcé le double champion du monde à mettre pied à terre, alors qu’il avait pris un bon départ dans la course.

"Nous avons pris un bon départ et nous nous battions pour une place dans le top 10. Nous avons pris la bonne décision en partant avec des pneus tendres, alors que quelques autres pilotes avaient opté pour des pneus intermédiaires et ont dû s’arrêter tôt aux stands" déplore Alonso.

"Malheureusement, nous avons eu un problème avec le siège en cours de course, nous avons donc décidé d’abandonner. Nous semblions plus rapides ici qu’à Miami avec le même package. Nous devons attendre que les améliorations apportées pendant la pause estivale se traduisent par de meilleures performances, mais nous allons continuer à optimiser ce package d’ici là."

Mike Krack, responsable des opérations piste, est évidemment déçu du déroulement de la course.

"Nous avons pris un bon départ, nos deux pilotes remontant le peloton dans les premiers tours. Mais il était difficile de maintenir ce rythme, surtout avec la menace de pluie qui s’amenuisait. La course de Fernando s’est terminée prématurément en raison d’un problème de siège, rendant le cockpit inconfortable. Nous avons donc décidé d’abandonner au 24e tour."

"Lance a opté pour une stratégie classique à deux arrêts (départ en pneus tendres puis tendres et médiums) et a terminé 15e, devant Bottas. Malheureusement, nous n’avons pas plus de rythme pour le moment et c’est notre position actuelle. Par ailleurs, je tiens à féliciter nos collègues de Honda pour leur pole position et leur victoire aux 500 Miles d’Indianapolis."