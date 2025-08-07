Tech3 dément une vente confirmée de son équipe MotoGP à Steiner

Hervé Poncharal, le patron de Tech3, a démenti les informations selon lesquelles il aurait déjà vendu son équipe MotoGP à l’ancien directeur d’équipe de F1 bien connu, Gunther Steiner, qualifiant ces spéculations de « fake news absolues ».

La semaine dernière, de nombreux médias ont rapporté que Steiner envisage de reprendre Tech3 avec le soutien du groupe d’investissement américain Apex, pour un montant de plus de 20 millions d’euros.

Mais Poncharal a dû démentir d’autres informations parues qui annonçaient que l’accord avait déjà été signé.

"Ils discutent, comme vous le savez. Mais rien n’a été signé !" a-t-il insisté.

"Je n’ai jamais caché que des discussions étaient en cours. Mais ces nouvelles rumeurs et spéculations m’agacent beaucoup."

Bien que Poncharal admette que quelque chose se trame en coulisses, il reste à la tête de l’équipe Tech3, soutenue par KTM, sans changement prévu avant 2027.

Steiner, toujours une figure du paddock après avoir quitté Haas F1, reste très populaire grâce à sa notoriété sur Netflix. Liberty Media étant désormais propriétaire du MotoGP, certains observateurs voient son nom comme un élément d’une initiative plus large visant à insuffler une énergie commerciale digne de la F1 au paddock des deux roues.