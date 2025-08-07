’Pour moi, Hamilton a déjà 8 titres’ : un champion du monde de F1 revient sur Abu Dhabi 2021

Damon Hill a exprimé sa tristesse de voir Lewis Hamilton en difficulté depuis plusieurs mois chez Ferrari. Lors du Grand Prix de Hongrie, le septuple champion du monde a été très violent avec lui-même en disant que la Scuderia devrait changer de pilote. Le champion du monde 1996 de F1

"Je suis triste de voir Sir Lewis aussi abattu" qui s’interroge de la possibilité de voir Hamilton prendre sa retraite. "Il est difficile de savoir quand il est temps. Une autre année ? Ça devient plus difficile. Peut-être qu’une bonne pause s’impose ?"

Hill pense qu’il ne faut pas sous-estimer la difficulté de l’adaptation à une nouvelle équipe après plus d’une décennie passée dans la même structure, et il pense que c’est justement la durée de son contrat précédent qui rend plus délicat ce changement.

"On peut comprendre pourquoi les gens pensent qu’on peut, si on est rapide, simplement sauter dans la voiture et c’est parti. Mais ces voitures sont tellement compliquées. Quand tu as passé 10 ans chez Mercedes à faire les choses d’une certaine manière, il faut énormément de temps pour sortir de ce mode de pensée."

"Tous les boutons sont à des endroits différents. Il y a plein de choses auxquelles tu dois penser. La façon dont les freins fonctionnent et la sensation de la voiture, tout cela t’est étranger. Et sans parler du fait que beaucoup de gens parlent italien, et il ne parle pas cette langue."

Selon le Britannique, ce qui rend difficile la situation de Hamilton est la pression qu’il se met sur les épaules : "Il est difficile de s’intégrer, et il a beaucoup de pression sur les épaules. Je sais qu’il a maintenant plus de 40 ans."

"Et c’est un septuple, voire octuple champion du monde. Néanmoins, tu ressens toujours cette pression. Il veut réussir. C’est vraiment dur quand tu as fait une mauvaise qualification et que tu portes toute cette responsabilité. Peu importe l’expérience que tu as. C’est une épreuve difficile."

Et si Hill dit "octuple", c’est parce qu’il considère que la couronne 2021 aurait dû revenir à Hamilton, sans l’erreur du directeur de course Michael Masi qui avait permis à Max Verstappen de gagner en ne respectant pas les procédures pour éviter une fin de course sous Safety Car.

"Pour moi et beaucoup de fans, il en a déjà 8. Ce huitième titre qui ne s’est pas concrétisé aurait dû l’être en 2021. Mais d’un autre côté, certains disent qu’il aurait dû perdre en 2008 face à Felipe Massa. Mais je pense qu’il aurait dû gagner dès sa première année. Donc, pour moi, il en a au moins 8."

Interrogé sur la lutte entre Hamilton et Verstappen cette année-là, Hill pense que l’approche des deux hommes est différente, et que le Néerlandais a fait plus de choses répréhensibles que son rival. Néanmoins, il salue la capacité qu’ils ont eu à rivaliser l’un contre l’autre à un si haut niveau.

"Ce sont deux types de pilotes différents. Je ne pense pas que Lewis soit vraiment conscient de l’étendue de son talent naturel. Il est doué de nature et possède un talent extraordinaire pour la conduite et une passion pour la course. Il veut toujours courir."

"Je pense que ce sont principalement des différences de personnalité entre eux. Lewis a été capable de rivaliser dès le début, tout comme Max. Max est un pilote plus agressif que Lewis sur la piste. Lewis a fait quelque chose de temps en temps, mais c’est beaucoup plus rare."