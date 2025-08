La F1 conserve la règle controversée des arrêts aux stands pour le GP de Monaco 2026

La Formule 1 a annoncé que la règle des deux arrêts obligatoires au stand serait maintenue pour le Grand Prix de Monaco de 2026, malgré la controverse suscitée par son introduction cette année.

Afin de pimenter l’action sur le circuit de Monaco, réputé pour ses dépassements difficiles, la F1 a imposé aux pilotes l’utilisation d’au moins trois trains de pneus différents pendant la course, imposant ainsi un minimum de deux arrêts au stand.

D’habitude, la dégradation des pneus est si faible dans la Principauté que les pilotes pourraient faire toute la course avec un seul train de pneus, mais une stratégie à un seul arrêt n’est pas considérée comme idéale du point de vue du spectacle.

La solution à deux arrêts était donc censée engendrer des risques et des changements de position dans la voie des stands, mais son introduction cette année a eu des conséquences inattendues.

Williams et Racing Bulls ont toutes deux demandé à leur deuxième pilote de rouler lentement et de créer une marge pour un arrêt pour l’autre voiture qui les précédait en piste.

Cette stratégie, bien que controversée, a porté ses fruits : Isack Hadjar et Liam Lawson ont terminé respectivement sixième et huitième pour Racing Bulls, tandis que Williams a également obtenu un doublé dans les points, Alex Albon et Carlos Sainz franchissant le drapeau à damier aux neuvième et dixième places respectivement.

Le rythme très lent d’Albon et de Sainz a suscité la colère du pilote Mercedes, George Russell, qui, frustré, a coupé la chicane pour dépasser Albon, préférant prendre une pénalité plutôt que de rester derrière lui.

Bien que des voix aient appelé à revoir la situation, la F1 a désormais intégré la règle des deux arrêts au stand pour Monaco dans le règlement sportif mis à jour pour la saison 2026.

Comme ce fut le cas cette année, le non-respect de cette exigence entraînera une disqualification, sauf si la course est suspendue et ne peut être relancée.

L’article 3.6 du règlement sportif s’écrit donc ainsi :

"Pour la course de Monaco, chaque pilote doit utiliser au moins trois trains de pneus de toute spécification décrite à l’article B6.1.1a pendant la course et, sauf s’il a utilisé des pneus intermédiaires ou pluie pendant la course, chaque pilote doit utiliser au moins deux spécifications différentes de pneus pour temps sec pendant la course, dont au moins une doit être une spécification de pneus de course pour temps sec obligatoire (article B6.1.2)."

"Sauf si la course est suspendue et ne peut être relancée, le non-respect de ces exigences entraînera la disqualification du pilote concerné."

"Pour toutes les courses, à l’exception de celle de Monaco, si la course est suspendue et ne peut être relancée, trente secondes seront ajoutées au temps écoulé de tout pilote n’ayant pas utilisé, alors qu’il y était tenu, au moins deux spécifications de pneus pour temps sec pendant la course."

"Pour la course de Monaco, si la course est suspendue et ne peut être relancée, trente secondes seront ajoutées au temps écoulé de tout pilote n’ayant pas utilisé, lorsque cela était requis, au moins deux spécifications de pneus pour temps sec pendant la course, ou n’ayant pas utilisé au moins trois trains de pneus de toute spécification pendant la course."

"De plus, trente secondes supplémentaires seront ajoutées au temps écoulé de tout pilote n’ayant utilisé qu’un seul train de pneus de toute spécification pendant la course."