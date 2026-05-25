Lawson et Hülkenberg rappelés à l’ordre, une sanction avec sursis pour le pilote Audi F1

Liam Lawson et Nico Hülkenberg ont vécu un après-course mouvementé au Grand Prix du Canada après un incident de procédure de départ qualifié d’inhabituel par les commissaires de la FIA. Si les deux pilotes ont finalement reçu une simple réprimande, le pilote Audi F1 repart également avec une sanction avec sursis qui pourrait lui coûter cher en cas de récidive cette saison.

Les deux hommes avaient été placés sous enquête pour une infraction présumée à la procédure de départ lors du tour de formation. Selon le rapport des commissaires, Hülkenberg a pris un départ particulièrement lent au moment de s’élancer depuis sa position sur la grille pour ce qui constituait un troisième tour de formation.

Cette lenteur a permis à Lawson de se retrouver devant la monoplace Audi. À la première ligne de voiture de sécurité, dite SC1, les deux pilotes n’étaient donc plus dans le bon ordre, avant de finalement retrouver leurs positions correctes au moment de se replacer sur la grille de départ.

Les commissaires ont néanmoins estimé que les responsabilités étaient partagées entre les deux pilotes. Si Hülkenberg était effectivement trop lent au départ, Lawson a également été jugé trop prompt à s’élancer.

Dans leur rapport, les commissaires expliquent : "Il s’agissait d’un incident inhabituel. La voiture n°27 (Hülkenberg) était plus lente que ce qui pouvait être raisonnablement attendu au départ de sa position de grille pour ce qui allait être un troisième tour de formation."

"La voiture n°30 (Lawson) est partie plus tôt que prévu et aurait dû attendre davantage avant de dépasser la voiture n°27."

Hülkenberg a expliqué à la FIA qu’il ne pouvait pas reprendre sa position sans prendre de risque.

"Durant le tour de formation, le pilote de la voiture n°27 nous a affirmé qu’il n’était pas en mesure de dépasser la voiture n°30 en toute sécurité afin de retrouver sa position correcte," précisent les commissaires.

Malgré cette situation inhabituelle, la FIA a souligné que l’incident n’avait eu aucune conséquence sportive majeure.

"Même si les voitures étaient dans le mauvais ordre au passage de la ligne SC1, le départ n’a pas eu besoin d’être retardé, aucune perturbation de la grille n’a été nécessaire et il n’y a eu aucun impact sur la compétition," indique le rapport.

Les deux pilotes ayant finalement repris leurs positions correctes avant l’extinction des feux, les commissaires ont choisi une certaine indulgence. Le règlement prévoit pourtant une lourde sanction dans ce type de cas.

"Les règlements imposent une pénalité obligatoire de Stop and Go à toute voiture qui n’entre pas dans la voie des stands si elle n’a pas retrouvé sa position correcte avant la ligne SC1," expliquent les commissaires.

"Toutefois, compte tenu des circonstances atténuantes évoquées ci-dessus, les commissaires considèrent que cette pénalité serait extrêmement sévère et non proportionnée pour une infraction dont les conséquences et l’impact sont restés relativement mineurs," conclut le verdict.

Hülkenberg écope donc d’une pénalité Stop and Go avec sursis pour le reste de la saison 2026. Elle ne sera appliquée qu’en cas de nouvelle infraction similaire. Lawson, de son côté, s’en sort avec une simple réprimande.