Hamilton sur sa bataille avec Max : ‘énorme de se battre contre l’un des plus grands’

Décidément, Lewis Hamilton adore le Canada : le pilote Ferrari a signé, hier, son 11e podium sur ce tracé. Sa 2e place finale, entre Andrea Kimi Antonelli et Max Verstappen (qu’il a battu après une superbe bataille) est aussi son meilleur résultat avec la Scuderia. Le Britannique a surtout pris un énorme plaisir tout le week-end, battant d’ailleurs largement son véloce coéquipier Charles Leclerc.

Devant la presse hier soir, Lewis Hamilton est apparu avec un très large sourire : ce n’est pas si souvent avec la Scuderia ! Mais qu’est-ce qui a fait la différence pour lui ce week-end ?

« Oui, je me suis tellement amusé en piste tout le week-end. À chaque tour, j’ai eu le sentiment que nous étions partis du bon pied, avec la bonne attitude, et la voiture était vraiment géniale de manière générale. Venir à Montréal, un tracé que j’adore, et pouvoir y profiter d’un week-end Sprint, ce qui est une première pour nous ici, c’était fantastique. »

« Et c’est ma première deuxième place avec l’équipe. C’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé si dur, je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point j’ai dû puiser au fond de moi pour en arriver là, ni le travail et les montagnes soulevées en coulisses pour rendre ce genre de performance possible. Mais je suis vraiment reconnaissant envers l’équipe de continuer à me porter si haut et de me soutenir week-end après week-end. Et c’est un sentiment vraiment agréable de les voir si heureux, car ils le méritent amplement avec tout le travail acharné qu’ils fournissent. »

On le sait, Lewis Hamilton n’est donc pas monté dans le simulateur pour préparer ce Grand Prix. Mais ce n’est pas le seul changement opéré par le Britannique sur ce week-end. Le travail de l’ombre sur les données, pour analyser les réglages, a été a priori crucial.

« J’ai changé la préparation en amont. J’ai choisi des réglages différents ce week-end simplement en analysant les données, en travaillant très bien avec mon ingénieur. Il est absolument génial et j’adore vraiment travailler avec lui. Et mon ingénieur numéro deux a fait un travail fantastique ce week-end et m’a aidé à extraire davantage de performances de la voiture, pour la mettre dans une bien meilleure fenêtre. J’ai enfin pu attaquer dans tous les virages. »

« Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de changements que j’ai dû demander, et Fred m’a énormément soutenu, soulevant lui aussi des montagnes pour me mettre à l’aise. Et cela commence enfin à se voir dans mes performances. Alors, merci à l’équipe. »

Avec une telle performance, sans travailler en amont dans le simulateur, Lewis Hamilton a prouvé que cet outil n’était pas non plus une baguette magique. Va-t-il donc définitivement abandonner le simulateur de Maranello (qu’il a par ailleurs critiqué) ?

« Le simulateur, je suis sûr que j’en ferai à un moment donné. Ce qui pourrait être bien, par exemple, c’est d’y retourner pour faire une corrélation avec ce week-end afin de découvrir ce qui nous manque. Parce que le pilote d’essai sera là-dedans à dire que tout est... il ne saura que ce qu’il sait car il n’a pas l’occasion de piloter sur la piste. Il n’y a que Charles et moi qui pilotons la voiture. Donc, le point positif serait de pouvoir piloter la vraie monoplace, d’y retourner et de dire : "Voilà ce que l’on ressent vraiment. Voici les éléments qui nous manquent", pour que nous puissions l’améliorer. Je suis toujours présent pour aider l’équipe à aller de l’avant et à se développer. »

« Maintenant, est-ce que je vais l’utiliser pour me préparer à une autre course ? Probablement pas. Il y a tout simplement trop de risques. Si l’on regarde mes deux meilleures courses, je n’ai pas utilisé de simulateur. Et c’est honnêtement comme ça que ça s’est passé. Pour la quasi-totalité des championnats précédents, à l’exception probable de 2008, je n’ai pas utilisé le simulateur. Ce n’est donc pas une nécessité. C’est un outil qui peut s’avérer puissant. Mais de mon côté, je suis de la vieille école. Je suis probablement meilleur sans ça. »

Hamilton bat Verstappen dans un duel intense

Les amateurs de la saison 2021 auront sans doute vibré à Montréal, en assistant à une superbe bataille entre la Ferrari de Lewis Hamilton et la Red Bull de Max Verstappen. C’est donc finalement le Britannique qui l’a emporté, confirmant qu’il restait au meilleur niveau du sport, quelques jours après des rumeurs infondées de retraite…

« C’était génial. Absolument fantastique de se battre avec l’un des plus grands. C’était un défi énorme. »

La Red Bull était donc proche de la Ferrari en performance pure selon Lewis Hamilton ?

« Selon moi, nos voitures sont relativement proches, je dirais. On le voit en qualifications, nous étions relativement proches. Et à mon avis, bien que nous soyons probablement un peu plus rapides dans les virages, tout ce que l’on gagne en courbe, ils le reprennent en ligne droite. »

« C’était très difficile derrière lui. Évidemment, j’ai perdu un peu de temps, il était plus rapide en début de course et puis, une fois qu’il est passé sur les mediums, j’ai pu le prendre en chasse. Et j’adore cette traque. Toute ma vie a tourné autour de ça depuis mon enfance, depuis que j’avais un très vieux kart, j’étais toujours en train de chasser. C’était donc incroyable de retrouver cette position et de traquer un champion devant moi. C’est incroyablement difficile et il faut être tellement stratégique quand on a aussi moins de puissance que les autres autour. »

« Même si nous avons le mode dépassement, ils ont toujours plus de puissance dans les lignes droites. Il a donc fallu trouver une solution, je devais faire ces calculs, essayer de comprendre comment maximiser la quantité d’énergie sur ma jauge de batterie à chaque ligne droite et m’assurer d’en avoir assez à ce moment précis. Et, oui, Dieu merci, j’ai réussi mon coup. C’est aussi un sentiment formidable de réussir un dépassement. Ces voitures sont donc géniales pour se suivre. »

Le moteur, le gros point faible de Ferrari ?

Ce n’est pas la première fois que Lewis Hamilton se plaint de la puissance moteur : c’est sans doute une réalité, sans doute aussi un jeu stratégique avant l’entrée en vigueur de l’ADUO qui sera annoncé cette semaine.

Cela dit, à Monaco, au prochain Grand Prix, sur un circuit où la puissance moteur compte beaucoup moins, Ferrari, qu’on dit avoir le meilleur châssis, pourrait donc se présenter en favori selon Lewis Hamilton ?

« C’est le seul circuit où la puissance n’est pas reine. C’est vraiment une question de performance globale de la voiture. Je crois que notre monoplace pourrait y être très performante. Je vais vraiment me concentrer pour m’assurer d’arriver avec la même énergie que ce week-end, étudier assidûment avec les ingénieurs pour m’assurer de placer la voiture dans la bonne fenêtre dès les Essais Libres 1. Et, oui, si l’on enlève le déficit de puissance, nous sommes à la lutte avec ces gars-là. »

« Mais malheureusement, ce n’est pas la réalité d’aujourd’hui. Sur le moment, je me dis : "Il me faut plus de puissance d’une façon ou d’une autre", car j’arrive à m’accrocher ou à les suivre dans les virages et je ne peux pas enfoncer la pédale plus loin. Et on les voit s’échapper dans la ligne droite, on les rattrape au freinage, ils s’échappent à nouveau en ligne droite. C’est vraiment dur. Même quand on a l’avantage pour dépasser, qu’on arrive à moins d’une seconde, ils s’éloignent encore. Cela montre la puissance de leur moteur, et nous sommes largement en retrait. »

Lewis Hamilton finit donc en mettant la pression sur la FIA au sujet de l’ADUO !

« Mais j’espère sincèrement qu’avec cette nouvelle règle qui nous permet d’essayer d’améliorer nos performances, nous pourrons de nouveau nous battre avec eux. Mais Monaco devrait être amusant. »