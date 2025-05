Red Bull veut copier les freins de McLaren F1... mais prend un refus de la FIA !

Red Bull étudie des moyens de copier le système de freinage arrière astucieux de McLaren afin de maîtriser la température des pneus mais s’est faite recaler par la FIA selon nos informations.

Comme nous vous le rapportions lundi, le secret de McLaren F1 pour bien gérer ses gommes en course a été percé (à lire ici).

L’utilisation de matériaux à changement de phase (MCP) semble être la clé et les demandes ont donc afflué vers la FIA pour des demandes de clarification sur leur utilisation.

Nextgen-Auto.com peut vous confirmer que Red Bull a fait une demande pour ajouter un matériau isolant dans le composite, pour chercher à répliquer ce que McLaren a fait dans son système de freinage. Mais cette demande a été refusée et les équipes de F1 ont toute reçu une note technique l’interdisant.

Si l’astuce est donc découverte, reste à trouver pour les équipes la façon dont McLaren l’applique pour que la FIA ait donné son feu vert. McLaren n’utiliserait pas la technique présentée par Red Bull avec l’utilisation de ses MCP, ce qui suggèrerait que le design de ses freins intègre des MCP autour du freinage et non à l’intérieur d’autres composants ou englobés dans des composites.

Rappelons que le système de freins de McLaren a été étudié par la FIA en profondeur à Miami et a passé tous les contrôles. Il a été jugé parfaitement légal mais il semble que les équipes rivales commencent à s’approcher du pot aux roses !

Interrogé sur la situation, Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, a estimé qu’il n’existait pas de solution miracle.

"Nous avons fait quelques progrès, vous ne le verrez pas, mais c’est progressif, mais nous ne sommes pas Harry Potter."

"Il ne s’agit pas d’un coup de baguette magique. C’est une ingénierie minutieuse, une ingénierie rigoureuse avec des gens intelligents, et nous allons y travailler petit à petit."

Red Bull n’aura donc pas de solutions directes pour améliorer le refroidissement de ses pneus arrière pour Imola mais aura tout de même un certain nombre de choses qui iront dans le bon sens.

"Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, quand nous le pouvons. Nous avons un effectif, un budget, et tout cela nous limite, mais l’objectif est de construire la meilleure voiture possible et de continuer à l’améliorer."

"C’est ce que tout le monde fera, la question est de savoir si nous pourrons le faire assez vite pour remonter et dépasser ceux qui nous précèdent."