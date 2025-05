Red Bull Racing va-t-elle évincer Christian Horner après Imola ?

Ce week-end, au Grand Prix d’Emilie-Romagne, Red Bull Racing va vivre son 400e Grand Prix. Ce sera aussi le 400e de Christian Horner à la tête de l’équipe.

Une longévité incroyable pour le Britannique malgré 15 mois de turbulences qui auraient pu lui coûter son poste. Mais les rumeurs selon lesquelles Imola pourrait être la dernière course de Formule 1 de Christian Horner à la tête de Red Bull Racing s’estompent ces dernières heures.

Le scandale et les turbulences au sein de la direction qui ont secoué Horner et l’équipe pendant la saison 2024 se sont largement apaisés, mais ils ont entraîné le départ de personnalités de premier plan comme Adrian Newey et, sans doute, les problèmes de performances actuels des monoplaces.

Et soudainement, le journal Osterreich – qui a un bel accès au Dr Helmut Marko, conseiller de l’équipe – a rapporté une nouvelle explosive : le départ de Horner après la course de ce week-end à Imola. Et le journal la maintient encore malgré quelques démentis timides.

C’est en effet une source du Bild chez Red Bull qui a bien voulu commenter. Oliver Mintzlaff, co-PDG de Red Bull, est "insatisfait de la situation actuelle mais garde confiance dans la direction actuelle".

Lors d’une récente interview au Grand Prix d’Arabie Saoudite, Mintzlaff a déclaré : "J’ai une confiance totale en chacun de mes employés. Cela vaut également pour notre équipe de direction.’

’Helmut et Christian aspirent tous deux à une réussite maximale et y accorderont toute leur importance.’

Un autre journal autrichien, le Kleine Zeitung, a également enquêté sur cette rumeur née dans les colonnes de son concurrent. Et il confirme que Horner n’a apparemment "absolument aucune raison de craindre pour son poste, bien au contraire".

L’article poursuit : "Le patron de l’équipe, âgé de 51 ans, travaille depuis un certain temps à son ascension au sein de Red Bull. Des rumeurs circulaient déjà l’année dernière selon lesquelles Horner pourrait être promu à un poste de direction au sein du groupe."

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher a déclaré qu’il avait aussi "du mal à imaginer" qu’Imola soit la dernière course de Horner à la tête de Red Bull.

"Je n’avais personnellement pas entendu parler de ces rumeurs."

L’Allemand pense en effet que Pierre Waché, le directeur technique de l’écurie, devrait être le plus inquiet pour son poste.

"On ne peut clairement pas lui faire confiance pour remettre la voiture au point."

Il affirme que Horner ne doit pas être tenu responsable de l’exode de membres prestigieux du personnel de Red Bull, notamment Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay et d’autres.

"Il y aurait toujours un moment où des gens partiraient pour d’autres équipes. C’était également le cas chez Mercedes. Quoi qu’il arrive, il n’aurait pas pu garder tout le monde."

Schumacher note cependant que Horner continue de gérer des problèmes importants chez Red Bull, notamment en termes de performances et de troubles internes.

"C’est vrai, mais qui pourrait remplacer Horner demain ? Ce n’est pas si simple."

"Fort de son expérience, Franz Tost pourrait assurer une période de transition, voire un an ou deux. Mais Franz ne représente pas l’avenir, simplement en raison de son âge."