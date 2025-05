Le secret de McLaren F1 avec ses pneus enfin percé et dévoilé !

Les ingénieurs rivaux de McLaren pensent "à 100%" avoir découvert le secret de l’avantage de McLaren en matière de performances pneumatiques en 2025.

"Même dans leurs pires journées, ils restent les meilleurs," avait déclaré George Russell, pilote Mercedes F1, lorsqu’on l’a interrogé sur la rapidité avec laquelle les McLaren parviennent à faire monter leurs pneus en température et à les dégrader au minimum lors d’un long relais.

"Tout indique que neuf équipes commettent une erreur dans l’exploitation des Pirelli."

C’est cependant Red Bull qui mène la controverse sur la domination de McLaren en matière de pneumatiques, suggérant en coulisses que l’équipe pourrait même injecter de l’eau dans les pneus.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a tourné cette théorie en dérision avec sa bouteille d’eau marquée « Tyre Water » à Miami, et même le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a mis en garde Red Bull contre toute protestation frivole.

"Je suis d’accord avec Zak : si vous déposez une réclamation, le coût devrait être déduit de votre plafond budgétaire, et vous ne le récupérerez que si vous avez raison."

Mario Isola, directeur de Pirelli F1, a également rejeté à nouveau la théorie de l’eau dans les pneus.

"Nous surveillons en permanence la pression et la température des pneus grâce à des capteurs. L’infiltration d’eau dans la valve ou n’importe quelle partie du pneu serait immédiatement visible dans les données. Ce n’est pas seulement hautement improbable, c’est presque impossible avec le système de surveillance actuel de la FIA."

Cependant, une nouvelle théorie fascinante a émergé.

L’année dernière, Red Bull s’est plaint que les McLaren utilisaient des capteurs de température sur les freins en dehors des séances d’essais libres.

Il est également remarquable que McLaren effectue souvent de longs relais agressifs en EL3, laissant la concurrence loin derrière. Peut-être cherchent-ils à découvrir quelque chose dans des conditions extrêmes.

Que cherche McLaren ? L’équipe utilise des « matériaux à changement de phase » (PCM) spéciaux dans les composants entourant les freins.

Les PCM sont capables de stocker et de libérer de l’énergie thermique lors d’une transition de phase solide à liquide. Cela explique l’observation de Red Bull selon laquelle de l’humidité peut parfois être observée à l’intérieur des jantes McLaren.

Et peut-être que du liquide s’échappait pendant la transition de phase. La théorie semble étrange mais elle est plus que plausible, et certains ingénieurs en sont même "sûrs à 100%" et parlent déjà dans le paddock de la manière de répliquer cela.

Mais même si les rivaux savent déjà exactement ce que fait McLaren, il n’est pas si facile de copier l’astuce et de la faire fonctionner ! Red Bull pourrait déjà expérimenter des matériaux similaires, ce qui pourrait expliquer les récentes plaintes répétées de Max Verstappen concernant les performances des freins.

Lorsqu’on lui a demandé si cela était lié au refroidissement des pneus, le directeur de l’équipe, Christian Horner, n’a donné que des réponses monosyllabiques...