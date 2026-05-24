McLaren F1 s’allie à Verstappen sur la nécessité de nouveaux moteurs en 2027

Andrea Stella s’est rangé aux côtés de Max Verstappen sur la nécessité de faire évoluer l’architecture des unités de puissance en Formule 1, alors que le projet de rééquilibrage entre énergie thermique et électrique continue de faire débat dans le paddock. Si le principe d’un passage à une répartition 60/40 avait été évoqué après le Grand Prix de Miami, l’accord apparaît désormais fragilisé par des divergences économiques et techniques au sein des motoristes. Dans ce contexte, le directeur de McLaren estime que la discipline doit privilégier l’intérêt global du sport plutôt que les avantages individuels.

Depuis Miami, la FIA a en effet présenté, "en principe", un accord visant à modifier la répartition des unités de puissance de 50/50 vers 60/40 en faveur du moteur thermique. Mais cette orientation stratégique est aujourd’hui contestée, notamment en raison des coûts supplémentaires qu’elle engendrerait pour les constructeurs, certains comme Audi jugeant difficile de justifier de nouveaux investissements après ceux déjà engagés pour la réglementation 2026. À cela s’ajoute la question du système ADUO, susceptible de redistribuer les performances entre équipes actuellement en difficulté et celles en tête du développement.

Max Verstappen, déjà favorable à cette évolution, n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude quant à la direction actuelle de la F1. "Si ça reste comme ça, l’année prochaine va être longue, ce que je ne veux pas. Je peux vous dire que si ça reste comme ça, on verra bien. Mentalement, c’est juste impossible pour moi de continuer comme ça. Vraiment pas," avait-il déclaré après les qualifications en mettant la pression pour 2027.

Le Néerlandais a également insisté sur la nécessité d’une prise de décision forte de la part des instances dirigeantes.

"Il y a plein d’autres choses amusantes dehors. Restons du côté positif. Je pense que nous cherchons toujours à faire ces changements et, bien sûr, certaines personnes qui ont peut-être un avantage en ce moment vont essayer de compliquer les choses. Mais si la FIA est ferme, et aussi du côté de la FOM, ils doivent simplement le faire."

Du côté de McLaren, motorisée par Mercedes, Andrea Stella partage ce constat sur la nécessité d’une évolution structurelle, tout en apportant un soutien clair au projet de 60/40 malgré ses incertitudes actuelles.

"À mon avis, alors que nous nous habituons à cette Formule 1 et que nous avons déjà fait des progrès avec des ajustements du moteur actuel, et que nous pouvons encore en faire d’autres pour 2026, une évolution du moteur reste nécessaire," a expliqué le directeur d’équipe.

"Une évolution que l’on peut résumer par ce 60/40, même si en réalité c’est un peu plus complexe que cela."

L’Italien insiste sur l’importance d’une vision collective pour préserver l’avenir de la discipline.

"La proposition présentée par la FIA, qui vise à augmenter la puissance du moteur thermique via le débit de carburant, à redistribuer l’énergie électrique en récupération et en déploiement, ainsi que la capacité des batteries, fait partie d’un ensemble très important qui rendra la Formule 1 meilleure. C’est un intérêt général qui doit primer sur les intérêts particuliers. Parce que si nous n’avons pas un bon sport, si nous ne préservons pas la valeur du business et de la Formule 1, tout le monde y perdra."

Stella estime ainsi que l’issue des discussions sera déterminante pour l’avenir du plateau.

"J’espère que les discussions en cours aboutiront à une position positive. Qu’un accord permettra de concrétiser ce 60/40. Parce que cela permettra de surmonter certaines limites inhérentes au matériel que nous utilisons actuellement."

Enfin, le patron de McLaren a également évoqué le développement des prochaines saisons et la nécessité de mieux exploiter les enseignements actuels.

"Je pense que nous sommes en train de nous y habituer, simplement parce que nous ne voulons pas nous répéter. Mais si j’écoute les débriefings des pilotes, ils disent encore qu’ils gagnent plus en sortie de virage en mettant très tôt la puissance quitte à perdre en ligne droite. Mais l’autre voiture récupère ensuite du terrain parce qu’elle avait moins de déploiement pour tenter de dépasser. Le fameux yo-yo... c’est quelque chose que nous voulons corriger, et nous avons la possibilité de le faire en 2027."