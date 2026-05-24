Hamilton : le jour où il a fait taire McLaren et Alonso à Montréal

Alors qu’il aborde son 17e Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton est revenu avec émotion sur l’un des moments fondateurs de sa carrière en Formule 1 : sa toute première victoire, décrochée à Montréal en 2007 lors de sa première saison avec McLaren. Sur un circuit où il a depuis égalé le record de sept succès, le septuple champion du monde a raconté les défis auxquels il avait dû faire face dès ses débuts face à Fernando Alonso, alors double champion du monde et leader naturel de l’écurie britannique.

Hamilton n’était alors qu’un débutant en F1, propulsé immédiatement aux côtés d’un Alonso au sommet de son art après ses titres remportés avec Renault. Le Britannique a expliqué que l’une des principales difficultés de cette époque concernait l’adaptation au style de pilotage imposé par les monoplaces de l’époque, notamment dans l’utilisation du contrôle de traction.

"Ma première victoire en Grand Prix au Canada restera toujours celle qui ressort le plus quand je pense au Canada," a confié Hamilton. "J’arrivais dans la saison en entendant qu’on me disait que je serais à une demi-seconde de Fernando. ’Ne soyez pas surpris s’il est à une demi-seconde de Fernando’, voilà ce qu’on disait de moi. Puis j’ai été tout de suite proche de lui au début, mais j’avais un peu de mal à maîtriser le contrôle de traction."

Le pilote Ferrari a ensuite détaillé les différences d’approche entre lui et son équipier espagnol sur l’antipatinage : "Fernando utilisait toujours le système au maximum. Moi, je mettais toujours le minimum, ce qui nuisait finalement à la performance pure. Donc il m’a fallu du temps pour m’habituer à l’utiliser correctement."

Hamilton est également revenu sur ce qu’il considérait comme un désavantage stratégique lors des qualifications. À l’époque des ravitaillements en course, McLaren séparait les stratégies de ses deux pilotes afin d’éviter des arrêts simultanés. En tant que rookie, Hamilton héritait régulièrement des charges en carburant les plus lourdes.

"À cette époque, nous avions les ravitaillements et on ne pouvait jamais arrêter les deux voitures au même tour, donc il fallait les décaler de deux tours," a-t-il expliqué. "Comme j’étais le rookie, j’avais toujours la charge d’essence la plus lourde, donc deux tours de carburant supplémentaires à chaque qualification. À ce moment-là, j’étais persuadé que je pouvais battre Fernando en qualifications, j’avais juste besoin qu’on me donne l’opportunité."

Le Britannique a reconnu avoir longtemps insisté auprès de McLaren pour obtenir les mêmes conditions qu’Alonso.

"Cela ne faisait que cinq courses, mais je me battais pour ça depuis la première manche," a-t-il raconté. "Je suis arrivé au Canada et ils nous ont donné la même quantité d’essence. Et j’ai signé la pole position pour mon premier Grand Prix."

Pour Hamilton, cette pole position puis cette victoire ont représenté un véritable tournant psychologique dans sa carrière.

"Je pense que cela a validé la confiance que j’avais en moi-même et le fait que j’avais ce qu’il fallait pour gagner," a-t-il affirmé. "J’ai prouvé à mon patron qu’il avait tort quand il disait que je serais une demi-seconde plus lent. Et cela m’a prouvé qu’il faut toujours se battre pour ce en quoi on croit. C’est un moment très important et décisif dans ma carrière."

Interrogé plus précisément sur l’importance de ce premier succès presque vingt ans plus tard, Hamilton a développé davantage les émotions ressenties ce week-end-là à Montréal.

"C’était seulement ma sixième course en Formule 1," a rappelé le Britannique. "Et il y avait plusieurs aspects importants. D’abord, c’était ma première fois à Montréal, un circuit que j’avais regardé à la télévision pendant des années et que j’aimais voir. Arriver en F1 en tant que rookie face à un champion du monde, c’était difficile. Fernando était tellement talentueux et rapide."

Mais Hamilton refusait alors de se satisfaire d’un simple rôle de second pilote.

"Je suis tellement compétitif que plutôt que de penser : ’Je suis rookie, sois déjà heureux de finir deuxième’, je n’ai jamais pu accepter ça. J’ai toujours voulu me pousser au maximum, je voulais me battre. Je voulais gagner, et ce sentiment était plus fort que tout."

Le pilote Ferrari a ensuite détaillé une nouvelle fois l’impact des stratégies carburant sur ses débuts.

"Comme ils donnaient toujours à Fernando la charge d’essence la plus légère, j’avais toujours l’impression de devoir travailler deux fois plus dur, voire davantage, parce que Fernando était tellement rapide."

"Je devais toujours être au moins un dixième plus rapide que lui, voire un peu plus, pour pouvoir être devant. Et j’ai tellement insisté pour avoir la même quantité d’essence. Je leur disais : ’Donnez-moi simplement une chance et je vous montrerai ce que je peux faire’."

McLaren finit donc par céder à Montréal, puis à Indianapolis quelques semaines plus tard.

"Ils nous ont donné la même charge d’essence lors de cette course, j’ai signé la pole et ensuite j’ai gagné. Ils l’ont refait aussi à Indianapolis."

Le Britannique considère aujourd’hui encore ce week-end canadien comme un moment charnière de son ascension vers les sommets de la discipline.

"C’était vraiment un moment spécial pour moi parce que je me suis battu pour quelque chose auquel je croyais profondément. Et quand ils m’ont donné cette opportunité, j’ai confirmé cette conviction. J’ai fait taire ce que l’on disait de moi. Ensuite, le reste appartient à l’histoire."