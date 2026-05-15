McLaren F1 adresse une lettre explosive à la FIA sur les alliances entre équipes

L’offensive est lancée ! Zak Brown a officiellement demandé à la Fédération Internationale de l’Automobile de durcir les règles encadrant les liens entre les écuries de Formule 1. Dans une longue lettre adressée au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, le PDG de McLaren Racing estime que les alliances techniques, stratégiques ou capitalistiques entre équipes menacent désormais "l’intégrité" et "l’équité" du championnat. Une sortie forte qui intervient dans un contexte de débats croissants autour des relations entre certaines structures du paddock.

Le sujet est revenu au premier plan après l’intérêt affiché par Mercedes pour une prise de participation financière au sein d’Alpine F1. Même si Brown précise que ses critiques ne visent pas directement Mercedes, il insiste sur le fait que son opposition concerne "tout le monde" et tous les modèles d’équipes dites satellites ou liées.

"Cela s’applique à n’importe qui et à tout le monde," avait récemment déclaré Brown. "Les équipes A/B, les copropriétés, peu importe de qui il s’agit, je vois cela d’un mauvais œil. Je ne pense pas que ce soit sain pour le sport. Mais ce n’est pas personnel ni dirigé contre une équipe ou un individu en particulier."

Le dirigeant américain a désormais formalisé sa position dans une lettre de six pages adressée à Ben Sulayem, dans laquelle il appelle la FIA à agir pour préserver l’équité sportive de la Formule 1.

Dans ce document, Brown estime que la santé financière actuelle du championnat ne justifie plus l’existence de structures liées entre plusieurs équipes, contrairement à certaines périodes plus fragiles de l’histoire récente de la F1.

"Il existe une réelle inquiétude quant au fait que le sport risque de faire un pas en arrière en matière d’intégrité et d’équité, alors même que le cadre réglementaire a été conçu, grâce à un effort collectif important, pour aller dans la direction opposée," écrit-il.

Brown cite ensuite plusieurs exemples récents où il considère que certaines collaborations ont porté atteinte à l’intégrité sportive du championnat.

L’un des cas évoqués concerne le Grand Prix de Singapour 2024, lorsque Racing Bulls avait rappelé Daniel Ricciardo au stand dans le dernier tour afin de prendre le meilleur tour en course. L’objectif était alors d’enlever le point bonus à Lando Norris et d’aider Max Verstappen dans la lutte pour le titre mondial.

Ricciardo avait effectivement repris ce meilleur tour à Norris, un élément qui avait eu un petit impact sur les calculs du championnat.

Brown revient également sur le récent Grand Prix de Miami, où Racing Bulls encore une fois avait demandé à Liam Lawson de rendre une position à Verstappen après un incident du premier tour. Selon Brown, cette décision était intervenue alors que la Red Bull semblait avoir forcé Lawson à aller hors de la piste après un tête-à-queue à 360° au virage 2. Lawson lui-même n’avait pas compris la demande de son équipe !

Le patron de McLaren pointe aussi du doigt les mouvements internes entre Racing Bulls et Red Bull, notamment le transfert de Laurent Mekies vers Red Bull Racing en juillet 2025 après le départ de Christian Horner.

Mekies, alors directeur d’équipe chez Racing Bulls, avait rejoint Red Bull avec effet immédiat, sans période de préavis (le gardening leave en anglais). Brown compare cette situation au recrutement de Rob Marshall par McLaren depuis Red Bull en 2024, transfert qui avait nécessité neuf mois d’attente ainsi qu’une compensation financière.

Il mentionne également le futur transfert d’Andrea Landi de Racing Bulls vers Red Bull, prévu pour le 1er juillet après son annonce le 17 avril. Selon Brown, cette situation "renforce" l’impression que les barrières internes entre les deux structures ne fonctionnent pas comme elles le devraient entre "des concurrents véritablement indépendants".

Brown évoque aussi les avantages potentiels liés au partage de ressources comme les souffleries ou certains logiciels, estimant que ces coopérations procurent des bénéfices que ne peuvent avoir des équipes totalement indépendantes.

"Même si cela a pu avoir sa place à une époque, il est devenu de plus en plus clair avec le temps que ces structures créent des conséquences involontaires mais bien réelles," écrit-il.

Brown estime que le contexte économique actuel de la discipline a profondément changé sous la direction de la FIA et de Liberty Media et ne justifie plus ces coopérations.

"Sous votre direction et avec la propriété sportive de la FIA ainsi que la propriété commerciale de Liberty, la dynamique du sport a changé. Chaque équipe vaut désormais des milliards, et l’immense majorité des structures sont financièrement stables. La dépendance au soutien d’autres équipes n’est donc plus nécessaire pour la santé financière des écuries."

Le PDG de McLaren considère désormais qu’il s’agit avant tout d’une question d’équité sportive.

"Nous devons éliminer toute nouvelle alliance, qu’elle passe par la propriété, une participation stratégique ou toute autre forme équivalente de contrôle ou d’influence. Et nous devons travailler ensemble rapidement afin de commencer à démanteler celles qui existent déjà pour garantir que l’intégrité future du sport ne soit pas compromise."

Brown conclut sa lettre en affirmant vouloir travailler directement avec la FIA sur des propositions de gouvernance et de réglementation.

"Je pense que le travail réalisé par la FIA et Liberty pour créer 11 équipes en bonne santé dans un environnement à coûts maîtrisés a permis de bâtir l’ère la plus compétitive de l’histoire de la Formule 1."

"Nous pensons qu’en réglant ce dernier problème structurel, la Formule 1 sera encore plus forte, continuera de prospérer et deviendra le meilleur sport automobile possible. Nous devons simplement nous assurer d’apporter une égalité totale et une intégrité absolue au championnat dans tous les domaines. Je suis convaincu que nous pouvons y parvenir ensemble."