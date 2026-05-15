Gasly mobilisé pour les essais ’pluie’ de Pirelli à Magny-Cours

Pirelli a poursuivi cette semaine le développement de ses pneumatiques pluie pour la Formule 1 à l’occasion de deux journées d’essais organisées sur le circuit de Circuit de Nevers Magny-Cours avec le soutien de l’écurie Alpine F1. Sur une piste artificiellement arrosée afin de reproduire un niveau d’adhérence constant, Pierre Gasly a été mobilisé durant les deux journées pour participer à l’évaluation de plusieurs évolutions des pneus pluie Full Wet et des pneus intermédiaires.

Ces essais s’inscrivent dans le programme de développement continu mené par Pirelli afin d’améliorer les performances et la polyvalence des gommes pluie. Alors que les critiques sur le comportement des pneus sous fortes pluies restent fréquentes dans le paddock, le manufacturier italien continue de travailler sur différentes solutions techniques en vue des prochaines saisons.

Lors de la première journée, disputée mardi, plusieurs versions du Full Wet ont été testées. Après quelques tours d’installation réalisés en pneus slicks pour permettre les réglages initiaux de la voiture, la piste de Magny-Cours a été uniformément arrosée artificiellement afin de recréer des conditions de forte pluie.

Dans des températures relativement fraîches, avec un maximum de 20°C dans l’air et une piste ne dépassant pas les 29°C, Gasly a bouclé un total de 101 tours, soit 446 kilomètres parcourus. Le Français a signé son meilleur chrono de la journée en 1:37.816 avec les pneumatiques pluie.

Le pilote Alpine était de retour en piste le lendemain pour poursuivre le programme d’essais élaboré par Pirelli. Cette deuxième journée, disputée mercredi, combinait à la fois le développement des Full Wet et des pneus intermédiaires.

Gasly a cette fois couvert 103 tours supplémentaires, représentant 454 kilomètres. La matinée a été consacrée à différentes évolutions des pneus pluie, avant que l’après-midi ne soit dédiée à l’évaluation de plusieurs variantes des intermédiaires.

Comme la veille, la piste a été artificiellement humidifiée afin d’assurer des conditions homogènes et optimales pour l’analyse des deux types de pneumatiques pluie utilisés en Formule 1. Les conditions météo sont restées relativement stables au cours de la journée, avec une température de piste culminant à 27°C tandis que la température ambiante atteignait 19°C.

Le meilleur temps de cette seconde journée a été réalisé avec les pneus intermédiaires en 1:31.457.

Au total, près de 900 kilomètres ont été parcourus sur l’ensemble des deux journées d’essais par Alpine et Pirelli dans le cadre de ce programme de développement.

Le prochain rendez-vous consacré au développement des pneumatiques Pirelli aura lieu après le Grand Prix de Barcelone-Catalogne, les mardi 16 et mercredi 17 juin, sur le circuit espagnol. Cette future session sera cette fois entièrement dédiée aux pneus slicks.