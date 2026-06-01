’Nous ne sommes pas très loin’ : le message de Piastri à Mercedes F1

Malgré un Grand Prix du Canada marqué par des erreurs coûteuses et un résultat décevant, McLaren estime avoir franchi une étape dans sa progression vers le retour à la victoire. Oscar Piastri est convaincu que l’écurie de Woking se rapproche progressivement de Mercedes, référence incontestée de ce début de saison 2026 en Formule 1.

Le week-end montréalais s’est soldé par une nouvelle désillusion pour McLaren, mais le champion du monde en titre des constructeurs continue d’entrevoir des motifs d’optimisme. Après un début de campagne compliqué, l’équipe britannique semble avoir retrouvé une dynamique positive grâce à un important programme de développement introduit lors du Grand Prix de Miami.

Avec sept évolutions apportées sur la MCL40 en Floride, McLaren a considérablement amélioré les performances de sa monoplace. Ces nouveautés avaient notamment permis à Lando Norris et Oscar Piastri de se battre plus régulièrement avec George Russell et Kimi Antonelli. Au point de remporter le Sprint à Miami, la seule victoire qui a échappé à Mercedes F1 pour l’instant.

Le pilote australien estime que les progrès réalisés restent visibles malgré les difficultés rencontrées à Montréal. Entre un choix stratégique malheureux de pneus intermédiaires sur une piste en phase de séchage et une pénalité consécutive à son accrochage avec Alex Albon, McLaren n’a pas pu convertir son potentiel en résultat.

En revenant sur les enseignements des deux derniers rendez-vous pour se projeter sur Monaco, Piastri préfère retenir les avancées réalisées plutôt que le classement final.

"Nous avons encore du travail à faire pour rendre la voiture plus rapide," a-t-il expliqué aux médias.

"Le Canada a été un week-end positif dans plusieurs domaines. Les résultats n’ont peut-être pas été particulièrement spectaculaires, mais j’ai le sentiment d’avoir réalisé de bons progrès par rapport à Miami sur plusieurs aspects."

Conscient que la marge de progression existe encore, l’Australien a ajouté : "Il y a toujours des éléments positifs à retenir, même s’il faut parfois les chercher attentivement. Et ceux que nous avons trouvés sont de bon augure pour Monaco ce week-end."

Si Mercedes demeure aujourd’hui la référence du plateau, Piastri estime que l’écart n’est plus aussi important qu’en début de saison. Selon lui, une meilleure compréhension de la MCL40 ainsi que du groupe propulseur Mercedes pourrait permettre à McLaren de se rapprocher davantage des Flèches d’Argent.

"Mercedes était clairement encore devant, mais nous pouvions nous en rapprocher, et le tableau était assez similaire à celui observé à Miami, ce qui n’est pas une mauvaise chose," a-t-il souligné.

"Si nous pouvons obtenir la position en piste, alors nous sommes capables de résister, surtout à Monaco."

Mais l’objectif reste naturellement de réduire l’écart brut de performance.

"Monaco sera très atypique, Barcelone bien plus révélateur. Nous voulons encore trouver du temps au tour. Nous voulons tirer davantage de la voiture et du groupe propulseur, si nous le pouvons."

"Si on excepte Monaco, nous ne sommes clairement pas dans une position où nous pouvons gagner des courses au mérite, mais nous n’en sommes pas très loin."

Cette analyse de Piastri conforte l’idée que McLaren est bien engagée dans une trajectoire ascendante depuis plusieurs courses. Toutefois, l’écurie britannique devra également éliminer les erreurs opérationnelles aperçues à Montréal si elle souhaite concrétiser ses progrès techniques et revenir rapidement dans la lutte pour la victoire et le championnat face à Mercedes.