Moteurs 2027 : Piastri juge l’accord ’positif’, mais encore incomplet

Oscar Piastri estime que les modifications envisagées pour les groupes propulseurs de Formule 1 à partir de 2027 vont dans la bonne direction. Le pilote McLaren prévient toutefois que les difficultés rencontrées avec la réglementation actuelle ne pourront être totalement résolues sans une évolution plus profonde de l’architecture technique.

La FIA avait annoncé en mai qu’un accord de principe avait été trouvé entre les différentes parties prenantes concernant une modification de l’équilibre énergétique des groupes propulseurs à partir de 2027. Si cette évolution doit encore être officiellement validée par un vote, elle a globalement été accueillie favorablement par les équipes et les pilotes.

Oscar Piastri fait partie de ceux qui voient cette initiative d’un bon œil, tout en soulignant qu’elle ne constitue pas une réponse définitive aux critiques formulées depuis l’introduction de la nouvelle réglementation moteur.

"Je pense que c’est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas la solution," a expliqué le pilote australien.

Le pilote McLaren rappelle que même avec les précédentes générations de moteurs hybrides, la gestion de l’énergie électrique n’était pas toujours parfaite sur l’ensemble d’un tour.

"Je pense que même avec les moteurs précédents, où la répartition était de 80/20 ou 85/15, sur certains circuits nous ne disposions déjà pas d’un déploiement complet partout."

"Nous en étions très proches, et c’était le cas sur beaucoup de circuits, mais tant que vous ne trouverez pas une répartition permettant de maintenir cette pleine puissance électrique partout, cela restera toujours un peu étrange pour nous, les pilotes, dans les lignes droites."

La solution actuellement envisagée consiste à modifier l’équilibre entre la puissance thermique et la puissance électrique, avec une répartition qui pourrait évoluer vers 60 % pour le moteur thermique et 40 % pour la partie électrique. Mais selon Piastri, cette mesure ne permettra pas d’effacer tous les problèmes.

Le leader de McLaren estime que les difficultés liées à la gestion de la batterie et du turbocompresseur resteront présentes quelle que soit la répartition choisie.

"Quelle que soit la répartition retenue, vous aurez toujours ces problèmes au moment d’entamer un tour de qualification, pour avoir la batterie au bon niveau," a-t-il détaillé.

"Il y a un équilibre extrêmement délicat à trouver pour disposer de la batterie dans le bon état, parce que soit vous commencez le tour sans batterie pleine, soit vous le débutez sans pression de suralimentation dans le turbo, et il n’existe pas de solution simple."

Piastri estime même que le véritable remède ne pourra venir que d’une refonte plus profonde du matériel utilisé.

"Il n’y a pas vraiment de solution à cela, à part changer le moteur. C’est donc la seule véritable solution, mais si nous faisons cette modification, ce sera malgré tout un très grand pas dans la bonne direction."

En parallèle de ces débats techniques, l’Australien poursuit sa quête d’une première victoire depuis le Grand Prix des Pays-Bas l’an dernier. Une attente qui s’étend désormais sur 14 courses, même si le pilote de Woking ne se montre pas particulièrement inquiet.

La progression de McLaren depuis le début de la saison lui permet en effet de conserver sa confiance.

"Pas forcément. Je veux dire, nous sommes proches," a-t-il assuré.

"Je pense que lors des deux dernières courses, avec des circonstances ou des décisions différentes, nous aurions pu remporter deux victoires chez McLaren. Nous savons que nous n’avons pas commencé cette saison dans la meilleure position possible, mais nous avons rapidement trouvé notre rythme."

Cette proximité avec les équipes de pointe nourrit l’optimisme du pilote australien, convaincu que McLaren dispose désormais des armes nécessaires pour renouer avec le succès.

"Ce n’est pas si difficile à accepter, parce que nous savons que nous sommes proches. À l’heure actuelle, nous savons que si nous réalisons un week-end parfait, et nous nous en sommes approchés récemment sans y parvenir complètement, nous pouvons encore gagner. Et c’est exactement ce que l’on cherche en permanence."