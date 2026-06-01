McLaren dévoile une livrée spéciale Monaco qui célèbre son 1000e Grand Prix en F1

McLaren marquera un jalon historique à l’occasion du Grand Prix de Monaco en disputant le 1000e Grand Prix de son histoire en Formule 1. Pour célébrer cet événement exceptionnel, l’écurie britannique arborera une livrée commémorative rendant hommage à six décennies de succès, de défis et d’innovation.

McLaren Racing s’apprête à entrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1. À Monaco, l’équipe de Woking disputera son 1000e Grand Prix dans la discipline reine, un cap symbolique qu’elle célébrera avec une livrée spéciale sur les MCL40 de Lando Norris et Oscar Piastri.

La monoplace adoptera une robe mêlant le traditionnel orange papaye métallisé à des touches anthracite. Cette décoration unique est également parsemée de nombreux clins d’œil à l’histoire de l’équipe, avec des références discrètes à sa première course, à ses victoires, à ses titres mondiaux, à la Triple Couronne ou encore à son record du monde d’arrêt au stand. Les deux pilotes porteront également des combinaisons spéciales inspirées du design de la voiture (voir les autres photos sous l’article).

Cette livrée commémorative s’inscrit dans le message "McLaren Never Quits" ("McLaren n’abandonne jamais"), une philosophie destinée à mettre en lumière non seulement les succès de l’écurie, mais aussi les obstacles qu’elle a dû surmonter au fil de son histoire. La décoration sera utilisée lors des Grands Prix de Monaco et d’Espagne.

Le choix de Monaco n’a évidemment rien d’un hasard. C’est en effet dans les rues de la Principauté que l’aventure de McLaren en Formule 1 a débuté en 1966, lorsque le fondateur Bruce McLaren prit le départ au volant de la M2B.

Depuis cette première apparition, l’équipe a construit l’un des plus beaux palmarès de l’histoire de la discipline avec 203 victoires en Grand Prix, 561 podiums, 177 pole positions, 13 titres Pilotes et 10 couronnes Constructeurs.

Les célébrations se poursuivront également le jeudi 4 juin sur la grille monégasque. La toute première McLaren de Formule 1, la M2B aujourd’hui propriété de Richard Mille, sera exposée aux côtés de la MCL40 qui disputera ce 1000e Grand Prix. Zak Brown, Andrea Stella, Lando Norris et Oscar Piastri seront rejoints par de nombreux anciens vainqueurs de Grand Prix pour McLaren, ainsi que par le président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali.

Le directeur général de McLaren Racing, Zak Brown, estime que ce rendez-vous constitue une occasion unique de célébrer le parcours de l’équipe.

"Se présenter sur la grille pour disputer le 1000e Grand Prix de McLaren à Monaco cette année offre une occasion parfaite de mettre en lumière notre riche histoire dans le sport automobile. Nous ne sommes que la deuxième équipe à atteindre cette incroyable étape (après Ferrari), alors quel meilleur moment pour réfléchir à notre passé, à notre présent et à notre avenir ?"

L’Américain souligne que la force de McLaren a toujours résidé dans sa capacité à rebondir.

"Tout au long de notre histoire, cette équipe a toujours fait preuve de courage et de détermination, que ce soit durant les périodes de succès ou lors des moments plus difficiles. McLaren n’abandonne jamais, et cette livrée ainsi que le moment que nous partagerons jeudi constituent une manière spéciale de célébrer le chemin parcouru. Nous avons hâte de la voir en piste et de rendre hommage à tout ce que nous avons accompli depuis notre première course ici à Monaco en 1966 jusqu’à aujourd’hui. Et maintenant, en route vers les 1000 prochains !"

La directrice marketing de McLaren Racing, Lou McEwen, insiste également sur la portée symbolique de cet anniversaire.

"C’est incroyablement spécial de célébrer la 1000e course de McLaren Racing à Monaco. Rien ne garantissait que nous atteindrions ce cap, et cette nouvelle livrée rend hommage aux défis, à la résilience et à l’esprit qui nous définissent en tant qu’équipe : McLaren Never Quits."

Elle rappelle aussi que les supporters ont été associés à cette célébration tout au long de l’année.

"Faire participer les fans à notre histoire de ces soixante dernières années a constitué une part essentielle de la préparation de ce moment, notamment avec notre plus grande activation destinée aux fans, McLaren Racing Live : Miami, ainsi qu’avec les collections spéciales développées avec nos partenaires. Tout cela nous a permis de revenir sur notre parcours et de le célébrer."

"Cette livrée du 1000e Grand Prix regorge elle aussi de références à notre histoire que les passionnés de l’orange papaye pourront découvrir, qu’il s’agisse de nos records aux arrêts au stand ou d’hommages à notre fondateur Bruce McLaren. Nous sommes extrêmement fiers de partager ce moment et déjà impatients d’écrire le prochain chapitre."

Pour Lando Norris, ce rendez-vous revêt une dimension particulièrement personnelle.

"C’est un week-end très spécial pour nous alors que nous célébrons une étape aussi incroyable. La livrée est magnifique, et quel meilleur endroit pour fêter cela que l’une des courses les plus emblématiques du calendrier, là même où l’équipe a disputé son premier Grand Prix ?"

"Avoir pu jouer, même modestement, un rôle dans l’incroyable histoire de McLaren est quelque chose dont je suis très fier. McLaren est une équipe que j’admirais lorsque j’étais plus jeune, et c’est un honneur de représenter les hommes et les femmes qui composent cette équipe à l’occasion de son 1000e Grand Prix."

Oscar Piastri partage cet enthousiasme et espère offrir un résultat à la hauteur de l’événement.

"J’ai hâte de prendre la piste avec cette livrée très spéciale. Disputer 1000 Grands Prix est un accomplissement énorme pour l’équipe, et c’est un privilège de représenter McLaren à cette occasion."

"La voiture est superbe et il est particulièrement approprié que cette célébration ait lieu là où l’équipe a disputé sa première course dans le championnat, il y a 60 ans."

Enfin, il affiche clairement ses ambitions sportives pour le week-end monégasque.

"Nous allons tout donner pour être compétitifs et tenter de rapporter un trophée ce week-end afin de marquer ce moment comme il se doit. En route vers les 1000 ! Et j’espère encore courir pour McLaren pendant de très nombreuses années."