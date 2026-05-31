Comment McLaren F1 a calmé la ’peur’ de Senna envers Prost

L’ancien coordinateur de McLaren F1, Jo Ramirez, est revenu sur la crainte qu’avait Ayrton Senna à l’idée qu’Alain Prost bénéficie de la meilleure voiture en raison de son ancienneté au sein de l’équipe et de ses liens privilégiés avec Honda, poussant l’équipe à trouver une solution inédite.

Les deux légendes ont formé l’une des rivalités les plus intenses et les plus mémorables entre coéquipiers dans l’histoire de la Formule 1 lorsqu’ils se sont affrontés chez McLaren en 1988 et 1989, remportant chacun un titre mondial au volant de monoplaces dominantes, sur fond de relation personnelle conflictuelle.

Ramirez travaillait pour McLaren durant la période la plus faste de l’équipe en Formule 1, avec deux des plus grands pilotes du sport au volant, mais cette situation apportait son lot de complications. Il a expliqué que Senna, en particulier, craignait qu’un favoritisme ne soit accordé à Prost du fait de sa plus longue collaboration en tant que pilote McLaren.

Compte tenu de la tournure qu’a pris leur relation chez McLaren, marquée par une collision mémorable à Suzuka en 1989 qui a finalement offert le titre à Prost dans des circonstances controversées avant son départ pour Ferrari, Ramirez a estimé qu’un tel duo serait peu probable aujourd’hui.

"Je ne le ferais pas car c’est trop difficile. Je ne répéterais pas un duo Senna-Prost" a déclaré Ramirez à Mundo Deportivo. "L’expérience que nous avons vécue chez McLaren... les gens y réfléchissent à deux fois. Je ne le ferais pas parce que les egos de ces sportifs à ce niveau sont énormes et c’est trop complexe."

"Par exemple, Ayrton avait toujours une peur. Il me disait ’Alain aura toujours la meilleure voiture parce qu’il est chez McLaren depuis plus longtemps, il aura toujours le meilleur moteur parce que la connexion entre lui et Honda est très forte’."

"Et on en est arrivés au point où, lorsque nous recevions les moteurs, nous leur disions ’voici les cinq moteurs que nous allons utiliser pour ce Grand Prix’. Lors d’une course, le chef mécanicien de Senna choisissait ses moteurs, et à la course suivante, c’était le chef mécanicien de Prost qui choisissait les siens."

"Et les mécaniciens n’avaient pas la moindre idée de lequel était le plus performant. Il y a toujours une légère variation entre les moteurs... environ cinq ou huit chevaux de différence... mais il n’y avait plus de suspicion ni de controverse."

"Ils n’allaient plus se plaindre, ils savaient ainsi qu’il n’y avait pas de favoritisme. Quant à la différence de châssis, c’était à eux de trouver le bon réglage. Ayrton avait toujours peur de modifier les paramètres de la voiture car il pensait que cela gâcherait ce qu’il avait déjà accompli."

"Il arrivait donc un moment où il ne changeait presque rien. Je lui disais ’fais un changement majeur... si tu fais de petits changements, tu ne les sentiras pas’. Il me répondait ’ne t’inquiète pas, je les sentirai’."

"Mais ce n’étaient pas des changements qui allaient faire une grande différence, et à la fin il me disait ’donne-moi la même voiture que celle de Prost et je m’adapterai’. Et c’était là sa grande vertu, si la voiture ne lui plaisait pas ou n’était pas à son goût, il changeait sa façon de piloter et s’adaptait à la machine."