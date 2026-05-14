Verstappen a enfin affronté la Nordschleife de nuit... et sous la pluie !

Max Verstappen continue de découvrir les multiples facettes de l’exigeante Nordschleife dans le cadre de sa préparation aux 24 Heures du Nürburgring. Après plusieurs mois d’apprentissage intensif et déjà de nombreux tours parcourus sur le mythique tracé allemand, le quadruple champion du monde de Formule 1 devait encore relever un défi majeur avant le départ de l’épreuve : découvrir le circuit de nuit ce soir. Une expérience incontournable sur un tracé réputé comme l’un des plus difficiles au monde, encore plus lorsque les conditions météorologiques viennent compliquer l’exercice.

Si les positions sur la grille des GT3 ne seront réellement déterminées qu’à l’issue des séances de Top Qualifying organisées demain, cette deuxième séance qualificative disputée ce jeudi soir revêtait donc une importance particulière pour Verstappen. Au-delà du chrono pur, l’objectif était surtout d’accumuler de l’expérience dans l’obscurité afin de satisfaire pleinement aux exigences très strictes imposées par le Nürburgring en matière de licence et d’expérience de pilotage.

Jusqu’à cette séance nocturne, Verstappen n’avait encore jamais roulé sur la Nordschleife dans des conditions de nuit. Une étape importante dans sa progression vers une participation complète aux 24 Heures du Nürburgring au volant de la Mercedes GT3 qu’il partage avec Lucas Auer, Jules Gounon et Daniel Juncadella.

Mais la météo a bien failli compromettre ce programme. Alors que venait le moment pour le pilote Red Bull de prendre le volant, la pluie et même la grêle se sont intensifiées sur certaines portions du circuit.

Face à ces conditions extrêmement délicates, la majorité des équipes, y compris celle de Verstappen, a choisi de rentrer provisoirement au garage afin d’éviter les risques inutiles. Ces intempéries ont d’ailleurs figé les meilleurs chronos de la journée, les références restant celles établies plus tôt lors de la première qualification, où Verstappen avait signé le troisième meilleur temps.

La météo s’est toutefois légèrement améliorée par la suite, permettant finalement au Néerlandais de prendre la piste pour effectuer ses premiers tours nocturnes sur la Nordschleife.

Une expérience particulièrement unique sur un tracé qui ne ressemble à aucun autre dans le monde du sport automobile. Long d’environ 25 kilomètres, le Nürburgring Nordschleife ne bénéficie que de très peu de zones éclairées artificiellement.

Dans l’obscurité, les pilotes doivent donc essentiellement s’appuyer sur les phares de leur voiture ainsi que sur quelques lumières provenant des zones spectateurs pour se repérer.

Le pilotage y devient alors largement instinctif, surtout sur une piste humide où l’adhérence évolue constamment. Une difficulté supplémentaire qui renforce encore la réputation déjà redoutable de l’Enfer Vert.

Pour Verstappen, cette première expérience nocturne représente néanmoins une étape essentielle dans son apprentissage de l’endurance GT3 et dans sa préparation à une course où la gestion du trafic, des conditions météo et de la visibilité jouent un rôle déterminant.

Comment s’est déroulée la séance de Q2

Dans ces conditions extrêmement délicates, plusieurs pilotes de référence ont immédiatement tenté de trouver du rythme malgré une visibilité très réduite et une piste détrempée. Kevin Estre s’est notamment illustré au volant de la Porsche Manthey n°911, signant les meilleurs secteurs absolus en début de séance avant de s’installer en tête dans ces conditions particulièrement piégeuses.

Pour le Team Verstappen, c’est Lucas Auer qui a ouvert le bal au volant de la Mercedes-AMG GT3, avec un premier chrono en 10:08.131.

Au fil de la séance, les conditions de piste se sont légèrement améliorées, permettant une progression modérée des chronos. Après une trentaine de minutes, Auer a passé le relais à Jules Gounon après avoir abaissé la référence de l’équipage en 9:51.566, un temps qui restait alors à 16 secondes de la Porsche Falken Motorsports n°44 de Klaus Bachler.

Gounon a ensuite poursuivi le travail de l’équipe en signant un 9:44.949, soit six secondes de mieux qu’Auer, avant de céder le volant à Daniel Juncadella. L’Espagnol a encore amélioré le chrono de la voiture n°3 avec un tour en 9:34.713.

La suite de la séance a cependant été fortement perturbée par l’arrivée de pluies torrentielles, poussant la majorité des équipes à rester longuement dans les stands.

Cette situation était particulièrement problématique pour Max Verstappen puisque le règlement impose à chaque pilote de boucler au moins un tour de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques.

Lorsque le quadruple champion du monde a finalement décidé de prendre la piste, le circuit restait extrêmement humide. Verstappen a donc dû évoluer avec beaucoup de prudence lors de ce tour obligatoire avant de rentrer immédiatement au garage, validant malgré tout cette étape indispensable pour sa participation à la course.

Sans surprise, aucun chrono n’a ensuite permis d’améliorer les références établies plus tôt dans la journée. L’objectif principal était surtout ailleurs : accumuler de l’expérience dans l’obscurité et sur piste mouillée sur un circuit aussi exigeant que la Nordschleife.

Le meilleur temps global de cette séance nocturne est finalement revenu à la BMW n°1 du Rowe Racing avec un tour en 9:19.884.

Au classement combiné, la Mercedes-AMG GT3 n°80 du Mercedes-AMG Team RAVENOL a conservé la première place acquise lors de la séance de l’après-midi, tandis que la Mercedes n°3 du Team Verstappen est restée troisième.

Pas moins de 160 équipages étaient engagés dans ces qualifications du jeudi. Les 49 meilleurs accéderont désormais au Top Qualifying disputé vendredi, les autres voitures étant reléguées au-delà de la 50e position sur la grille.

Le format du Top Qualifying comprendra trois phases distinctes : les 20 voitures les plus rapides de la première session accéderont à la deuxième, avant qu’un ultime affrontement entre les 12 meilleurs ne détermine la pole position.

Sauf incident, l’équipage Verstappen Racing apparaît comme un candidat très sérieux à une qualification pour cette phase finale décisive.