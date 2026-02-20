LIVE Essais F1 - Bahreïn 2 : toutes les informations de la dernière journée en direct

La troisième et dernière journée des essais hivernaux cette semaine est aussi la dernière pour la Formule 1 avant le Grand Prix d’Australie. C’est la dernière occasion pour les 11 équipes présentes à Bahreïn de s’entrainer avant le début de la compétition à Melbourne du 6 au 8 mars.

La journée d’hier a été particulièrement riche en enseignements. Entre innovations techniques spectaculaires, confirmations sur les procédures de départ, inquiétudes persistantes pour certaines équipes et premiers écarts de performance marqués, ce jeudi a permis de mieux cerner les grandes tendances de la future hiérarchie, à confirmer en piste aujourd’hui.

Ferrari s’est clairement imposée comme l’équipe la plus audacieuse sur le plan technique. Après avoir déjà attiré l’attention la veille avec une solution d’aileron d’échappement inédite, la Scuderia a frappé encore plus fort en dévoilant un aileron arrière radical, renversé dans son ouverture. Les éléments de cet aileron pivotent sur près de 270 degrés, donnant l’impression qu’il fonctionne à l’envers.

La surprise a été générale, même les ingénieurs expérimentés ont été pris de court, et plusieurs équipes ont immédiatement lancé des analyses en usine pour déterminer si cette voie mérite d’être explorée. Bien que validée par la FIA, cette innovation pourrait ne pas être utilisée en course. Elle ne promet pas un gain massif de performance, mais symbolise la créativité et l’agressivité technique de Ferrari en ce début d’ère 2026.

Les essais de départ organisés par la FIA ont permis de tirer deux conclusions majeures. La première concerne la sécurité : l’ajout de cinq secondes supplémentaires entre la mise en grille et l’extinction des feux a largement apaisé les craintes observées lors des précédents tests.

La seconde confirme un avantage potentiel majeur pour Ferrari. Grâce à un concept moteur reposant sur un turbo plus compact, les monoplaces motorisées par la marque italienne ont affiché des départs fulgurants. Hamilton a notamment signé des envols spectaculaires, allant jusqu’à prendre la tête au premier virage depuis la neuvième position. Les Haas motorisées par Ferrari ont montré une efficacité similaire, laissant penser que ce choix technique pourrait devenir un atout stratégique majeur en course, même si tous les concurrents n’ont peut-être pas encore poussé l’exercice à fond.

À l’inverse, Aston Martin continue de traverser une période très compliquée. Le manque de performance est flagrant, mais c’est surtout la fiabilité qui inquiète, avec Fernando Alonso immobilisé en piste durant plusieurs heures. Les chronos ne sont pas plus rassurants : même en simulation de course, l’équipe se retrouve distancée par des structures du milieu de grille, voire comparée directement au nouveau venu Cadillac. À ce stade, Aston Martin apparaît comme la lanterne rouge des essais en nombre de tours couverts. Lance Stroll espèrera certainement une dernière journée solide.

Chez Mercedes, l’ambiance est paradoxale. Les tensions hors piste, liées aux soupçons entourant le moteur et le carburant, ont clairement agacé Toto Wolff. Pourtant, sur la piste, l’équipe affiche une sérénité et une confiance impressionnantes. Avec Kimi Antonelli, Mercedes a encore signé le meilleur temps, tout en se concentrant sur des exercices atypiques comme des arrêts aux stands simulant des pénalités. Rien ne semble perturber la montée en puissance de l’écurie allemande. A confirmer aujourd’hui !

Les longs relais confirment un écart croissant entre les quatre grandes équipes – Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren – et le reste du plateau. Cette situation n’étonne pas vraiment, un changement de règlement majeur favorisant presque toujours les structures les mieux établies.

Enfin, la gestion de l’énergie reste une préoccupation centrale. La FIA testera aujourd’hui différentes options, notamment une réduction de la puissance du MGU-K ou une modification des règles de super clipping (recharger les batteries en ligne droite en accélérant encore), afin d’assurer une utilisation plus constante de l’énergie électrique. Les premiers retours ont en effet été mitigés, d’autant que le mode dépassement ne procurerait qu’un gain très limité, autour de deux dixièmes de seconde, pour un coût énergétique jugé trop élevé. À ce stade, le spectacle en piste et la facilité de dépassement demeurent donc de grandes inconnues pour la saison 2026... et le resteront certainement jusqu’au dimanche 8 mars.

7h15 : Les essais se dérouleront de 8h à midi et de 13h à 17h, en live intégral sur notre site, le tout accompagné de nombreux articles et photos. Comme hier des procédures de départ réel seront organisées à partir de 11h50 et 16h50.

7h17 : Les bases de cette journée sont maintenant posées, voyons qui sera en piste. Comme hier nous aurons 17 pilotes en piste, 5 toute la journée et 12 autres se répartissant le matin et l’après-midi.

Parmi ceux qui rouleront toute la journée, on aura Leclerc, Sainz, Stroll, Lindblad et Gasly chez Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls et Alpine F1.

Le matin, nous aurons Piastri, Antonelli, Hadjar, Ocon, Hulkenberg et Perez en piste pour McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Haas, Audi et Cadillac. Leurs équipiers prendront la suite l’après-midi.

7h21 : Rien à dire côté météo : toujours un franc soleil et assez peu de vent. 25°C dans l’air, 40°C en piste devraient à nouveau être la norme.

7h24 : En attendant le feu vert à 8h, n’hésitez pas à lire l’explication de la FIA sur le sursis accordé à Mercedes F1 pour son moteur.

7h28 : Esteban Ocon est lui revenu avec un grand sourire sur les fusées que sont les V6 Ferrari au départ !

7h33 : Après deux journées de roulage cette semaine, Mercedes est l’équipe la plus productive en piste avec 301 tours, soit 1629 kilomètres. McLaren suit de près avec 282 tours (1526 kms), tandis que Racing Bulls, pourtant discrète, est troisième avec 242 tours (1309,7 kms). Le groupe qu’elle mène est serré, puisqu’Alpine a fait 241 boucles, Haas en a réalisé 234, Williams 227 et Audi 222. Red Bull et Ferrari suivent avec 205 et 192 tours respectivement, tandis que Cadillac a moins roulé que la semaine dernière. Avec 122 tours et 660,3 kilomètres, Aston Martin est loin dans ce classement.

7h40 : Sur le plan des moteurs, Mercedes domine totalement le roulage cette semaine avec 1051 tours en deux jours, soit 5688 kms, grâce à ses quatre équipes. Ferrari est deuxième du classement avec "seulement" 593 tours, soit 3209,3 kilomètres. Red Bull Powertrains et Ford et ses deux équipes ont bouclé 447 tours (2419,2 kms). Pour Audi et Honda, le roulage est similaire aux équipes Audi (222 tours) et Aston martin (122 tours).

7h49 : A un peu plus de 10 minutes du feu vert de cette dernière journée, un point sur la météo. Ciel bleu, peu de vent et 24°C dans l’air, 32°C sur la piste. Un temps idéal pour conclure les tests !

7h53 : Stefano Domenicali a tenu à répondre à Verstappen au petit vent de panique sur la F1 de 2026. Des ajustements seront possibles au cas où mais il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme maintenant.

7h55 : Un petit pari ? Cadillac F1 pourra-t-elle prendre enfin la piste dès le feu vert, contrairement à mercredi et jeudi ?

8h00 : Feu vert, c’est parti pour 4 heures de travail. Lindblad, Ocon, Leclerc, Antonelli, Hulkenberg, Hadjar et Sainz s’élancent dès l’ouverture de la piste. Suit une minute après Gasly. Pas de McLaren, Cadillac et Aston Martin. Et chez Aston Martin, on s’entraine à changer des roues sans pilote dans la voiture !

8h07 : Les premiers chronos significatifs sont déjà là, notamment pour Isack Hadjar, en tête en 1:35.011. Le Français et Lindblad poursuivent en piste alors que les autres pilotes sont rentrés après quelques tours de vérification.

8h09 : Bonne nouvelle pour Cadillac F1 : Perez entre en piste. Peu de temps perdu donc ce matin.

8h11 : On attend toujours McLaren et Piastri en piste pour un premier tour. On reste toujours très étonné de cette image chez Aston Martin F1. La voiture est prête et l’équipe s’est entrainée à des changements de roue alors que le feu passait au vert. Peut-être dans l’attente de pièces pour la remettre en piste après ses problèmes moteur hier après-midi ?

8h12 : Et voici Piastri en piste, soit 10 équipes sur les 11.

8h14 : La F1 devrait tester aujourd’hui avec les équipes des phases avec moins de déploiement d’énergie. Une flexibilité saluée par Carlos Sainz (à lire ici) qui pourrait être nécessaire pour éviter des scénarios ridicules sur des circuits où la récupération d’énergie n’est pas aisée.

8h17 : Piastri a directement enchainé avec des tours rapides et se place 2e en 1:36.553.

8h18 : La hiérarchie évolue très vite ! Leclerc est déjà en 1:33.837, une belle référence pour ce matin. Ocon améliore et passe 3e en 1:36.140.

8h19 : Piastri améliore un peu en 1:36.488. De manière globale on devrait voir pas mal de runs de performance ce matin, notamment pour ceux qui en terminent de leurs essais à midi. Antonelli avait hier roulé proche des conditions de qualification, selon son équipe, et son temps a été de 1.32.803.

8h24 : Le rythme est clairement plus élevé qu’hier matin, directement. On préfère tester la performance sur une piste encore un peu fraiche. Ocon et Lindblad améliorent leurs temps. Hadjar chausse à un nouveau un train de pneus neufs.

8h26 : Leclerc améliore sa marque en 1:33.689.

8h27 : Hadjar reste 2e mais progresse en 1:34.511. Aston Martin F1 attend toujours pour lancer sa voiture mais il n’y a aucune agitation autour de l’AMR26.

8h31 : Gasly enregistre son premier chrono en 1:36.064, le 4e provisoire. Il est en piste comme ses compatriotes Hadjar et Ocon. Antonelli et Sainz sont aussi en piste.

8h35 : Ca bouge beaucoup ! Ocon passe 2e en 1:34.494.

8h36 : Et Piastri lui prend sa place en 1:34.352. On est à 7 dixièmes du chrono de Leclerc.

8h39 : A propos de McLaren, Norris se montre assez pessimiste par rapport aux performances de sa MCL40 pour le début de saison face à ses rivales directes (à lire ici).

8h41 : Leclerc reprend la spite, en compagnie de Piastri, Ocon, Gasly et Sainz. Ce dernier améliore en 1:35.528.

8h43 : On était heureux de voir la Cadillac rapidement en piste... mais on espérait plus qu’un seul tour pour Perez en 40 minutes...

8h47 : Mais c’est toujours mieux qu’Aston Martin F1. L’AMR26 n’est toujours pas sortie de son stand alors qu’elle semble prête à partir dans son garage. Un élément doit manquer ou poser problème...

8h48 : Hulkenberg améliore légèrement son chrono. Il est en piste en compagnie de Leclerc et Lindblad.

8h52 : Antonelli se lance sur des tours rapides et signe un 1:33.916, le 2e temps. C’est à un peu d’une seconde de la référence, son propre temps, signé hier après-midi alors que le soleil se couchait. En piste il fait déjà plus de 40°C !

8h55 : Piastri, Antonello, Sainz et Hulkenberg sont actuellement en piste. L’Australien vient de chausser des pneus neufs !

8h58 : Piastri fait une erreur dans le virage 11 et n’améliore pas. Sainz progresse en 1:35.252 mais reste 6e. Hulkenberg améliore en 1:37.230 et reste 9e.

9h00 : Fin de la première heure d’essais. Piastri, Sainz, Gasly, Lindblad et Antonelli sont en piste. Le Français est en pneus neufs.

9h01 : Lindblad gagne une place en 1:35.238.

9h02 : Gasly gagne 4 dixièmes en 1:35.692. Hadjar reprend la piste.

9h04 : Toujours pas de Lance Stroll en piste. Aston Martin est clairement pénalisée par Honda, même si les voix restent "soft" pour l’instant à ce sujet. Les plans de secours à moyen terme sont en train d’être mis en place (à lire ici).

9h08 : Honda explique pourquoi Stroll ne roule pas pour le moment. Et c’est toujours lié au problème de Fernando Alonso hier qui a révélé "un problème lié à la batterie qui a eu un impact sur notre programme de tests."

"Après le problème, nous avons effectué des simulations sur le banc d’essai à Sakura. Après ce test et un manque de pièces pour le moteur, le programme de test d’aujourd’hui sera adapté pour qu’il soit très limité et ne comprenne que de courts relais."

Quelle catastrophe pour Aston Martin F1 !

9h11 : Sont en piste : Leclerc, Antonelli, Ocon, Hadjar, Sainz et Gasly. Toujours un seul tour pour Perez.

9h20 : Après une première heure très chargée pour profiter d’une piste encore fraiche, l’activité s’est bien ralentie. Les équipes se préparent au fur et à mesure à faire de longs relais et des simulations de course. Les tours parcourus vont évoluer, les chronos certainement beaucoup moins. Même s’il reste de la marge pour certains.

9h25 : Antonelli a tenté un nouveau tour rapide avec des pneus neufs mais l’Italien a été trop brouillon. Il n’améliore pas. Leclerc et Lindblad sont en piste avec lui mais clairement sur des longs relais.

9h30 : Et si vous ne compreniez rien à la guerre des moteurs, sachez que dans le paddock les avis semblent déjà changer ! Les motoristes pourraient ne pas voter la proposition faite par la FIA. On vous explique pourquoi ici.

9h35 : On ne sait pas quand Aston Martin compte faire son nombre limité de très courts relais. Probablement ce soir, quand la température sera retombée...

9h42 : Les longs relais se poursuivent et les voitures entrent et sortent au fur et à mesure. Sauf la Cadillac de Perez. Toujours un seul tour au compteur.

9h44 : Petite amélioration d’Hulkenberg dans son long relais en dur. Mais il n’avait pas tenté de chrono rapide lors de la première heure.

9h46 : Ah, revoici enfin Perez en piste. Avec des pneus durs neufs. Se lancerait-on enfin directement dans une simulation de course chez Cadillac ? Restons prudents...

9h51 : Perez a enchainé... juste trois tours mais sans souci. Le voici à 4 tours avec ses premiers chronos qui tombent, le meilleur en 1:44.636. Très modeste.

9h56 : La F1 étudie un passage de 6 à 12 Sprints mais essaye aussi de trouver des idées pour dynamiser les vendredis sans forcément nous imposer des Sprints. Voici quelques pistes déjà évoquées par Stefano Domenicali.

10h00 : Déjà 2 heures écoulées, il en reste autant avant la pause. Et ça roule plutôt bien pour toutes les équipes sauf Cadillac et Aston Martin F1. Les relais s’enchainent mais ils sont souvent ponctués par des passages aux stands pour changer des réglages et continuer à tester ces toutes nouvelles monoplaces. Ce n’est plus les simulations de course des années précédentes avec 60 - 70 tours d’affilée en changeant juste les pneus.

10h03 : Perez reprend la piste, qui atteint maintenant 43°C.

10h05 : On a failli avoir tout le monde (sauf Stroll) en piste au même moment. Mais Gasly est rentré au moment où Ocon est ressorti.

10h11 : Premier drapeau rouge et nouvelle alerte technique pour Mercedes F1 : Kimi Antonelli est arrêté au bord de la piste, juste avant le virage 11. Il en était à 49 tours alors que Leclerc venait d’atteindre les 50. Ce sont les deux pilotes qui ont le plus roulé pour l’instant.

10h13 : La Mercedes a clairement eu un petit souci de puissance, une sécurité semble s’être activée. Les commissaires la dégagent rapidement car Kimi s’est arrêté près d’une ouverture dans les rails. Sa batterie était vide, ce qui a permis de manipuler rapidement la W17 contrairement à l’Aston d’Alonso hier.

La séance devrait repartir très vite si Mercedes peut récupérer sa monoplace sans passer par un camion plateau sur la piste.

10h17 : Le feu est de nouveau vert. Gasly, Ocon, Lindblad et Perez se relancent.

10h19 : Antonelli a été rapatrié à son stand par la Safety car du circuit, une jolie Ford Mustang. Pour l’instant la W17 n’a pas bougé derrière sa barrière de sécurité.

10h23 : Cela va être assez rare pendant ces longs relais donc on le signale : Gasly améliore son temps en 1:34.846. Il passe de la 8e à la 6e place. Perez progresse aussi en 1:41.894 mais son chrono précédent était très modeste. Le nouveau ne l’est guère moins...

10h26 : Hulkenberg progresse d’un dixième en 1:36.947. Tout le monde est en piste sauf les trois premiers du classement.

10h31 : Et encore mieux pour l’Allemand en 1:36.019. La W17 d’Antonelli approche enfin des stands, l’équipe va pouvoir la réparer.

10h35 : Leclerc, Piastri, Ocon, Hadjar, Sainz, Hulkenberg et Perez sont en piste.

10h42 : Ocon est repassé par les stands pour prendre des pneus durs neufs. Perez rattrape peu à peu son retard avec 23 tours couverts, la simulation de longs relais est bien lancée cette fois. La Cadillac reste à 3 ou 4 secondes du rythme des meilleurs...

10h53 : Les longs relais se déroulent sans soucis. On en espérait un peu plus tout de même du côté de Red Bull Racing à cette heure, seulement 38 tours. Perez a même légèrement amélioré par deux fois avec le train de pneus durs de son 2e relais.

11h00 : Plus qu’une heure de roulage avant la pause. Plus qu’une heure d’essais avant Melbourne pour Piastri, Antonelli, Hadjar, Ocon, Hulkenberg et Perez.

11h07 : Hadjar est enfin relancé en piste, il n’a pas beaucoup roulé ce matin. Leclerc a passé la barre des 70 tours et Lindblad celle des 60.

11h09 : Pas de nouvelle de Mercedes F1 et de la W17, on ne sait pas si Antonelli pourra rouler encore ce matin. Et toujours pas de Stroll en piste, même pour un tour de vérification avant ses courts relais limités prévus.

11h14 : Pedro de la Rosa, consultant d’Aston Martin F1, a expliqué un peu ce qui se passe du côté de l’AMR26 Honda et le roulage à attendre.

"Hier, nous avons rencontré des problèmes de batterie sur la voiture de Fernando Alonso. Honda effectue des tests. En raison de cela et d’une pénurie de pièces, nous effectuerons des relais limités aujourd’hui. Ils seront courts et espacés d’une demi-heure afin de nous permettre d’analyser les données et de réaliser des essais. Nous n’effectuerons pas de longs relais."

"Nous ne sommes pas encore là où nous le souhaitions. Nous n’avons pas bouclé beaucoup de tours, mais nous disposons d’une quantité considérable de données pour l’Australie. Il reste beaucoup de travail en coulisses, mais nous avons une direction claire. C’est une longue année à venir et nous avons un objectif à atteindre."

11h17 : Ocon, Hadjar, Gasly, Sainz, Hulkenberg et Perez en piste. Ocon a passé la barre des 60 tours et Perez celle des 40. Bientôt le Mexicain ne sera plus le dernier en termes de kilométrage.

11h22 : A 11h50, un nouvel essai de départ sera organisé. On verra si les moteurs Ferrari se distingueront encore comme hier. Des fusées !

11h30 : Il reste 30 minutes avant la fin de la séance, 20 minutes pour finir les longs relais ou aller tenter un dernier chrono. Ocon a passé les 70 tours, Sainz et Paistri les 60, Gasly et Perez les 50.

11h36 : Mercedes F1 confirme qu’Antonelli a subi un problème de moteur avec une perte de pression pneumatique. Une nouvelle unité de puissance est en cours d’installation pour George Russell mais il ne devrait pas être en piste dès la reprise à 13h.

11h40 : Encore 10 minutes avant les essais de départ. On se prépare à mettre Lance Stroll en piste chez Aston Martin F1. Un tour de vérification ou pour les essais de départ ?

11h43 : Perez a amélioré son chrono en cours de relais en 1:40.842. C’est le seul.

11h47 : Stroll sort pour deux tours et rentre aux stands. Le reverra-t-on pour les essais de départ ?

11h52 : Le drapeau rouge est bien brandi pour lancer la simulation de départs. Les chronos et les tours parcourus ne bougeront plus car la FOM ne les compte pas dans cette phase.

11h54 : Et voici le lien vers la galerie de photos du jour !

11h57 : Un peu de déception, seules trois F1 vont faire des essais : Ocon, Piastri et Hadjar. On aura au moins un moteur Ferrari en piste pour confirmer ce qu’on a vu hier. Face à un Mercedes et un Red Bull Ford. Il y aura probablement plus d’essais ce soir, vers 16h50.

11h58 : Comme la veille, un tour de formation est lancé.

12h01 : Le départ est lancé, 5 secondes de pré-start ont été respectées pour la mise en régime avant les feux habituels. Et le lancement a été quasi identique pour les trois pilotes. Rien à signaler donc si ce n’est le résumé à venir sur le site, beaucoup d’informations à consulter et à venir et le live qui reprendre à 13h avec Emmanuel.

Un grand merci pour votre fidélité, cela a été un plaisir pour moi de faire ces lives matinaux avec vous.

Les chronos de la journée à la pause :

Roulent toute la journée : Leclerc, Sainz, Stroll, Lindblad et Gasly

Ont roulé le matin : Piastri, Antonelli, Hadjar, Ocon, Hulkenberg et Perez

Roulent l’après-midi : Norris, Russell, Verstappen, Bearman, Bortoleto et Bottas