Honda prêt à lancer un plan B, des solutions à l’étude chez Aston Martin F1

La préparation d’Aston Martin en vue de la saison 2026 de Formule 1 tourne au cauchemar. À l’approche de la fin des essais hivernaux à Bahreïn, la frustration ne cesse de grandir au sein de l’écurie britannique, plombée par une succession de problèmes techniques.

En ce moment même, alors que la dernière journée de roulage a été lancée depuis plus d’une heure, Lance Stroll ne roule pas. Et c’est toujours lié au problème de Fernando Alonso hier qui a révélé "un problème lié à la batterie qui a eu un impact sur notre programme de tests."

"Après le problème, nous avons effectué des simulations sur le banc d’essai à Sakura. Après ce test et un manque de pièces pour le moteur, le programme de test d’aujourd’hui sera adapté pour qu’il soit très limité et ne comprenne que de courts relais."

Quelle catastrophe pour Aston Martin F1 ! Pourtant, en coulisses, quelques signaux d’espoir commencent timidement à émerger.

Depuis le début des tests, chaque journée a été marquée par des contretemps, et dans le paddock, le nouveau moteur Honda est largement perçu comme le talon d’Achille d’Aston Martin dans le cadre de la réglementation 2026.

Ambassadeur de l’équipe, Pedro de la Rosa n’a pas cherché à masquer les difficultés rencontrées lors de la dernière séance d’hier.

"Cela a été une journée difficile, surtout parce que nous avions un programme d’essais très ambitieux avec beaucoup de choses que nous n’avions pas encore pu tester," a-t-il confié à DAZN.

"Au final, il y a eu un problème avec le groupe propulseur. Ils enquêtent encore pour comprendre ce qui s’est passé, cela fait partie du métier."

L’Espagnol a toutefois tenté de relativiser la situation, en soulignant l’évolution du regard porté sur les essais privés.

"Aujourd’hui, on vient s’entraîner ici à Bahreïn et c’est presque comme une course. Alors quand il y a un problème moteur, on a l’impression qu’il faut publier un communiqué de presse. Avant, personne ne s’en souciait : ça faisait simplement partie du travail."

La dernière journée de roulage de Fernando Alonso a été particulièrement perturbée, laissant l’équipe avec de nombreuses zones d’ombre avant le départ pour l’Australie.

"C’est dommage, car c’était le dernier jour de Fernando. Ce vendredi sera une journée condensée et très ambitieuse," a expliqué de la Rosa. "Nous allons en Australie avec beaucoup de choses inachevées."

Parmi les éléments manquants figurent notamment l’absence totale de roulage avec le composé Pirelli C4, l’impossibilité de réaliser de véritables simulations de qualifications, ainsi qu’un manque de travail sur les départs arrêtés.

"Au final, l’objectif est que les deux pilotes soient aussi bien préparés que possible pour l’Australie, et aujourd’hui, nous n’avons pas pu offrir cela à Fernando."

Honda déjà à l’œuvre sur une solution alternative

Malgré ce tableau sombre, un motif d’optimisme circule dans le garage. Honda aurait déjà enclenché un plan de secours en travaillant sur une version alternative de son moteur. Le motoriste japonais travaille déjà à Sakura pour préparer un moteur B, lorsque le feu vert de la FIA sera donné.

Grâce aux dispositions de la Fédération en matière d’équilibrage des performances, une spécification révisée pourrait être introduite dès la septième manche du championnat, à condition de démontrer un déficit supérieur à 2 % par rapport au meilleur groupe propulseur du plateau. Ce qui ne sera pas difficile à démontrer en l’état actuel des choses.

Autre élément notable : Andy Cowell, dont le rôle chez Aston Martin faisait récemment l’objet de spéculations, aurait désormais pris la direction du Japon pour soutenir directement le travail de Honda.

Enfin, des rumeurs persistantes laissent entendre que la voiture qui sera alignée à Melbourne n’aura que peu de points communs avec celle aperçue à Bahreïn.

"La voiture pour l’Australie sera complètement différente ; elle n’aura presque rien à voir avec celle-ci," admet De la Rosa.

"Adrian Newey a prévu d’introduire des solutions assez importantes pour passer ce cap difficile."

L’Espagnol ne précise pas de quelles solutions il s’agit mais on peut imaginer qu’elles sont principalement liées au refroidissement du moteur, sans trop sacrifier l’aérodynamique, bien trop limité pour pouvoir exprimer tout son potentiel actuel, même s’il est limité.

Newey affirme même en interne que dans six, sept ou huit courses, d’un point de vue aérodynamique, il est convaincu que ce sera le meilleur châssis de la grille.

Reste désormais à savoir si ces promesses et ce plan B suffiront à inverser une dynamique inquiétante, alors qu’Aston Martin s’apprête à entamer une saison 2026 déjà placée sous haute tension avec un Fernando Alonso qui pourrait se montrer très impatient.