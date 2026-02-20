La F1 envisage de repenser les vendredis pour dynamiser les week-ends sans sprint

La Formule 1 réfléchit à une refonte du format des week-ends de Grand Prix sans course sprint, avec un objectif clair : apporter davantage d’action dès le vendredi. Alors que le débat sur l’augmentation du nombre de sprints, jusqu’à un maximum envisagé de 12 par saison, se poursuit, la discipline explore en parallèle des solutions pour rendre chaque journée en piste plus attractive.

Présent lors des essais hivernaux de Bahreïn, le PDG de la F1 Stefano Domenicali a confirmé que le format classique du vendredi, composé de deux séances d’essais libres d’une heure, pourrait évoluer dès les prochaines saisons.

Parmi les options à l’étude figurent l’introduction d’un élément compétitif, l’allongement du temps de roulage ou encore une séance spécifiquement dédiée aux jeunes pilotes.

"Nous réfléchissons à la manière de rendre chaque journée passée en piste pertinente et, bien sûr, à préserver le temps nécessaire pour que les rookies puissent rouler," a expliqué Domenicali.

"Cela peut passer soit par une séance d’essais libres plus longue lorsque nous la maintenons, soit par une session qui leur soit dédiée afin de leur permettre d’entrer dans cet écosystème, car il est clair que sur un week-end sprint, un rookie n’a pas beaucoup de temps."

"C’est un point sur lequel nous travaillons activement, et nous présenterons prochainement quelque chose de concret à ce sujet."

Les fans réclament de l’action dès le vendredi

Cette réflexion s’inscrit dans une volonté assumée de répondre aux attentes du public et des promoteurs, qui souhaitent voir de l’action intéressante tout au long des trois jours d’un week-end de Grand Prix.

"Les retours des fans, des spectateurs sur place et des promoteurs montrent que les gens veulent voir de l’action, de la vraie action pendant les trois jours. Les gens veulent déjà voir quelque chose de sportif le vendredi – des qualifications, des points, peu importe la forme."

Même si la généralisation des sprints n’est pas encore actée, la tendance est claire.

"C’est vrai qu’il y a une dynamique qui va dans ce sens, même si ce n’est pas forcément un sprint chaque week-end. Tout le monde veut avoir un sprint, mais nous voulons attendre de voir les effets en piste des nouvelles règles. C’est aussi une opportunité commerciale que nous devons discuter."

Les sprints 2027 encore en discussion

Lors de la dernière réunion de la Commission F1, aucune décision définitive n’a été prise quant à une éventuelle augmentation du nombre de week-ends sprint. Domenicali a néanmoins indiqué qu’une orientation claire devrait être arrêtée dans les prochains mois pour la saison 2027.

"Une décision sur le nombre de sprints en 2027 interviendra dans les prochains mois. Passer de 6 à 12 mérite une grande réflexion. Encore une fois, les nouvelles règles, les dépassements, tout cela conduira notre réflexion."

En se projetant vers 2027, Domenicali a également évoqué la possibilité d’un nouvel événement de lancement global, sur le modèle du spectaculaire F1 75, organisé à l’O2 de Londres début 2025.

"L’an prochain, nous reviendrons à un seul test avant le début de la saison. Et nous réfléchissons aussi à la possibilité d’un lancement mondial, comme nous l’avons fait l’an dernier, avec toutes les équipes réunies."

"Cela a eu un impact énorme, presque comme une 25e course en termes de visibilité et de communication dans le monde entier. Mais c’est encore un travail en cours."

Un calendrier 2027 encore en construction

Enfin, Domenicali travaille à la finalisation du calendrier 2027, qui comptera toujours 24 courses. Une place est actuellement disponible puisque le Circuit de Barcelone alternera désormais avec Spa-Francorchamps.

Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué un possible retour de la Turquie, aux côtés de Portimão, une hypothèse que Domenicali n’a pas totalement écartée.

"La Turquie n’est pas, disons, confirmée à 100 %. Restez à l’écoute concernant la Turquie. C’est aussi une réponse à ceux qui disaient qu’il y avait trop de circuits urbains. Les nouveaux circuits qui arrivent sont de vrais tracés, pas des circuits en ville. Ce sont des pistes avec une histoire et une grande tradition de course."