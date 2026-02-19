Ferrari innove avec son aile arrière inversée, la FIA confirme sa légalité

Ferrari a frappé fort dès aujourd’hui en dévoilant l’innovation technique la plus marquante observée jusqu’ici : une aile arrière "à l’envers", dont le fonctionnement a immédiatement fait parler dans le paddock.

Ce matin à Bahreïn, l’écurie italienne a attiré tous les regards lorsque son aile arrière, en configuration de ligne droite, a vu ses éléments pivoter d’environ 270 degrés dans le sens horaire. Une cinématique spectaculaire, qui n’a laissé personne indifférent.

Si Ferrari n’a utilisé cette configuration que brièvement - revenant rapidement à une aile arrière de spécification précédente - l’essai n’est pas passé inaperçu, que ce soit du côté des équipes rivales ou de la FIA.

Interrogé sur la légalité de cette solution, le directeur technique de la FIA, Nikolas Tombazis, a tenu à clarifier la position de l’instance.

"Nous avons, de manière générale, encouragé les solutions qui permettent de réduire la traînée aérodynamique."

"C’est la raison pour laquelle les règles du DRS de l’an dernier, qui limitaient l’amplitude d’ouverture, n’ont pas été reconduites cette saison afin de donner davantage de liberté."

"Et la solution de Ferrari, selon nous, est conforme."

Un feu vert réglementaire clair, donc. Reste à savoir comment cette innovation est perçue par les concurrents.

James Vowles salue ce design et semble confirmer que Williams n’y avait pas pensé.

"En termes de packaging autour des dérives latérales, il y a du pour et du contre avec cette solution. Quand on voit quelque chose d’intéressant dans le paddock, soit ça rentre dans la catégorie des choses auxquelles on a pensé mais qu’on a choisi de ne pas faire, soit ça rentre dans la catégorie des choses auxquelles on n’a pas pensé."

"Et je pense qu’en 24 heures, on peut espérer avoir un résultat pour savoir si c’est bon ou mauvais, et changer ou non notre direction. L’aileron arrière de Ferrari est une direction intéressante. Mais ce n’était pas sur radar, je l’avoue."

Parmi les pilotes, Ollie Bearman a été l’un des premiers témoins directs de l’étrange mécanisme, alors qu’il suivait Lewis Hamilton en piste.

"J’étais derrière Lewis, j’ai vu ça et je me suis dit : putain, qu’est-ce qui s’est passé ? Je pensais que c’était cassé. Mais honnêtement, c’est super innovant."

"En plus, ça a l’air vraiment élégant. Donc si ça fonctionne en piste, alors ils ont clairement fait quelque chose de juste, c’est certain."

Bearman estime toutefois que Ferrari n’est pas la seule équipe à avoir exploré cette piste technique. Selon lui, le principal frein reste le poids du dispositif.

"Ça a l’air génial, mais c’est aussi lourd. Je pense que tout le monde y a réfléchi, nous y compris. Mais il y a toujours un compromis à faire avec ce genre de solutions."

Reste désormais à savoir si cette aile arrière inversée deviendra une arme durable pour Ferrari ou un simple coup d’éclat technique destiné à explorer les nouvelles libertés offertes par la réglementation 2026.