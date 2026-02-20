Guerre des moteurs en F1 : le débat sur le taux de compression vire au casse-tête

L’affaire du taux de compression des moteurs de Formule 1 2026 prend chaque jour un peu plus d’ampleur. À l’origine, des soupçons visant Mercedes, accusé de disposer d’un groupe propulseur dépassant la limite réglementaire de 16:1 lorsque le moteur est chaud, tout en restant conforme à température ambiante. Mais au fil des discussions, le débat s’est transformé en un véritable casse-tête politique et technique.

Au cœur du sujet se trouve un nouveau protocole de contrôle, le test à froid et à chaud, proposé par le Power Unit Advisory Committee (PUAC). Celui-ci doit être soumis au vote des cinq motoristes dans les dix prochains jours, mais rien ne garantit qu’il obtiendra la majorité requise de quatre votes nécessaires pour être transmis à la FIA.

La situation est d’autant plus paradoxale que certains constructeurs, initialement favorables à un renforcement des contrôles, pourraient désormais voter contre leur propre initiative ! En cause : la préférence exprimée par plusieurs motoristes pour un test uniquement à chaud.

L’objectif de ce scénario était clair : permettre aux moteurs de dépasser la limite de 16:1 à froid, avant de revenir dans les clous une fois à température de fonctionnement. Une approche qui aurait offert une marge de manœuvre technique non négligeable et qui aurait remis tous les motoristes sur un nouveau pied d’égalité en termes de développement.

Mais l’introduction d’un test combinant mesures à froid et à chaud viendrait cependant neutraliser cette stratégie. En effet, la notion de conformité en permanence, utilisée initialement contre Mercedes, s’appliquerait alors aux équipes qui contestent aujourd’hui la situation.

On se retrouve ainsi dans une configuration pour le moins singulière, où des constructeurs pourraient bloquer un règlement qu’ils ont eux-mêmes contribué à faire émerger.

Sur le plan technique, l’enjeu repose sur un phénomène bien connu des motoristes : la perte du taux de compression à mesure que la température augmente. À l’exception apparente du moteur Mercedes, la majorité des groupes propulseurs voient leur ratio diminuer en fonctionnement.

Un responsable technique moteur a ainsi expliqué qu’un moteur affichant un taux de compression de 16:1 à froid chute généralement autour de 15,2:1 à 15,3:1 une fois en température, car la bielle se dilate, le bloc moteur se dilate, etc...

Le test à chaud envisagé consisterait à démonter les culasses, installer les instruments de mesure, puis chauffer le moteur dans un four à une température de fonctionnement typique, estimée à environ 130°C.

Si ce protocole entrait en vigueur seul – une mesure initialement envisagée à partir du mois d’août – il deviendrait alors possible de concevoir un moteur dépassant 16:1 à froid, avant de revenir exactement à la limite réglementaire à chaud.

Un tel scénario profiterait potentiellement à Ferrari, Red Bull Racing, Honda et Audi, en leur permettant de gagner en performance tout en réduisant l’avantage supposé de Mercedes.

À l’inverse, l’adoption d’un test combiné à froid et à chaud empêcherait toute exploitation de cette zone grise réglementaire, maintenant une stricte conformité à chaque phase de fonctionnement du moteur.

Pour être validée, la proposition doit recueillir au moins quatre votes sur cinq, auxquels s’ajoutent ceux de la FOM et de la FIA. En cas d’échec, le règlement restera inchangé.