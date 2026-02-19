’Comme des fusées’ : les Ferrari frappent déjà très fort lors des départs

Les essais hivernaux à Bahreïn ont livré un premier enseignement technique intéressant : les monoplaces motorisées par Ferrari semblent disposer d’un net avantage au départ !

Lors des exercices de départ arrêtés organisés en fin de journée, plusieurs observateurs ont été frappés par l’explosivité des envolées, décrites comme de véritables départs "en fusée".

Ce soir, Lewis Hamilton, au volant de la Ferrari, et Esteban Ocon, avec la Haas motorisée par le V6 italien, ont signé les meilleurs envols. Hamilton a ainsi jailli depuis la neuvième ligne pour se porter en tête dès le premier virage, dépassant notamment Max Verstappen et Kimi Antonelli pourtant installés en première ligne.

Ocon aurait pu connaître un scénario similaire sans un choix conservateur de réglage.

"Je pense que tout le monde prend ça au sérieux, on voyait bien qu’ils faisaient monter les régimes avant le départ. Et oui, Lewis et moi, on a littéralement dépassé tout le monde. De mon côté, ils avaient mis une sécurité avant le virage 1, donc au bout de 200 mètres ça s’est coupé. J’étais un peu frustré, disons, de devoir appuyer sur le bouton de boost pour aller plus vite. Mais ce n’est que des essais, et l’important, c’était les 200 premiers mètres."

Plus tôt dans la journée, Hamilton avait déjà impressionné lors d’un autre départ à la fin de la séance matinale, bien plus incisif que celui de George Russell, tandis qu’Ollie Bearman s’était également illustré avec la Haas. À l’inverse, Lando Norris avait manqué son envol avec la McLaren.

Ces exercices doivent être interprétés avec prudence, les équipes pouvant utiliser des réglages différents, mais ils restent précieux. Ils permettent notamment de travailler une procédure devenue critique avec les moteurs 2026, privés de MGU-H. Ferrari semble avoir anticipé ce défi grâce à un turbo plus compact, plus facile à lancer, offrant une réponse à l’accélérateur plus prévisible et répétable.

Un point souligné par Ocon : "Ce n’est pas encore tout à fait comme l’an dernier, mais ce n’est déjà plus du tout comme au début des essais, ni lors des premiers roulages. Ces deux derniers jours, nos départs ont été très solides. On est contents. Il faudra voir sur des pistes où il y a beaucoup plus de grip sur la ligne."