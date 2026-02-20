Bearman prend ses ’meilleurs départs’ avec le V6 Ferrari, Russell n’a jamais fait ’pire’

La FIA a ajouté un temps d’attente dans sa procédure pour préparer les turbos des F1 avant le départ, mais il semble que Ferrari conserve l’avantage que le moteur de Maranello semblait avoir. Au point que la Scuderia et ses clients aient un vrai avantage.

George Russell s’est inquiété des envols difficiles du moteur Mercedes, et le Britannique a carrément placé ses tests de départ à Bahreïn comme ses pires départs en Formule 1, ce qui en dit long sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer en Australie et après.

"Nous avons beaucoup de potentiel, mais pour gagner une course, il faut aussi prendre un bon départ. Je pense que les deux départs que j’ai pris cette semaine sont pires que mon pire départ en Formule 1" a déclaré Russell.

Le son de cloche est tout autre chez les pilotes équipés d’un moteur Ferrari. Après Esteban Ocon et Lewis Hamilton hier (photo en haut), c’est Oliver Bearman qui a vécu un test de départ impressionnant et qui a salué les capacités du V6 italien.

"C’est mieux que mon meilleur départ à ce jour ! C’est un peu plus compliqué que l’année dernière, c’est certain. La procédure est beaucoup plus longue, mais nous nous en sortons plutôt bien. Il y a encore beaucoup de variabilité, même entre un bon et un mauvais départ" s’est félicité Bearman.

Auparavant, le MGU-H aidait à compenser le temps de réponse du turbo, le fameux ’lag’, et sans lui, les voitures mettent plus de temps à se préparer pour l’envol. Craignant un chaos lors du Grand Prix d’Australie qui ouvrira la saison, la FIA a ajouté un temps d’attente de 5 secondes, ce que salue Toto Wolff, directeur de Mercedes F1.

"Le problème, c’est qu’il est assez complexe de faire partir ces voitures. Certaines prennent un peu plus de temps que d’autres pour lancer tous les processus" a noté Wolff. "Et je pense que la FIA a trouvé une bonne solution pour s’assurer qu’il n’y ait pas de carnage au départ."

L’Autrichien a ensuite demandé à Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, s’il était d’accord avec ses propos, et le Français s’est montré un peu sceptique : "Fondamentalement, oui, mais non !"

"Dans l’ensemble, l’histoire est aussi que nous avons soulevé ce point avec la FIA il y a un an concernant la procédure de départ, en disant que ce serait délicat. Je pense que tout le monde savait que sans le "H", ce serait une phase compliquée du week-end. »

"La FIA a décidé de ne pas modifier la procédure. Soit dit en passant, nous avons tous pris la décision concernant l’architecture du moteur en nous basant sur le règlement. La procédure avec les feux clignotants convient à tout le monde. Tout le monde en est satisfait."

"Nous pensons tous que c’est sûr et allons-y comme ça. Mais si quelqu’un n’est pas tout à fait convaincu, comme l’a dit Max Verstappen, il peut toujours partir de la voie des stands si ce n’est pas sûr."