Essais F1 - Bahreïn 2, Jour 3 : Leclerc conclut en force, Ferrari impressionne

La pré-saison s’est conclue à Bahreïn avec la dernière demi-journée de tests hivernaux, mettant fin à neuf journées de roulage pour la plupart des équipes, et 11 jours d’essais que nous avons pu couvrir en direct pour la préparation de cette saison 2026 de F1.

Après une matinée dominée par Charles Leclerc, le pilote Ferrari a continué à impressionner avec des longs relais et des chronos rapides, alors que les équipes se permettaient de tester un peu plus les limites de leurs voitures.

Peu après le drapeau vert, Oliver Bearman a effectué un premier tour d’installation. Après une dizaine de minutes, Lance Stroll est entré en piste, mais il a commis une erreur lors d’une tentative de tour chronométré quelques minutes plus tard et est rentré au garage.

Max Verstappen et Arvid Lindblad ont ensuite pris la piste, le Néerlandais signant son premier chrono vers 13h17, suivi de près par l’entrée en piste de Carlos Sainz. Pierre Gasly a ensuite rejoint le circuit aux côtés de Lindblad, Stroll, Bearman, Verstappen et Sainz.

Vers 13h30, George Russell et Valtteri Bottas ont entamé leur roulage, marquant leurs premiers temps chronométrés peu après. Durant l’heure suivante, les pilotes ont privilégié les longs relais. Aston Martin a annoncé rapidement la fin de son programme après seulement six tours bouclés durant cette journée, et aucun chrono...

Leclerc a repris la piste et a amélioré son propre temps de référence dans la deuxième heure. Presque au même moment, Bearman a conclu un long relais de 23 tours pour changer de gommes. Dans la foulée, Gabriel Bortoleto a enfin pris la piste avec l’Audi, tandis que Verstappen est remonté au troisième rang du classement.

Sainz a franchi la barre des 100 tours parcourus avant la moitié de l’après-midi, et c’est justement à la mi-séance que Lando Norris a enfin fait son apparition en piste avec la McLaren, et il a immédiatement signé le sixième temps.

Dans la foulée, Leclerc a dépassé les 100 boucles et a abaissé son chrono. Verstappen s’est ensuite emparé de la deuxième place provisoire. Par la suite, Norris et Verstappen ont encore progressé, mais Leclerc a répliqué avec un temps de 1’32"655, établissant la meilleure performance de la semaine jusque-là.

Bearman, Gasly et Norris ont successivement amélioré leurs marques. Dans la dernière heure, le Français a permis à Alpine de franchir le cap des 100 tours. Après un passage aux stands pour réparer sa monoplace, Bottas est revenu en piste à 50 minutes du terme de la journée.

Leclerc a ensuite frappé fort en améliorant la référence absolue à deux reprises pour descendre sous la minute 32. Dans les vingt dernières minutes, l’activité s’est intensifiée avec huit équipes en piste cherchant la performance.

Bortoleto et Bottas ont tous deux progressé dans la hiérarchie, tandis que Leclerc a enchaîné les tours rapides avec des pneus neufs jusqu’aux derniers instants précédant les essais de départ.

C’est donc le Monégasque qui termine cette semaine avec le meilleur tour, en 1’31"992, soit deux secondes plus lent que la pole de l’an dernier, et quatre secondes plus lent que le record du circuit datant de 2020. De quoi calmer les inquiétudes sur les performances de ces monoplaces !

On retrouve les quatre top teams en haut du classement, puisque Norris est deuxième devant Verstappen et Russell. Mais Norris est le seul en 1’32, et les autres ont fait un temps de 1’33. Gasly, Bearman et Bortoleto vont avoir rassuré Alpine, Haas et Audi en étant capables d’accélérer.

A noter que Lindblad boucle la journée avec 165 tours bouclés, soit un total de 893 kilomètres pour le pilote Racing Bulls, qui va débuter à Melbourne avec un roulage colossal. Cadillac sauve la mise avec plus de 100 tours, et c’est bien Aston Martin qui fait les frais de cette dernière journée et continue d’inquiéter.

