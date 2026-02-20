Norris pessimiste pour McLaren F1 : ’on ne sera pas devant’

McLaren F1 aura-t-elle bien du mal à conserver ses titres pilotes et constructeurs ? C’est ce que craint déjà le champion en titre, Lando Norris.

Si l’équipe orange était, indiscutablement, la meilleure et première équipe du plateau lors du premier Grand Prix 2025, le Britannique n’imagine pas cette situation se reproduire.

En conférence de presse à Bahreïn, Lando Norris a ainsi estimé que McLaren F1 ne dominera pas le plateau, comme on pouvait s’y attendre.

Mais à quel point l’équipe aura-t-elle du retard sur les meilleurs (Mercedes, Red Bull, Ferrari ?).

« D’après ce que nous voyons pour le moment, non, on ne sera pas devant. Je veux dire, l’année dernière, nous avions aussi juste un avantage de rythme. Donc durant les courses, on pouvait presque piloter plus lentement ! »

« Pour le moment, nous sommes un peu en retrait. Donc pour égaler le rythme de course de certains autres, nous devons pousser un peu plus, et ensuite nous avons plus de dégradation. »

Qu’est-ce qui cloche chez McLaren F1 ? En changeant toutes les pièces, l’ADN si positif de la voiture de l’an dernier aurait-il totalement disparu ?

« Je sais qu’il y a des choses qui faisaient notre force l’année dernière et qui continueront d’être nos points forts cette saison. Mais il y a beaucoup de travail pour mettre l’équilibre dans une bonne fenêtre. »

« La voiture fonctionnait très bien l’année dernière. Elle était difficile à comprendre, mais elle fonctionnait bien. Et ce n’est encore que le tout, tout début pour cette voiture à l’heure actuelle. »

« Donc nous allons continuer à examiner cela. »

« L’équipe travaille dur dans tous les domaines. Cela inclut le rythme de course, le refroidissement des pneus, toutes ces choses-là. Mais pour le moment, nous devons juste nous améliorer dans la plupart des domaines. »

« Je pense que nous avons déjà bien progressé entre la semaine dernière et cette semaine. »

« Quelques petites pièces sont arrivées sur la voiture et nous continuons de les tester. C’est toujours difficile à évaluer, mais en ce qui concerne notre propre programme, nous avons passé en revue beaucoup de choses, nous avons fait ce que nous voulions. »

« Nous avons acquis une bonne compréhension des pneus, de l’équilibre et de ce genre de choses, de nos forces et de nos faiblesses. »

Lando Norris aura-t-il donc une voiture capable de défendre son propre titre mondial ? Se met-il une pression particulière à ce sujet alors qu’il portera, pour la première fois, le numéro 1 sur sa monoplace ? Ressent-il cette responsabilité d’aller chercher un 2e titre ?

« Je veux dire, j’adorerais. Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait une responsabilité... Enfin, il y a toujours une responsabilité dans la vie. »

« Mais je ferai de mon mieux pour défendre mon titre et continuer sur cette lancée. Mais c’est une nouvelle saison avec plein de nouveaux défis. Donc ce n’est pas aussi simple que de juste reprendre là où on s’est arrêté l’année dernière et de dire que c’est encore la même chose. »

« Pour le moment, d’après ce que nous voyons, nous devons pas mal améliorer la voiture si nous voulons être un peu plus compétitifs, pour être confiants pour la première course. Mais je me sens confiant. Je me sens mieux que jamais. »

Au moins, Lando Norris a confiance en ses capacités, ce qui n’était pas même le cas encore l’an dernier !

« Certainement, après la victoire au championnat l’année dernière, cela m’a donné confiance. Il est donc rassurant de savoir que je l’ai fait une fois et que par conséquent, je crois que je peux le refaire. Donc c’est une bonne chose. »

« Mais c’est une longue saison, et je m’assurerai de faire ma part. Et ensemble, en tant qu’équipe, nous ferons en sorte de nous donner la meilleure opportunité de le refaire. »