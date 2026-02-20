Sainz appelle la FIA à rester flexible sur la gestion de l’énergie en F1

Alors que la Formule 1 poursuit son travail de préparation pour le profond changement réglementaire de 2026, Carlos Sainz a appelé la FIA et la FOM à faire preuve d’ouverture d’esprit si la gestion de l’énergie venait à devenir excessive. Le pilote Williams s’est exprimé lors des essais de pré-saison à Bahreïn, dans un contexte où les nouvelles unités de puissance suscitent déjà de nombreuses interrogations parmi les pilotes.

La Formule 1 adopte des moteurs reposant sur une répartition 50/50 entre le moteur thermique et la partie électrique, avec la suppression du MGU-H. Une évolution majeure qui renforce considérablement le rôle de la batterie, mais qui impose également aux pilotes un niveau de gestion énergétique bien plus important tout au long du tour.

Cette contrainte devrait même s’inviter en qualifications, où les pilotes s’attendent à devoir lever le pied et pratiquer le lift and coast... y compris lors des tours lancés.

Conscient que l’impact de ces règles variera fortement selon les circuits, Carlos Sainz estime que certaines pistes pourraient rapidement mettre en évidence les limites du système actuel. C’est pourquoi il se félicite que la F1 teste ce vendredi un plan de secours (à lire ici).

"C’est une bonne chose (ce test) ! Je pense que Melbourne va être plus compliqué, c’est certain, mais je ne peux pas dire à quel point, car je n’ai pas encore fait les calibrations dans le simulateur pour savoir exactement ce que nous allons trouver là-bas," nous explique l’Espagnol.

Le pilote Williams a ensuite livré un message clair à l’attention des instances dirigeantes du championnat.

"De manière générale, mon message à la FOM et à la FIA est le suivant : en début de saison, nous devons rester un peu ouverts d’esprit, au cas où les règlements que nous avons établis seraient peut-être un peu exagérés en termes de récupération ou de déploiement de l’énergie sur un tour. Le test qui sera fait est donc important pour voir comment nous pouvons réagir en cas d’urgence sur un circuit."

Selon Sainz, certains circuits pourraient mieux s’accommoder des contraintes prévues au règlement, mais même Bahreïn, pourtant jugé relativement favorable, soulève déjà des doutes.

"Cela pourrait rendre certains circuits acceptables, comme potentiellement ici à Bahreïn, même si je pense que, même ici, ce que nous voyons pour l’instant n’est pas totalement satisfaisant."

"Mais des circuits comme Melbourne ou potentiellement Djeddah, qui demandent beaucoup d’énergie, pourraient nous obliger à ajuster un peu la réglementation."

Sainz reconnaît toutefois la complexité de la situation, soulignant l’ampleur du changement technique et l’incertitude qui l’entoure.

"Honnêtement, ce n’est pas facile, parce que c’est un changement tellement important que je ne pense pas que quiconque ait pu prédire précisément le niveau d’appui, de traînée ou le degré de déploiement énergétique que les équipes allaient atteindre."

"Mais jusqu’à présent, je dirais que ma seule demande est de rester ouverts, au cas où nous aurions besoin d’affiner ou d’ajuster les règles afin d’améliorer la catégorie et le spectacle. C’est mon seul message."

Avant de conclure sur la philosophie qu’il aimerait voir adopter par la discipline reine.

"Je pense que nous devrions rester flexibles, plutôt que de nous engager trop rigidement sur un certain niveau de gestion de l’énergie. Attendons de voir le test, les premières courses."